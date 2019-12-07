Japonya yaralarını olimpiyatla sarıyor

Hiroşima’nın yarattığı tahribatın ardından nasıl ayağa kalktığını 1964, 1972 ve 1998 olimpiyatlarını düzenleyerek gösteren Japonya, 2020 olimpiyatlarıyla da ülkenin yaşadığı diğer felaketleri geride bıraktığını kanıtlayacak

Japonya, İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’nın yarattığı tahribatın ardından nasıl ayağa kalktığını dünyaya 1964 olimpiyatlarına ev sahipliği yaparak göstermişti. Gelecek yıl Tokyo’da düzenlenecek yaz olimpiyatları ve paralimpik oyunlar da ülkeye, 2011’de meydana gelen 9 şiddetindeki depremin ve tsunaminin tahribatını, Fukuşima nükleer felaketinin geride bırakıldığını anlatma fırsatı sunuyor. Japonya ayrıca ‘en yenilikçi olimpiyat’ iddiası için teknoloji şirketleriyle iş birliği yapıyor.

Asya kıtasında gerçekleşen ilk olimpiyat olan 1964 oyunlarının açılış töreninde meşaleyi taşıyan atlet Yoshinori Sakai, 2. Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya atom bombası atıldıktan bir gün sonra doğmuştu. Sakai bu anlamda bir semboldü. Japonya da 20 yılda, taş üstünde taş kalmamış bir ülkeden, hızlı trenlerin durmaksızın işlediği demiryollarıyla donatılmış, büyüme trendiyle göz dolduran bir ülke haline gelmesinin sembolüydü.

İstanbul’u geride bırakmıştı

Japonya, 1964’ün ardından, 1972 ve 1998 kış olimpiyatlarını düzenledi. 2013 yılında da İstanbul’u geride bırakarak, 2020 yaz ve paralimpik oyunları için tercih edildi. Tercihte rüşvetin etkili olduğu iddiası ve bu nedenle Olimpiyat Komitesi Başkanı’nın görevinden ayrılması hazırlıklara gölge düşürse de Japonya 9 yıl önceki depremin, tsunaminin ve ülkenin Çernobili denilen Fukuşima’nın izlerini silme çabasını dünyaya anlatacak. Olimpiyat ateşi Fukişima’dan yola çıkacak. Felaketten önce önemli bir tarım merkezi olan bölgenin ürünlerinde bir tehlike olmadığı, ülkenin ekonomik gücünü tekrar kazanma çabası, teknoloji şirketlerinin yarının dünyası için geliştirdikleri ürünler olimpiyat sahası aracılığıyla dünyaya gösterilmeye çalışılacak.

Olimpiyatların Medya İlişkileri Proje Direktörü Kato Kentaro aralarında Milliyet’in de bulunduğu 6 ülkenin yayın kuruluşu temsilcilerine bilgi verdi. Kentaro, oyunların Japon ekonomisine yaklaşık 300 milyar dolar katkı sağlamanın yanı sıra, kalıcı altyapı ve teknoloji mirası bırakacağını söyledi. Organizasyon yetkilileri, tarihteki en yenilikçi oyunları hazırladıkları iddiasında.

8 yeni yapı eklendi

Oyunlar süresince kullanılacak mekanların büyük kısmını var olanlar oluşturuyor. Halihazırda kullanılan 25 tesise, 8 yeni kalıcı yapı eklendi. Bunlardan biri 1964 olimpiyatlarının da Olimpiyat Stadyumu. Stadyum yıkılarak yerine yenisi yapıldı.

Bisiklet, jimnastik, kaykay, plaj voleybolu gibi spor müsabakaları için 10 geçici alan oluşturuldu. Deniz üzerine inşa edilmiş hissi veren Olimpiyat Köyü 44 hektar alan üzerinde. Oyunlarda 18 bin yatak kapasiteli sporcu köyü olarak hizmet verecek. Daha sonra özel sektöre devredilerek, konut olarak satılacak.

Hidrojenle çalışan Mirai.

Toyota, araçları ve robotlarıyla sahada

Oyunların global sponsorlarından otomotiv şirketi Toyota sürücülü, sürücüsüz araçları ve robotları ile sahada olurken, gelecek vizyonunu da gözler önüne serecek. Şirket, yüzde 90’ı elektrikli olmak üzere 3 bin 700 adet çeşitli araç desteği sağlıyor. Bunlardan 500’ü hidrojenle çalışan, deposu 3 dakikada doldurulabilen Mirai olacak. Ayrıca APM, e - Palette Tokyo 2020 versiyonu, yapay zekâ destekli Concept-i ve kişisel mobilite araçları çeşitli amaçlarla kullanılacak.

Örneğin kargo, büfe, mobil konaklama için tasarlanan e - Palette’nin olimpiyat versiyonu, sporcuların malzemeleriyle ulaşımını sürücüsüz olarak sağlayacak. 20 km/s’lik hıza sahip elektrikli araç 4 tekerli sandalye, 7 ayakta yolcu kapasitesine sahip.

Çok amaçlı, yüzde 100 elektrikli, 200 kadar APM; sporcular, görevliler ve izleyiciler ama özellikle engelli, hamile ve küçük çocuklu ailelerin ulaşımı için kullanılacak. Organizasyon sürecinde sedye taşıma gibi faaliyetleri destekleyecek.

Ayakta kullanılabilen 300 kadar kişisel mobilite aracı güvenlik ve medikal hizmetlerde kullanılacak. Bu araçların oturmalı ve tekerlekli sandalyede adapte edilenleri de var.

İzleyicilere yiyecek içecek servisi yapan, yer gösteren robotların yanı sıra olimpiyat stadyumunda çimlerin üzerinden malzeme toplayan robotlar da oyunlar sırasında sık sık göze çarpacak.

Güvenlik için yüz tanıma sistemi

Japonya, olimpiyatları teknoloji şirketlerinin yeniliklerini tanıtma fırsatı olarak kullanacak. Sponsor şirketlerin ürünlerinden aktif olarak yararlanmanın yanı sıra, bazıları ilk kez tanıtılacak. Müsabakalar farklı mekanlarda gerçekleştirileceği için en önemli konulardan biri güvenlik ve ulaşım. Güvenlikte tek tek kart kontrolünün yerini yüz tanıma sistemleri alacak. Sporcu, görevli ve medya mensubu yaklaşık 300 bin kişin görüntülerinin yüklendiği cihazlar aracılığıyla kimlik kontrolü yapılacak.

Gönüllü desteği

Japonya ve yurt dışından 204 binden fazla kişi oyunlar sırasında gönüllü çalışan olmak için başvurdu. Başvuruların yüzde 64’ü kadınlardan geldi. Çoğu gençlerden oluşan gönüllülerin yüzde 10’u yurt dışından gelecek. Gönüllüler olası doğal afetlerde de yardımcı olacak şekilde eğitimden geçiriliyor.

Yaz olimpiyatları ve paralimpik oyunlar

24 Temmuz - 9 Ağustos tarihlerinde 33 branşta, 339 karşılaşmanın gerçekleşeceği 2020 Tokyo Olimpiyatlarını, 25 Ağustos - 6 Eylül’de 22 branşta 540 etkinliğin yapılacağı paralimpik oyunlar izleyecek. Yaz olimpiyatlarına 11 bin 90, paralimpik oyunlara ise 4 bin 400 atlet katılacak. Cinsiyet eşitliği açısından yüzde 51 erkek, yüzde 49 kadın oranıyla en eşitlikçi oyunlar olacak.

Bu yılki olimpiyatlara yeni branş olarak Japonya orijinli karate ile beyzbol/softbol ve gençlerin spor dalları olarak öne çıkan kaykay, sportif tırmanış ve sörf eklendi. Paralimpik oyunların yeni branşları ise badminton ve tekvando.

Madalyalar atıklardan

Sporcuların kazanacağı madalyalar, 2 yıllık elektronik atık kampanyasıyla üretildi. 78 bin 985 ton elektronik atık ve 6.21 milyon cep telefonundan, 28.4 kg altın, 3.5 kg gümüş ve 2.7 kg bronz elde edildi.

Spor alanları soğutulacak

En önemli endişelerden biri oyunların en sıcak ve nemli, aynı zamanda tayfunların görüldüğü dönemde gerçekleşecek olması. Bu yüzden, Tokyo yönetimi başta şiddetle karşı çıksa da, aşırı sıcak tehlikesi nedeniyle maraton ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentine taşındı. Sıcak ve neme karşı, spor alanları fanlarla soğutulacak. Su ve buz noktaları ile sporcular rahatlatılmaya çalışılacak.