Kahvenizi içip bardağı yiyin!

Japonya’da Marushige Seika adlı şirket, gıda sektöründe çevresel duyarlılığın artması üzerine kâğıt helva üretimini bırakıp, stratejik bir kararla yenilebilir tabaklar, çubuklar ve kahve fincanları üretmeye başladı. Şirket üretimlerine yeni yılda kaşık da ekleyecek





NAGOYA-JAPONYA



Rio de Janeiro’da, 2012 yılındaki Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda ortaya çıkan ‘yoksulluğa son’, ‘açlığa son’, ‘sağlık ve kaliteli yaşam’, ‘eşitsizliklerin azaltılması’, ‘sudaki yaşam’ ve ‘karasal yaşam’ gibi 17 amaç için sadece hükümetler değil, özel şirketler de kapasitelerini artırmaya çalışıyor.

Sınırlı tarım, konut alanı, şiddetli deprem, tsunami riski, ayrıca adalar ülkesi olması nedeniyle kara ve deniz atığı, Japonya’yı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) konusunda daha fazla çaba sarf etmeye zorluyor. SKA için sadece merkezi hükümet ile yerel yönetimler değil, özel kuruluşlar da gündelik hayatta yer açmaya çalışıyor.



Japonya örnekleri



2020 Yaz Olimpiyatları ve ardından Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapacak ülkede sporcuların hak edeceği 5 bin madalya atık cep telefonu ile elektronik eşyadan üretildi. 2017 Nisan’ında madalyalar için tüm ülkede atık bağışı kampanyası başlatıldı. Atıklardan 32 kilogram altın, 3 bin 500 kilogram gümüş, 2 bin 200 kilogram bronz toplandı.



Ülkenin gururla destek verdiği bir başka örnek Aichi eyaletindeki Hekinan şehrinde dondurma külahı üretimini yenilebilir tabak ve çubuklara dönüştüren bir küçük girişimci.



Sırada kaşık var



Marushige Seika adlı şirket Türkiye standartlarında KOBİ büyüklüğünde... Şirketin sahibi Katsuhiki Sakakibara, gıda sektöründe çevresel duyarlılığın artması üzerine kağıt helva üretimini bırakıp, stratejik bir kararla yenilebilir tabaklar, çubuklar ve kahve fincanları üretmeye başlamış. Ürün suya dayanıklı hale getirilirken, içindeki sıvı maddelerin bir saatten daha uzun süre bekletilebilmesi de sağlanıyor. Ürününü yenilebilir, etik ve lezzetli olarak tanımlayan Sakakibara şimdilik tatlı patates, çikolata ve soğan aromalı ürünleriyle vejetaryenleri, çevre duyarlılığı yüksek müşterileri hedefliyor. Şirket 2020 yılında ise kaşık üretmeye hazırlanıyor.



Maliyet sorunu



Ancak Japon üreticinin çözmesi gereken bir kaç sorun var. Bunların başında üretim maliyetinin yüksekliği geliyor. Henüz sanayi tipi üretime geçilememiş olması nedeniyle yenilebilir tabaklar ve çubuklar, plastik olanlara kıyasla 10 kat daha maliyetli.



Raf ömrü ve talep gibi koşullar nedeniyle de ürünlerini hâlâ plastikle paketlemek zorunda. “Plastiğin tamamen ortadan kaldırılması belki mümkün değil, ama yenilebilir ürünler için bir pazar var” diyen Sakakibara, ürünlerine talebi artırabilmek için çeşitli ödüllere başvurarak adını duyurmaya ve farklı ülkelerden yatırımcılarla iş birliği yapmaya çalışıyor.