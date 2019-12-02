‘Esnafımıza indirim ve taksit yapacağız’

Esnafa abone ve güvence bedellerinde 6 ile 12 ay taksit uygulanacak. Yine güvence bedelinde yüzde 60 civarında indirim yapılacak. Kampanya, 31 Aralık’ta sona erecek

İlk kazmanın vurulduğu 2005 Aralık’tan günümüze kadar yapılan altyapı çalışmalarıyla 25 ilçede toplam 696 bin metre çelik hat, 3 milyon 784 bin metre polietilen ana hat ve 2 milyon 17 bin metre de servis hattı döşeme başarısı gösteren İzmir Doğalgaz, iki sektör için yeni bir kampanya başlattı. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, kampanya ile ilgili şu bilgileri verdi:

İşletmelere destek

“Küçük işletmeleri desteklenmek amacıyla yeni bir proje başlattık. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş ve İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen ile birlikte bir protokol imzaladık. Yaptığımız anlaşmaya göre bu odalara kayıtlı esnaf sanatkâra doğalgaza geçişte, başta güvence bedeli olmak üzere, abonelik ve güvence bedeli ödemelerinde destek sağlanması gibi çeşitli konularda kolaylıklar getirilecek. Güvence bedelinde ilgili mevzuata göre hesaplama yönteminde çıkan bedel üzerinden yüzde 60’a kadar varan bir indirim, abonelik bedeli peşin veya kredi kartına 12 taksit, güvence bedeli de peşin fiyatına ya da kredi kartına 6 taksitte ödenebilecek. Güvence Bedeli ödemeleri nakit yerine banka teminat mektubu aracılığıyla da yapılabilecek. Sağlanan tüm bu koşullar 31.12.2019 tarihinde sona erecek. Doğalgaz sadece konutlarda değil, sahip olduğu özelliklerle büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerde üretimin yanı sıra ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında çok önemli ekonomik ve konfora dayalı avantajlar sağlıyor. Çok sayıda esnafımızın doğalgaza geçeceğine inanıyorum. Günümüz itibariyle lisans alanımız içerisinde her sektörden çok sayıda esnafımız doğalgaz kullanıyor ve sağladığı avantajlardan duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. Bu nedenle doğalgaz hattımızın geçtiği bölgelerde bulunan işletmeler, şirketimize başvuruda bulundukları takdirde, gerekli teknik etütler de gerçekleştirildikten sonra en kısa sürede, abonelik işlemi sonrası gaz kullanımına başlayabilir.”

Kullananlar çok memnun

Şu anda doğalgazın ekonomisinden, konforundan ve temizliğinden; İzmir’in Karşıyaka, Konak, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Balçova, Narlıdere, Aliağa, Bergama, Kınık, Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Tire, Menderes, Ödemiş, Urla, Foça, Seferihisar, Selçuk, Bayındır ve Kınık ilçelerinin yararlandığını belirten İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, “Lisans sınırlarımız içerisinde şebekemizin gittiği potansiyel hane sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı. Gazı bizzat kullanan abone sayımız ise 816 bin 500 civarında. Ayrıca sanayi, ticarethane, resmi kurum vb. abone sayımız da 18 bin 953’e çıktı” diye konuştu.