ABD’ye ‘kırmızı bülten’ notası

Türkiye, ABD Başkanı Trump’ın telefon ile konuştuğu, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun görüntülü görüşme gerçekleştirdiği terör örgütü liderlerinden Mazlum Kobani’nin kırmızı bültenle aranan bir terörist olduğunu verdiği nota ile hatırlattı

Türkiye, ABD ve Rusya’nın ‘muhatap’ aldığı terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Suriye uyruklu Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in, hakkında kırmızı bülten düzenlenmiş bir suçlu olduğunu hatırlattı. Adalet Bakanlığı Şahin’in ABD’ye girdiği anda tutuklanması için gerekli yazışmaları başlatırken, terörist hakkında 14 Eylül 2018 tarihli kırmızı bülten de ortaya çıktı. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 6 Mayıs 2015 tarihli yakalama kararına istinaden çıkarılan bültende Şahin’in terör örgütündeki geçmişi ve işlediği suçlar yer alıyor.

No: 2018/74239

ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon ile konuşarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yanında diğer askerlerle birlikte görüntülü görüşme gerçekleştirerek meşrulaştırmaya çalıştığı Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin adlı terörist kırmızı bültenle aranıyor. Bu durum ABD’ye bir nota ile hatırlatıldı. Şahin, Interpol kayıtlarında 2018/74239 dosya numarası ile aranan bir suçlu. Bülten yayımlanma tarihi 14 Eylül 2018. 196 ülkede geçerli olan bültene göre Şahin’in görüldüğü yerde tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmesi gerekiyor. Dolasıyla normal şartlar altında Türkiye’nin hiçbir diplomatik talebine ihtiyaç olmaksızın terörist Türkiye’ye teslim edilmeli.

Suriye doğumlu

Üç sayfadan oluşan kırmızı bültende, 1967 Afrin Suriye doğumlu olan ve daha önce ‘Şahin Cilo’ kod adını da kullanmış olan Ferhat Abdi Şahin’in 1990’da PKK/ KCK silahlı terör örgütüne katıldığı, sırasıyla 1990, 1999, 2004, 2008, 2011, 2013’de örgüt içerisinde üstlendiği görevler yer alıyor. Bültende Şahin’in 2018 yılı itibariyle örgütün Suriye sahasından sorumlu olduğu belirtiliyor.

Kırmızı bültende ayrıca Şahin’in üyesi olduğu PKK/KCK terör örgütünün amacı da ayrı bir paragraf olarak yer alıyor. Bu bölümde, örgütün Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle, İran ve Irak’ın bazı bölgelerinin içinde yer aldığı bir Kürt devleti kurmayı amaçladığı belirtiliyor. Ayrıca bu amaçla şiddet kullandığı, Türkiye’de 30 binin üzerinde kamu görevlisi ve sivili şehit ettiği, yaraladığı ve bu sebeple bir terör örgütü olduğu vurgulanıyor.

BM ile anlaşma imzaladı

Türkiye, Suriye’de Mazlum Kobani kod adını kullanan Şahin’in daha önce Cenevre’de bir eylem planı hazırlığında olduğu istihbaratı aldı. Bunun üzerine İsviçre’den istendi ancak İsviçre makamları Şahin’in ülkede olmadığını bildirdi. Şahin hakkında kırmızı bülten 2018 tarihli olmasına rağmen, BM Genel Sekreteri’nin çatışmalarda kullanılan çocuklarla ilgilenen özel temsilcisi Virginia Gamba da 29 Haziran 2019’da terörist Ferhat Abdi Şahin ile masaya oturarak anlaşma imzaladı. Dışişleri Bakanlığı o dönem de BM’nin bir teröristi muhatap almasını bir nota ile sert şekilde kınamıştı.