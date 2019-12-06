Bahçeli’nin infaz açıklaması ‘örtülü sitem’

AK Parti’nin 2 Aralık Pazartesi günü MYK toplantısında görüştüğü, kısa süre sonra da Meclis’e gelmesi beklenen infaz düzenlemesi, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’nin sitemine neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MYK toplantısından basına yansıyan ayrıntıların hemen ardından üç sayfalık bir açıklama ile partisinin kararını duyurdu. Bahçeli, 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifini ‘beklemeye aldıklarını’ açıkladı. Açıklamanın perde arkasını ve tıpkı ‘beklemeye almak’ ifadesi gibi üzerinde durulması gereken diğer ifadeleri üst düzey bir MHP yöneticisine sordum.



Gündeme MHP getirmişti



Açıklamanın ardından ilk akla gelen sorulardan biri Cumhur İttifakı ortakları arasında infaz düzenlemesi nedeniyle bir çatlak oluşup oluşmadığıydı. Çünkü infaz sürelerinde indirim yapılmasını kamuoyu gündemine ilk getiren parti MHP’ydi. Düzenlemeye seçim beyannamesinde yer verildiği gibi eleştirilere rağmen teklifin arkasında durulduğu, gündemlerinden de çıkarılmayacağı sık sık vurgulandı.



Bahçeli’nin önceki günkü açıklamasında bazı cümleler dikkat çekiyor. Örneğin; “Cumhurbaşkanı’nın MYK’da Adalet Bakanı’na altı suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiği de gazetelerde yer bulmuştur”, “Ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmeler AK Parti MYK’da ele alınıp parti görüşü olarak somutlaştığı anlaşılmaktadır”, “AK Parti ikinci yargı paketini TBMM’den geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir” gibi ifadeler... Bu sözlerle teklifin beklemeye alındığının vurgulanması ‘infaz, ittifak ortakları arasında çatlağa mı neden oldu?’ sorusunu akıllara getirdi. Görüştüğüm MHP yöneticisi; “Niyetimiz çatlak değil, ittifakı bozma gayreti ve düşüncesi içinde de değiliz” diyerek kesin bir dille ifade etti. Fakat hemen ardından “Ancak, açıklamamız iktidar partisine kibar bir şekilde, örtülü sitemimizdir” dedi.



MHP’li yönetici ayrıca şunları aktardı: “Teklifimiz bir yıldan fazla süre bekletildi. Bu sürede tartışmalar yoğun seyretti ve artık MHP’ye tepki yöneltilmeye başlandı. Biz hep bu bir af değil, indirim konusu dedik. İki partinin yetkilileri de görüşmeler yaptılar. Ortak akılla bir metin çıkabileceğini söyledik. Esnek davrandık, önerilerimizden farklı bir metinin çıkabileceğini belirttik. Ancak teklifimizin ciddiye alınmadığı kanaatindeyiz.”



Anlaşılan o ki; MHP’nin hızlıca gösterilen ‘örtülü siteminde’; konu hakkındaki hassasiyetleri bilinmesine rağmen, AK Parti’nin MYK’da görüşünü somutlaştırdığı görüşü etkili. MHP’li yönetici, “Elbette MYK’da görüşebilirler, ancak burası parti bakış açısının oluşturulduğu yerdir. Bu nedenle de açıklamamız karşı karardır. Örtülü sitemdir” dedi.



MHP’nin Meclis’te tavrı ne olacak?



MHP-AK Parti arasında konuya ilişkin görüşmelerde kendileri açısından ‘büyük bir problem görünmediğini’, örneğin denetimli serbestlik konusunda belli bir noktaya kadar gelindiğini belirten kaynak, farklı görüşün bir iki noktada olduğunu söyledi.



Bahçeli’nin açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da NATO toplantısındaydı. Gelen bilgilere göre açıklama sonrası iki parti arasında temas olmadı. Bundan sonra; hem konuyla ilgili bir görüşme olup olmayacağını, hem de MHP’nin teklif Meclis’e geldikten sonraki tavrını izlemek gerekecek. Çünkü ‘AK Parti, paketi Meclis’ten geçirecek siyasal çoğunluğa sahiptir’ vurgusunun MHP’nin oy vermeyeceği anlamına gelip gelmediği’ soruma henüz yanıt alamadım.