Aşil’in topuğu ‘Hafter’

Türkiye’nin “Doğu Akdeniz büyük oyununa” başat aktör olarak girmesi, gelecek kuşakları da kucaklıyor.

En geç 10 yıl içinde Türkiye “enerji üreten devletler liginde önemli bir yere” sahip olacak.

Ancak...

Müdahalenin “Aşil topuğuna (*)” da dikkat!..

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Önce en güçlü olanlarımızın bile bir zayıf noktası olduğu gerçeği için kullanılan bu “Aşil’in topuğu” söylemini açayım...

Efsaneye göre, Deniz Tanrıçası Thetis, oğlu Akhilleus’u (Aşil) her türlü tehlikeden korumak için onu Styks Irmağı’na batırıp çıkarmış.

Bunu yapmasındaki amaç, suyun büyüsünü kullanarak oğlunu her türlü dış etkenden ve silahtan korumak.

Ancak suya sokarken oğlunu topuğundan tuttuğu için bir tek orası darbeye savunmasız hale gelmiş.

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Türkiye’nin Doğu Akdeniz hamlesinde “Aşil topuğu” ise Libya’daki -meşru- Trablus yönetiminin sallantıda olmasıdır.

Türkiye’nin yanı sıra Katar’ın da desteklediği “Trablus yönetimi” sallantıda.

BM nezdinde “meşru” yönetim olarak tanınmasına karşın, Libya topraklarının sadece yüzde 10’una egemen.

General Hafter’in başında olduğu isyancı güçler toprakların büyük kısmını ele geçirmiş durumda.

Son darbeyi vurup Trablus’u alarak ülkenin tümüne hakim olmak üzere yığınak yapmakta.

Çok yakın tarihte harekete geçmesi bekleniyor.

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General Hafter, Libya diktatörü Kaddafi’nin Genelkurmay Başkanı’ydı.

Libya’nın Çad’la savaşında esir düştü.

Kaddafi oralı olmadı.

Hafter bu ilgisizliğe fena halde bilendi.

General Hafter’i CIA kaçırarak kurtardı.

Bir süre Amerika’da kalan ve ABD’ye bir bakıma yaşamını borçlu olan General Hafter önce Kaddafi’ye karşı darbe girişiminde bulundu ama sonuç alamadı.

Kaddafi’nin öldürülmesinden sonra Libya’da kendi güçlerini oluşturdu ve Tobruk’ta hükümetini kurdu.

Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor...

Elbette baş destekçileri ABD ve Suudi Arabistan... (ABD, Rusya’nın da Hafter’i desteklemesi üzerine Trablus’a da kur yapmaya başladı.)

Bu büyük dış ilginin odak noktası olmasının nedeni mi?

Libya enerji zengini bir ülke.

General Hafter Bingazi, Fizan ve Derne ile birlikte Libya’nın büyük bölümünü ele geçirdi.

“İsyancılar” denilse de General Hafter’in başında bulunduğu “Libya Ulusal Ordusu” Trablus yönetimini silkelemekte.

Düşürmesi mümkün.

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Dönelim “Aşil’in topuğuna...”

General Hafter, “Trablus yönetimine” arka çıkan Türkiye’ye karşı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Trablus yönetimi isterse Libya’ya asker gönderebiliriz” açıklamasına tehdit yüklü tepki koydu.

“Gelirlerse, gemilerini batırırız!..”

Ve...

Bu General Hafter “Trablus yönetimini” devirirse, Libya’nın hakimi olursa “mutabakatın” ipini çeker mi?

Yani...

Türkiye ile Trablus yönetiminin imzaladığı “Akdeniz yetki sınırları mutabakatını fesheder mi?”

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Gerçi Türkiye bu mutabakatı TBMM’den geçirdi, BM’ye göndererek kaydını istedi... Böylece bir “kazanılmış hak” savunması yapacak konuma geldi ama...

“Aşil’in topuğu” gene de tartışmaya çekilecektir.