Her gün yüreğimizi yakan kadın cinayeti haberlerle sarsılıyoruz. Sadece 2018de yüzlerce kadın cinayete kurban gitti. Acı sadece kadınların yakınlarını değil, tüm toplumu sarsıyor. İçimiz yanıyor yaşananlardan dolayı...

Kadın cinayetleri nasıl önlenir? Sorusunu yanıtını buluncaya kadar sormak zorundayız.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Türkiye'de bu suçlar için en ağır yaptırım olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanıyor. Demek ki bu bile yetmiyor.

Peki bu konuda daha neler yapılabilir?

1) Bu cinayetlerde Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hiçbir indirim uygulanmamalı. Örneğin, katilin haksız tahrik, duruşmada iyi halli olma gibi indirimlerden yararlanmasının önü bir yasal düzenleme ile tamamen kapatılmalıdır.

2) Uzaklaştırma kararı sonucunda şiddet uygulayan eşin öfkesini kontrol edebileceğine dair rapor zorunlu hale getirilmeli.

3) Tehdit suçu nedeniyle sadece ceza değil, cezanın yanında öfke kontrolü tedavisinin de zorunlu olması için bir yasal düzenleme yapılmalı.

Çünkü tehdit dumanı tüten bir ateştir. İlerde olabileceklerin ön habercisidir. Tehdit eden kişinin tehdit eyleminden sonra derhal gözetim altına alınarak, uzmanların gerekli teşhisinden sonra gereken tedavinin yapılmasının zorunlu olması için bir düzenleme yapılmalıdır.

4) Eşine sürekli, sözel veya fiziksel şiddet uygulayan, bunu adeta bir alışkanlık haline getiren eşlere eziyetten dava açılmalı. Çünkü bu suçun cezası 8 yıla kadar hapistir. Caydırıcı özelliği var.

Bu yürekleri kanatan bu olayların önlenmesi için çözüm bulmak zorundayız.

Cengiz Hortoğlu



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