Yıldız şeflerin İstanbul buluşması

Gastronomi, ülkelerin en iyi tanıtımlarından ve tabii yumuşak güçlerinden biri.



Bugün Haliç Kongre Merkezi’nde Gastromasa Gastronomi Konferansı’nın beşincisi gerçekleşecek.



Uluslararası gastronomi dünyasının yıldız şefleri Gastromasa için İstanbul’da.



Peki ama kimler?









Avrupa’nın en genç üç Michelin yıldızına sahip şefi Andreas Caminada, çağımızın en önemli şeflerinden kabul edilen Albert Adria, San Sebastian’daki Arzak restoranın 3 Michelin yıldızlı şefi Elana Arzak, dünyanın en ünlü çikolata şeflerinden Pierre Marcolini, ‘duyuların ustası’ olarak bilinen Danimarka’nın en önemli restoranlarından iki Michelin yıldızlı AOC’nin şefi Soren Selin ve daha birçok isim...



Bu yıl “İlham” temasının işleneceği konferansta dünya mutfaklarını temsil eden ünlü şefler kendilerine ilham veren unsurları hazırladıkları özel sunumlarla ziyaretçilerle paylaşacak.



Kaçırmamakta fayda var!

2 yeni restoran



Emma: Tarabya’daki Kun’un yatırımcılarının Etiler’de Da Mario’ya komşu yeni restoranı.



Önceki akşam bir ‘soft opening’ yemeğiyle açıldı, Akdeniz mutfağı ağırlıklı mönüsüyle merak uyandırıyor.



Turk: Bangkok’ta The House On Sathorn adlı restoranın şefiydi Fatih Tutak.



Şimdi İstanbul’da Bomonti’de iddialı bir restoranla karşımıza çıkıyor.



“TURK’un bundan 50 yıl sonra da yeni Türk mutfağı için referans noktası olmasını arzuluyorum. İçeride Türk gastronomisinin hak ettiği yere gelmesi hayaliyle çalışan bir ekip olacak” diyor şef Fatih Tutak.



3 gün kaldı



Dünyanın önde gelen lokantalarının şefleri bir geceliğine bir diğerinin restoranına gidip yemek pişiriyor, Gelinaz projesi kapsamında.

Aralarında Alain Ducasse da var, Rene Rezeppi de var, Alex Attala da.



Kimin nereye gideceğine kurayla karar veriliyor.



Gelinaz, 3 Aralık’ta 148 şef, 2200 yemek tarifiyle 700 saatte dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleşecek.



Türkiye’den bu yıl katılan bir tek dünyanın En İyi 110. restoranı seçilen ve birkaç hafta önce beşinci yılını kutlayan Neolokal’in şefi Maksut Aşkar var.

