Brexit ve güvercinler

Avrupa’dan ayrılma yanlısı olan, Muhafazakâr Parti İngiltere’de kazandı.Avrupa’dan ayrılma yanlısı olan, Muhafazakâr Parti İngiltere’de kazandı.



Bunun anlamı Brexit’in kazanması...



Artık herhangi bir partiyle koalisyona ihtiyaç yok tek başına bunu uygulayabilecek Muhafazakâr Parti.



Peki...



Bunun gerekçesi nedir?



Seçmen neden böyle hareket etti?Bununla ilgili bir karikatür var.



Seçmene soruyorlar: “Neden Avrupa’dan ayrılmak istiyorsun?”



Cevap:“Biz tarihimiz boyunca Avrupa’yla savaşmadık mı? Şimdi neden onlarla beraber olalım?”Bu kadar basit ve yalın.



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Tarihi değiştiren Waterloo Savaşı’nı hatırlayın.



Yıl 1815...Napolyon Fransa’sı ve İngiltere ordularının büyük savaşı...



Napolyon’un önce bu savaşı, sonrasında da hayatını hapishanede kaybettiği Waterloo için bir küçük anekdot.



Bugün cumartesi, biraz hoşluk da yapalım.Fransa’nın Bordeaux bölgesindeki Rothschild Şatosu’nun yüz binlerce fıçının bulunduğu amfi şeklindeki mahzenindeyiz.



IPI üyesi gazetecilere Şato’nun sahibi Rothschild ailesinden Philip Rothschild zenginliklerinin kaynağını anlatmıştı.



Büyük büyük büyük babam Rothschild Frankfurt’ta para işleri yaparak büyük servet yapmış.



5 oğlunu çağırıp onlara şöyle demiş:



“Burada zengin olduk ama serveti tek ülkede toplamak risklidir. Hem dünyaya açılarak daha fazla büyümek hem de riski dağıtmak için başka ülkelerde de faaliyete geçeceğiz. Bir oğlum Napoli’de. Bir oğlum Paris’te. Bir oğlum Londra’da. Bir oğlum Viyana’da Rothschild bankaları açacak. Bir oğlum da burada benimle Frankfurt’ta kalacak.”



Oğullar babalarının bu isteklerini yerine getirirler.



Bir süre sonra savaşmak için İngiliz ve Fransız orduları Waterloo alanına doğru hareketlenirken Paris ve Londra Rothschild bankalarının sahibi kardeşler aralarında gizlice anlaşırlar.





Para dehası Nathan Rothschild...



Waterloo dolaylarında adamlarını konuşlandırırlar.Yanlarında güvercinler vardır.



Aralarındaki anlaşmaya göre hangi taraf kazanırsa güvercinlerin ayaklarına tam tersini yazan mesajlar bağlanarak Paris’e ve Londra’ya uçuracaklardır.



Tam da planladıkları gibi yaparlar.



Ve...



Güvercinlerin taşıdıkları mesajlar ulaşınca, Paris’te “Fransa galip geldi” havasıyla İngiliz hisse senetleri müthiş düşüş yapar.



Fransız senetleri ise yükselişe geçer.



Fransa’daki ve İngiltere’deki Rothschild’ler yükselen Fransız senetlerini büyük fiyatlandırmalarla satar, yerlerde sürünen İngiliz senetlerini toplarlar.



Waterloo’nun gerçek galibinin İngiltere olduğu öğrenildiğinde artık çok geçtir. Servetlerini 1000’e, 10.000’e, 100.000’e katlamışlardır bile Rothschild’ler. İnternet çağındayız güvercinler artık yok...



Brexit ile bir anda müthiş zenginlikler ortaya çıkmayacak.Belki de tam tersine.



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Ama...



Amerikan Federal Bankası’nın yani ABD Merkez Bankası’nın hisse çoğunluğunun Londra bankerlerinin elinde olduğunu ve ABD rüzgârına karşı yürümediklerini de yazın bir kenara.İngiltere halkı Avrupa’yla iç içe yaşamak istemiyor.



Bir ada devleti olarak Birleşik Krallık zaten yüzyıllar boyu Avrupa’dan ayrı bir hayat kurdu.



Ve...



Avrupa’dan gelebilecek krizlere, salgın hastalıklara, Avrupa’daki taht kavgalarından doğan savaşlara aradaki denizle mesafe koymayı, içine kapanmayı tercih etmiştir İngiltere...



Papa’nın boşanmak ve başka bir eş almak isteyen İngiltere kralına izin vermemesi üzerine, Papalığı da dışlamıştı İngiltere...



Anglikan Kilisesi kurulmuştu.Şimdi de tarihine, bu kadim yoluna dönüyor.



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Ayrıca...



Avrupa da özenilecek bir durumda değil.Avrupa Birliği sallantıda.ABD Başkanı Trump’ın hedefinde, bunlar da muhafazakâr İngiliz halkını tedirgin ediyor.



Gerçi “AB’den ayrılmanın” İngiltere ekonomisine ciddi eksileri olacak.



O yüzden de uzun süredir Londra hükümetleri bir türlü Brüksel’deki AB yönetimiyle “boşanma şartlarında” konuşuyor konuşuyor fakat bir türlü anlaşamıyorlar.



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Avrupa Birliği’nden İngiltere’ye çok fazla göç alınması da İngiltere vatandaşını kaygılandırıyordu.



Hatta -ilginçtir ki- kendileri de göçmen olan ve sonradan vatandaşlık kazanmış olanlar bile bu kaygıyı paylaşmakta.



Bundan önce yapılmış olan halkoylamasında “Brexit” yandaşları, muhafazakâr karakterli İngiliz vatandaşına “Avrupa Birliği’ne Türkiye de giriyor. Türkler İngiltere’ye akacak” sloganı kullanılmıştı.



Bu slogan etkili olmuştu.