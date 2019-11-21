Nagoya’da üç gündem

Yaz Olimpiyatlarına ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya, G20 dönem başkanlığı ile pratik yaptı. Dünya liderlerini geçtiğimiz haziran ayında Osaka’da zirvede ağırlayan Japonya, bakanların ve merkez bankası başkanlarının toplantılarını ülkenin sekiz farklı şehrinde gerçekleştirerek önemli bir tanıtım fırsatı kullandı. Japonya, ilk kez üstlendiği G20 dönem başkanlığının kapanışını yaparken de dünyaya aynı anda çok sayıda mesaj veriyor. 14. dönem G20 toplantılarının sonuncusu olan Dışişleri Bakanları toplantısı, 22-23 Kasım’da ülkenin önemli önemli bir ticaret kenti olan Nagoya’da yapılacak. Toplantının gündem maddeleri; ticaret savaşlarının sürdürdüğü ortamda Serbest Ticaretin ve Küresel Yönetişimin Geliştirilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Afrika’nın Kalkınması’nda özel sektör yatırımlarına odaklanma.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı Nagoya toplantısında; G20’nin temel başlıkları arasına giren üç konu ev sahibi Japonya’nın ortaya koyduğu perspektifle tartışılacak. İlk oturum Serbest Ticaretin ve Küresel Yönetişimin Geliştirilmesi olarak belirlendi. ABD’nin, DTÖ’yü temyiz organına atama yapmayarak ve 2020 bütçesine onay vermeyerek bloke ettiği bir dönemde Japonya, DTÖ reformuna G20’nin nasıl liderlik edebileceğini dışişleri bakanlarının gündemine getirmesi bekleniyor. Ayrıca uzun süredir konuşulan dijital ticaretin kurallarının nasıl belirlenebileceği de masada olması beklenen konular arasında. Bu başlık çerçevesinde kısa süre önce ABD ile biri dijital ticaret alanında olan ve üzerinde mutabık kalınan ekonomik ortaklık anlaşmalarını ‘örnek uygulama’ olarak göstermeye hazırlanıyor.

Nagoya’daki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başlıklı ikinci oturumda, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi çerçevesinde, G20’nin gelecek yıldan itibaren ülkelerin ulusal ve uluslararası çabalarını hızlandırmasının mümkün olup olmadığı tartışılacak. Üçüncü ve son oturumda ise Japonya, Afrika’nın Kalkınması konusunda yeni yaklaşımını G20’ye konuk olarak davet ettiği, Şili, Mısır, Hollanda, Senegal, Singapur, İspanya, Tayland, Vietnam ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlarına aktaracak.

Soğuk Savaşın ardından Afrika ile yakınlaşma çabasına giren Japonya, ilkini 1993 yılında gerçekleştirdiği, kısa adı TICAD olan Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı’nın 7.sini bu yıl düzenledi. BM, Afrika Birliği Komisyonu, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların da içinde bulunduğu konferans bu yönüyle, Afrika’nın diğer ülkelerle yaptığı zirvelerden ayrılıyor. Son TICAD toplantısında Japonya, Afrika’nın kalkınması için desteklerine özel sektör, yatırım, girişimcilik gibi kavramları öne çıkardı. Aynı zamanda kıta ülkelerine 2022 yılına, yani bir sonraki zirve tarihine kadar, 20 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Japonya şimdi bu yaklaşımını G20 ülkelerinin önüne getiriyor. TICAD’ın 7. toplantısının sonuçlarından yola çıkan Japonya’nın, “G20 ülkeleri ne şekilde işbirliği yapabilir” sorusunu ortaya atması muhtemel. Dışişleri Bakanları toplantısının ardından G20’nin dönem başkanlığı Suudi Arabistan’a geçecek.