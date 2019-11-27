Daha önce AB (Avrupa Birliği) Merkez Bankası’nda çalışıyormuş.

Şimdi de AB üyesi ülkelerden birinin Merkez Bankası’nda...

Görevi “Dünya ülkelerinin ekonomilerini incelemek ve kredi notu önermek...”

Belirteyim ki...

Çift vatandaşlığından biri TC olduğu için Türkiye ekonomisini incelemek ve not vermekle görevli olmamış.

Ancak Türkiye ekonomisini inceleyen ve -sadece iç değerlendirmelerde kullanılması için- not öneren arkadaşlarından dinledikleri yakın zamana kadar hiç de olumlu değilmiş.

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Geçen hafta bir yemekte aynı masadaydık.

Tanıştıktan sonra yukarıda anlattığım kişisel bilgilerini dinledim.

Ardından tuhaf bulduğum bir soru yöneltti.

“Duvara Karşı” filmini izleyip izlemediğimi sordu.

Elbette izlemiştim.

Almanya’da yaşayan Türk kökenli ünlü yönetmen Fatih Akın’ın, Almancası “Gegen die Wand” adlı filmiydi.

Tokat gibi bir sahneyle başlıyordu.

Direksiyondaki adam gazı köklüyor, müthiş bir süratle karşıdaki duvara sürüyordu.

Ve...

Güm...

Korkunç kırılan cam ve metal sesleri...

Buz kesmiştik.

Sorusuna “Evet, gördüm. Özellikle ilk sahnesi ürperticiydi” cevabını aldıktan sonra şöyle konuştu:

“Geçen yıl Türkiye için -neredeyse- beklentim böyleydi.

Duvara çarptı çarpacak gibiydi.”

..................

Derin bir nefes aldı.

Devam etti...

“Hatta ailemle, yakın arkadaşlarımla bu kaygımı paylaşmıştım.

Onlara bankalardaki paranızı çekin, dövize çevirin, evdeki kasanıza, yoksa tencere içine veya ne bileyim dolabınıza falan koyup saklayın tavsiyesinde bulunmuştum.

Bankadaki dövizlerin bir şekilde ellerinden kayacağını düşünüyordum.”

...................

Gene soluklandı, gülümseyerek sordu:

“Peki, nasıl oldu da Türkiye ekonomisi beklentilerin tam tersine bir toparlanmaya, düzelmeye, yükselişe geçti?

İnanın ben anlayamadım, arkadaşlarım da tam anlayabilmiş değil.”

Ve...

Dünya ekonomilerine not veren referans kurumlara getirdi sözü.

“Bakın, dünyanın en saygın üç derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch Ratings de Türkiye’nin notunu yükseltti.

Evet...

Nasıl oldu bu?”

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“Ekonomist değilim, bu konuda sizi aydınlatamam ama son sorunuzun olumlu içeriği beni memnun etti” cevabını verdim.

Gerçekten...

TL karşısında dolar uçuşta değil.

“Makul” denebilecek düzeyde.

Borsa gerçi daha önceki 130 bin puanlara dönmüş değil ama 100 binin üzerine yükseldi.

Enflasyon düşüşte.

Yeniden tek haneliye dönüşeceği beklentisi var.

“Başta işsizlik olmak üzere hâlâ sorunlar büyük ama Türkiye keskin bir dönüş yapıp duvara çarpmadan arkasına geçebilmiş olduğu izlenimi veriyor.”

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Anlaşılan...

Dinlediklerim “abartılı” olsa bile gene de “Duvara Karşı senaryosunu değiştirmişiz” diyebiliriz.