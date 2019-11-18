Otizmliler, İnce’nin desteğini bekliyor

Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, geçtiğimiz günlerde Optimum El Ele Kafe’de gazetecilere buluştu, yaptıkları hizmetler hakkında bilgi aktardı...

Kendisinin de otizmli evladı olduğunu ve 12 yaşına kadar konuşmadığını, gereken emek gösterilirse sonuç alındığını belirtti, “Otizm ve down sendromlu çocuklar ve ailelerinin tatil yapabilmeleri için Urla’da tatil kampı kurmak istiyoruz” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de vakfın kurucu mütevelli üyesi olduğunu kaydeden Uyar, “Sağolsun bakanımız en büyük destekçimiz.

Kendilerine ait Urla’daki kampı projeye tahsis etmek istediğini söyledi. Yeri gördük. 200 kişi kapasiteli tesis yapılacak. İleride 1000 kişiye kadar çıkabilir” dedi.

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Buraya kadar Uyar’ın anlattıkları gayet güzel.

Ancak Uyar, daha sonra anlattığı başka bir projeye, Güzelbahçe Belediyesi’nden destek görememekten yakındı.

Belediyeden üç dönüm arazi talep ettiklerini, burada 0-6 yaş arası otizmli çocuklar, aileleri ve özel eğitim verecek uzmanların yetiştirileceğini belirten Uyar, “Belediyeden olumsuz yanıt aldık” diye konuştu. Üç dönümlük arazinin hemen yanındaki beş dönümlük arazi, Ege-Koop’un Genel Başkanı Hüseyin Aslan tarafından vakfa bağışlanmış.

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Bu arada, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, konuyla ilgili açıklama yapmış.Vakfın talep ettiği araziyle ilgili başka projeleri olduğunu, bu yüzden de veremediklerini söylemiş.

İnce’ye bir öneride bulunacağım.

“Başkanım, yeni projenizi başka bir bölgede hayata geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Konuşmanızda, ‘Otizm konusunda belediyemiz, küçücük bir belediye olmasına rağmen en büyük desteği verdik. Yelki’deki eski belediye binasını vakfa 2012’de tahsis ettik. Vakfın şu andaki ana binası bizim binamız” açıklamasını yapmışsınız.

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Vakfın Yelki’deki binasının geçmişte size ait olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Ancak siz yine de bir babalık yapın, istenilen araziyi vakfa verin, otizmli çocuklarımızın elinden tutun, ailelerinin hayır dualarını alın.

Büyükşehirden örnek girişim

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in iki ezeli rakibi Karşıyaka ve Göztepe’nin genç oyuncularını, “Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı”nda bir araya getirdi.

Futbolcuların ölçümler sırasında birbirini motive etmesi, alkışlanacak hareketti.

İki takımın oyuncularının yaptığı açıklama da, büyüklerine adeta ders verir nitelikteydi.

Göztepe’den Tuna Baran Demir ve Karşıyaka’dan Yalın Yunus Yumbul, birbirleriyle değil, kendileriyle yarıştıklarını söyledi, ardından da 32 genç yetenek hep bir ağızdan, “Biz kardeş kulübüz” dedi.

HHH

Karşıyaka antrenörü Hakan Bayraktar ve Göztepe antrenörü Ahmet Balcı’nın da, gençlerin birlikteliğine destek vermesi, yanlarında bulunması ayrı bir güzellikti.

İki antrenör, yaptıkları açıklamada büyüklere yol gösterdi, “İki kulübün yıllar süren rekabetinin çocuklar arasında kardeşçe sürdüğünü görüyoruz. Bu yaş grubunda da tabii ki rekabet olacak ama çocuklar kazanmaya odaklı. Kardeşçe ve arkadaşça” diye konuştu.

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Çocukların bu hareketinden umarım, büyükler ders çıkarır.

İki takımın ileride oynayacakları karşılaşmalarda taraftarlar, her şeyin sadece spor olduğunu unutmaz.

Birbirlerine hakaret etmezler, saygı çerçevesi içinde maçı izleyip evinin yolunu tutarlar düşüncesindeyim.

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İzmir’in iki güzide kulübünün yetenekli futbolcularını aynı anda buluşturan ve teste tabi tutan Büyükşehir Belediyesi yetkililerini, bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum.