CHP’li 11 başkan

Ahmet Güneştekin’in “Pilevneli Sanat Galerisi”ndeki “Sergisinde” akşam yemeği...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış gecesine gerçi gelmişti ama o kalabalıkta daha çok bir sosyal etkinlik gibiydi.

Bu defa eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte, yapıtları daha sakin bir ortamda, Güneştekin’den de bilgi alarak gezdi.

Sonrasında ise Ahmet Güneştekin’in düzenlediği akşam yemeğinde konuğu oldular.

Güneştekin’in dostu bir grup gazeteci de masadaydık.

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Yemek boyu sohbet, sanat ağırlıklıydı. Zaman zaman siyaset de konuşuldu; bir gün sonra (dün) Kanal İstanbul konusunda yapacağı açıklama... İstanbul Belediyesi için izlenimler... Muhafazakâr seçmenin “İmamoğlu algısı” gibi...

İlginç gözlemlerini dinledik.

Misal...

İmamoğlu, AK Parti’nin kazandığı belediyelere de tek tek gidiyor, hem başkanlarla, hem de halkla konuşuyormuş.

6 yaşında bir çocuk “Ben AK Partiliyim ama seni seviyorum” demiş.

İmamoğlu “Çocuğun bu söylemi evde ailesinden dinlediklerini, ailedeki psikolojiyi yansıtıyor” diye yorumladı.

İmam Hatip Okulları’na da gidiyormuş. Kız öğrencilerle konuşuyormuş.

Diyaloğa açıklarmış.

Ancak...

Fotoğraf çektirmekte çekingen davranıyorlarmış.

Okuldan ayrılırken geriye baktığında bütün öğrencilerin camlardan ona el salladığını görüyormuş.

“Bu çekingenliği de aşacağız” diyor.

Seçim öncesinde kırılma yapan olaylardan birinin de “Yasin okuması olduğunu” söyledi. Camidekilerin çektiği videolar sosyal medyada dalgalanmış.

Ön yargıları bozmuş.

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Bunları “CHP’nin yaptığı son kamuoyu araştırması ile örtüşmesi” nedeniyle yazdım.

Araştırmaya göre 11 Büyükşehir’de CHP oyları % 4 buçuk artış göstermiş.

“Belediye başkanlarının etkili çalışmasının” yanı sıra iki özellik öne çıkıyor.

“- Toplumsal kutuplaşmaları yok etmek çabası.

- Farklılıklara kapı aralaması.”

Bu iki etken “kategorik (katı) CHP karşıtlarının % 15’e indiği” bulgusuyla da tamamlanmakta.

CHP’nin son yerel seçimlerde seçtiği “Başkan adayı profili” ile “diğer kesimlere kapı açan” ve “muhafazakâr seçmeni ötekileştirmeyen” stratejisi olumlu sonuç vermiş.

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Gelelim sonuçlara...

11 Büyükşehir Belediye’sinde CHP’li başkanların oy artışları şöyle:

İstanbul’da İmamoğlu’nun oyu % 54.2’den % 54.5’e.

Ankara’da Yavaş’ın oyu % 50.9’dan % 54.9’a.

İzmir’de Soyer’in oyu % 58.1’den % 62.1’e

Antalya’da Böcek’in oyu % 50.6’dan % 54.1’e

Adana’da Zeydan’ın oyu % 53.6’dan % 57.6’ya

Mersin’de Seçer’in oyu % 45.1’den % 51.6’ya

Hatay’da Savaş’ın oyu % 55.2’den % 56.8’e

Aydın’da Çeçiroğlu’nun oyu % 53.9’dan % 55.4’e

Tekirdağ’da Albayrak’ın oyu % 51.2’den % 54.4’e

Muğla’da Gürün’ün oyu % 36’dan % 41.2’ye

Eskişehir’de Büyükerşen’in oyu % 52.3’ten % 56.8’e.

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Araştırmaya göre, “CHP’nin ilk kez bu 11 ilde AK Parti oylarını geçtiği” iddiasına ve “diğer partilerin oylarıyla ilgili oranlara” girmiyorum.

Asıl üzerinde durmak istediğim şey, “Türkiye insanının sertliklerden, kutuplaşmadan, ötekileştirilmekten artık yorulduğu, bıktığı. Muhafazakâr kesimin katılığında erimeler.”

Ve asıl önemlisi...

Türkiye insanını “farklılıklarıyla bölmeye dönük karanlık tezgâhların, giderek daha da şans yitirmekte olduğunu” ortaya koymak.