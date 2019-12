Doğu Akdeniz’de eğitimle mesaj!

Türk donanmasının ABD’nin ardından İtalyan Deniz Kuvvetleri ile yaptığı eğitim Yunan kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı. İtalyan ITS ZEFFIRO fırkateyni ile gerçekleştirilen eğitimde Türkiye’nin sondaj platformlarını korumakla görevli gemiler görev aldı





Türkiye, Doğu Akdeniz mesajlarını her platformda vermeye devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD’nin ardından İtalyan Deniz Kuvvetleri ile yaptığı eğitim Yunan kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı. Bir Yunan haber sitesinde “Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın çıkarlarının korunması için İtalya’dan fırkateyn beklenirken, bölgede bulunan İtalyan fırkateyni Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türklerle eğitim yaptı. Bu durum ilerleyen zamanlarda da farklı olmayacak” yorumu yapıldı. Aksaz’da konuk edilen İtalyan ITS ZEFFIRO fırkateyni ile birlikte dün gerçekleştirilen eğitimde ise Türkiye’nin sondaj platformlarını korumakla görevli gemiler görev aldı. Ocak ayının ilk yarısında da Fransa’nın Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubu Mersin Limanı’nında ağırlanacak.









Deniz Kuvvetleri uzun süredir Akdeniz Kalkanı Harekatı’na katılan gemileri ile Doğu Akdeniz’deki NATO ve müttefik deniz kuvvetlerine liman ve lojistik destek sağlıyor. Desteğin yanında son dönemde müttefik kuvvetlerle gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de karşı karşıya geldiği komşuları tarafından yakından izleniyor. Sadece Aralık ayında üçü NATO Daimi Deniz Görev Grubu, biri ABD Deniz Kuvvetleri ve ikisi İtalyan Deniz Kuvvetleri ile olmak üzere gerçekleştirilen altı deniz eğitimi Yunan medyasında geniş yer buldu. Askeri kaynaklar üst üste gerçekleştirilen eğitimlerin Yunan kamuoyunda derin hayal kırıklığına neden olduğu yorumunu yaptı.



ABD’nin Harry Truman uçak gemisi görev grubu 11 Aralık’ta yaptığı eğitimi “rastgele bir faaliyet değil” şeklinde değerlendiren Yunan medyası, “Türkler bu şekilde ABD’nin kendilerine müdahale etmeyeceği mesajını verdi” değerlendirmesini yapmıştı. Deniz Kuvvetleri daha sonra Italyan ITS MARTINENGO fırkateyni ile bir eğitim gerçekleştirdi. Bu eğitim Yunan medyasında “Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın çıkarlarının korunması için İtalya’dan fırkateyn beklenirken, bölgede bulunan İtalyan fırkateyninin Akdeniz Harekatı kapsamında Türklerle eğitim yaptı. Bu durum ilerleyen zamanlarda da farklı olmayacak” yorumu yer aldı.



Bu yorumların dumanı tüterken 22-26 Aralık tarihlerinde bu kez de İtalyan Deniz Kuvvetleri’nin ITS ZEFFIRO fırkateynin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda misafir edildi. Ziyarette gemi komutanı ve personeline Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sürdürdüğü faaliyetler ve Akdeniz Kalkanı Harekâtı hakkında bilgi verildi. Konuk ITS ZEFFIRO fırkateyni ile dün de Türkiye’nin sondaj platformlarını korumakla görevli Deniz Kuvvetleri’ne ait gemiler deniz eğitimleri gerçekleştirdi. Kaynaklar, İtalyan fırkateyninin hemen ardından ocak ayının ilk yarısında da Fransa’nın Charles de Goulle uçak gemisinin Mersin Limanı’nı ziyaret edeceğini ve onlarla da yine eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.



İtalya 2 Ocak’ta Atina’da yok



Türkiye’nin Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmalarını imzalamasının hemen ardından karşı atak olarak Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail, Doğu Akdeniz’deki doğal gazı Avrupa’ya taşıması planlanan EastMed boru hattının inşası için 2 Ocak’ta anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. İsrail’deki Levant havzasından başlaması öngörülen EastMed boru hattının, derin Akdeniz boyunca döşendikten sonra, Girit ve Yunanistan’a uzanması planlandı. Gazın Avrupa’ya İtalya üzerinden ulaştırılması düşünülüyor. EastMed boru hattını İtalyan gaz ağına bağlayacak IGI Poseidon projesi için bazı imzalar atıldı, ancak İtalya’nın 2 Ocak toplantısına katılmayacak olması dikkat çekiyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin anlaşmaya karşı olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Rum Yönetimi Sözcü Yardımcısı Panayotis Sentonas yaptığı açıklamada İtalya’nın teknik nedenlerle anlaşmayı imzalamadığını açıklamıştı.

Yunan basınındaki yorumlar



12 Aralık tarihli liberal.gr adlı sitede yer alan haberde özetle “Türkler Akdeniz’de güç gösterisiyle inisiyatifi ele geçirdi” denildi. Avrupa’dan beklenen yardımın gelmediğine vurgu yapılan haberde AB tarafından sert yaptırımlar uygulanmadığı sürece Yunanistan’a bir faydanın sağlanamayacağı belirtildi.



22 Aralık tarihli military.gr adlı haber portalında yer alan yorumda ise İtalya ile geçmişte, 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan işgal gibi sorunlara atıfta bulunulduktan sonra İtalyanların kendi çıkarları doğrultusunda gerekirse Türklerle bir arada olabileceklerini gösterdikleri, Yunanistan’ın dikkatli olması gerektiği belirtildi.



1 haftada 3 görüşme



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio son bir hafta içinde üç görüşme gerçekleştirmesi de dikkat çekti. Görüşmelerin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.