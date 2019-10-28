Vizenizi yaptırın son gün 31 Ekim!

1 Haziran 2018-1 Haziran 2019 arasında ve öncesinde Manisa Kart’ını alan ve toplu taşıma araçları indiriminden faydalanan öğrenciler için yıllık vize yenileme işleminin devam ettiği belirtildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MANULAŞ), Manisa Kart Apple Store (IOS) uygulamasının yeni arayüz ve fonksiyonlarıyla güncellendiğini açıkladı. Başlatılan bu uygulamanın, Manisa’daki otobüs hatlarıyle ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere mobil ortamda erişilmesini sağladığı ifade edildi. Ayrıca bakiye yüklemenin daha kolay gerçekleştirileceği ve bitmeyen Manisa Kart ile kartlara sürekli talimat oluşturulacağı da aktarıldı. Manisa Kart’ın yeni uygulama fonksiyonlarıyla; otobüsüm nerede, bakiye sorgulama-kontrol ve yükleme, ücret tarifesi, hat hareket saatleri, akıllı durak, yetkili bayi ve kart merkezleri sorgulama işlemleri yapılabilecek.

Yoksa tam ücret!

Yapılan duyuruda öğrencilerin, toplu ulaşım araçlarından indirimli şekilde yararlanabilmesi için vize işlemlerini 31 Ekim Perşembe günü mesai bitimine kadar yaptırmaları gerektiği iletildi. Duyuru aynen şöyle: “1 Haziran 2018-2019 günleri arasında ve öncesinde Manisa Kart’tan yararlanan öğrencilerimizin yıllık vize yenilemesi başlamıştır. Vize işlemi yaptıracak olan öğrencilerimiz; Manisakart ve öğrenci belgeleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda ve Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’ndeki kart basım merkezlerine başvuruda bulunacak. İlk, orta ve lise öğrencilerimizin öğrenci belgesi getirme zorunluluğu da yok. Vize yapılmadığı takdirde, belirttiğimiz tarihten itibaren kartlardan tam ücret tahsil edilecek. Yeni uygulama ile halkımız bakiye yükleme işlemini daha kolay gerçekleştirecek, bitmeyen kart ile Manisa Kartı’na sürekli talimat oluşturabilecek. Ayrıca kartlarım ekranı ile bakiye sorgulama işlemi yapılacak. Otobüsüm nerede, yetkili bayi, yakın duraklar ekranları ile yolculuğunuz daha kolay planlanacak. Durak ve hat tanımlanarak daha hızlı işlemler gerçekleştirilecek.”

Otoparklarda da geçerli olacak...

Manisa Kart, toplu ulaşım ağı dışında 560 araçlık tam otomasyonlu otopark ile Ertuğrul Dayıoğlu (Kültür Merkezi Altı), Yarhasanlar Camii otoparklarında, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği açık ve kapalı bütün otoparklarda kullanılıyor. Kart sayesinde, otopark giriş-çıkışlarının hızlandığı ve kullanıcılara zaman kazandırıldığı belirtildi.