ABD ve ötesi

ABD’yle tam “buzlar çözülüyor” algısı oluşurken bir soğuk hava dalgası daha...

ABD Temsilciler Meclisi’nde “negatif elektrik yüklü” iki teklif birden kabul edildi.

Birincisi, Türkiye’ye ağır yaptırımlar öngörüyor... Sadece 16 “HAYIR” oyuna karşı 403 “EVET” oyuyla... İkincisi “Ermenilere Soykırım” iddiasının 11”HAYIR”a karşı 405 “EVET” oyuyla...

435 kişilik Temsilciler Meclisi’nde çok büyük çoğunluğun “Türkiye’ye tavır alışını” yansıtıyor bu oylar.

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Ayrıca...

Hem iktidar, hem muhalefet vekilleri büyük çoğunluğunun Başkan Trump’a da “tehdit” anlamında “parmak sallayışıdır.”

Trump, Barış Pınarı Harekâtı’nın durması sonrası için “Türkiye’ye yaptırımları kaldıracağı” sözünü vermişti.

Temsilciler Meclisi “Başkanlıktan azil sürecini” hatırlatarak, “Sakın ha, veto etmeye, uygulamazlık yapmaya kalkışma” demiş oluyor.

Yoksa “ipini çekeriz...”

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Yaptırımların Senato aşaması da var...

Konu Trump’a gelene kadar şartlar nerelere evrilir!..

Öte yandan...

“Ermenilere soykırımı tanıyan” 30’uncu ülke olursa ABD, bunun bağlayıcılığı yok.

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İleriye dönük “silah satışının durdurulması” gibi bir maddenin yaptırımlara eklenmesi ise ileriye dönük tedirginlik konusudur.

TSK’nın stoklarını bilmiyoruz.

Ama...

Özellikle F-16’ların yedek parçaları için zamanla sıkıntılar oluşur mu?

1974 Kıbrıs Harekâtı’nda savaş jetlerimizin iniş takımlarındaki lastiklerinin bile tedarik sorunu vardı da ne oldu?

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Türkiye ateşle imtihanını her defasında geçmiştir.

Shakespeare’nin söylemiyle “bu da geçer...”

Yeter ki “biz içeride omuz omuza ve sağlam duralım.”

Küresel “iyi saatte olsunlar” tarafından “içimizin karıştırılması” tezgâhlarına karşı dikkatli olmalıyız.

CNN Türk rutinin dışına çıkan güzel bir habercilik örneği verdi.

Dünya bir zamanlar Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu ateşle saran “Arap Baharı” gibi bir sürece girmiş görünüyor.

Şöyle ki...

- BOLİVYA...

Başkan Morales’in seçim sonuçlarını etkilediği iddiaları ve ayyuka çıkan yolsuzluklar nedeniyle halk sokaklarda, caddelerde, meydanlarda.

- İSPANYA...

Ayrılıkçı 9 Katalan’ın 13 yıl hapse mahkûm edilmeleri sonrası karıştı.

- ŞİLİ...

Ekonomi berbat.

“Metro bilet fiyatlarının artırılması” bardağı taşıran damla oldu.

Sokaklar, caddeler, meydanlar protestocularla dolu.

- HONDURAS...

Başkanın kardeşinin “Meksika uyuşturucu baronundan para aldığı” iddiası üzerine fokur fokur kaynıyor.

Halk meydanlarda.

- HAİTİ...

İçme suyu bulamayan halk isyanlarda.

- EKVADOR...

Akaryakıt fiyatlarından devlet desteğinin kalkması üzerine öfke patlamaları caddelerde...

- HONG KONG...

Çin’e karşı halk 5 aydır caddelerde, meydanlarda...

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Yakınlarımıza gelelim...

- IRAK...

Sokaklar, caddeler, meydanlar kaynıyor.

- İRAN...

Rejimi tehdit edecek ölçüde değil ama gösteriler öbek öbek yanan ateşler gibi.

- LÜBNAN...

Bir yandan yolsuzluk iddiaları, öte yandan ekonomik sorunlar... Sosyal iletişim ve Whatsapp’a vergilerle gençlik patladı. Başbakan Hariri istifa etti.

- AZERBAYCAN...

Yolsuzluk iddiaları ve düşük maaşlar nedeniyle protesto gösterileri...

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Her biri ayrı ayrı nedenlerle de olsa yerkürede kıvılcımlar uçuşmakta.

“Savaş alanında Türkiye’nin önünden çekilen güç odakları, bu kez içeriden vurmayı” deneyebilirler.

Türkiye’nin içinde kıvılcımlar uçuşturmaya kalkabilirler.

“29 Ekim’de ses getirecek eylem koymaya hazırlanan 100 DAEŞ’linin yakalanması” bir işarettir.

İçeride sıkılmış yumruk gibi olmalıyız.