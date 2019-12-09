Atık ve çöpünüzü mazgala süpürmeyin

İzmir’de alışverişin yoğun olduğu iki çarşıda, kışın yağışlarda su baskını ile kötü koku olmaması ve haşere ürememesi için özen gösterilmesini isteyen vatandaşlar, “Kumlu çanaklar konulsun” dedi

Konak’tan, Anafartalar Caddesi boyunca sağlı ve sollu bağlantılı sokaklarıyla Fevzipaşa Bulvarı’na, Gaziosmanpaşa Caddesi’nin Mezarlıkbaşı mevkiine, Varyant inişi ve Bahribaba Parkı’na kadar uzanan, yaklaşık 80 bin işyerinin bulunduğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndan bir grup işyeri sahibi aradı, “Şu anda Anafartalar Caddesi boyunca uzanan kanaletlerin içi çöp ve atık dolu. Yağışlar başladı, su baskını yaşayabiliriz. Sizden ricamız, lütfen çarşı esnafını uyarır mısınız?” diye istekte bulundu. Karşıyaka 1717 Sokak, yani Kemalpaşa Caddesi olarak sağlı ve sollu işyerleriyle dolu olan ve Bahriye Üçok Bulvarı’na kadar uzanan Çarşı’dan da aynı konuda istek geldi.

‘Dikkate alınmıyor’

Arayan okurlarımız bakalım neler söylemiş... Önce Kemeraltı Çarşısı’ndaki okurumuzu dinleyelim: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nün yaz ayları boyunca çarşımızda yaptığı kanalet temizliği, ne yazık ki esnafımız tarafından dikkate alınmıyor. Özellikle Anafartalar Caddesi boyunca işyeri çalışanlarının çoğu sabah saatlerinde temizlik yaptıklarında, mağaza ve dükkânlarından çıkan tozlu ve topraklı atıklarını mazgalların içine süpürüyorlar. Uyardığımızda da bir dayak yemediğimiz kalıyor. Yağışların yoğun olduğu günlerde onun için su baskını yaşanıyor. Kış geceleri yoğun yağışlarda korkulu anlar yaşamak istemiyoruz. Ayrıca bazı esnafımız, işyerinin önünde içtikleri sigaraların izmaritini mazgalların içine atıyor, hatta sigara tablalarında biriken izmaritlerini de mazgala döküyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi Temizlik İşleri yetkililerinin çarşımızda bu konuda çalışma yapmasını, Kemeraltı’na gelen vatandaşların çöp ve izmaritlerini gelişigüzel yerlere atmamaları için uyarı levhaları ile bilgilendirilmelerini öneriyoruz. Ülkemizin birçok kentinde olduğu gibi, insan yoğunluğu yaşanan çarşı ve caddelere, sigara izmariti atılması için kumlu çanaklar konulmasını da istiyoruz.”

Yine doldu taştı

Karşıyaka Çarşısı’ndan arayan 30 yıllık işyeri sahibi (ismi bizde saklı) okurumuz da şunları söyledi: “Çarşımızdaki kanaletler, Eylül 2019’da İZSU ekipleri tarafından temizlendi. Mazgalların içinde biriken ve kötü koku yayan çöplerin tamamı kanal temizleme aracıyla temizlendikten sonra yıkandı ve ilaçlandı. Bu çalışmayı 20 personel ile 4 araçtan kurulu kanal ekibi yaptı. Hatta yol boyunca vakumlu araçlarla kanallara basınçlı su püskürtüldü. Ancak, mazgalların içi yine çöp ve sigara izmariti ile doldu. Çarşı esnafı da sabahları işyerlerinin önlerini süpürürken biriken çöpleri ve sigara izmaritlerini mazgallara döküyor. Bu da su kanallarının içerisinde çöplerin birikmesine ve kötü kokuya neden oluyor. Esnafımız ile halkımızı çevresine sahip çıkmaya davet ediyor; yiyecek paketlerini, su petlerini ve sigara izmaritlerini çarşımıza atmamalarını istiyoruz.”