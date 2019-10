Beyler elinizi taşın altına koyun!

91 yıl önce kurulan kulübün düştüğü durum hepimizi üzüyor. 91 yılın yarısı başarılarla ve kupalarla dolu. Diğer yarısı ise başarısızlıklarla ve yenilgilerle. Eskiden futbolcu yetiştiren bir kulüp olan Bucaspor; şimdi futbolcu ve para tüketiyor. Bugün geldiğimiz noktada deniz bitti.

Aslında futbolumuzun ortak derdi bu. Tüm kulüpler bir gün Buca’nın yaşadıklarını yaşayacak.

Kulüpler yıllarca denetlenmedi. Şimdi, iş sıkı tutulmaya başladı. Hep birlikte görüyoruz, çoğu kulüp sapır sapır dökülüyor. Transfer yasakları ve puan silmeler havada uçuşuyor.



Kulüp başkanları ve yönetcilerin işler kötüye gittiğinde çekip gitme özgürlükleri var. Onlardan ne yazık ki kimse hesap sormuyor. Yanlarına kar kalıyor.

En kazançlı ve riski olmayan işler arasında kulüp başkanlığı geliyor.

Ne kadar para harcadın, ne kazandın sorup sorgulayan yok.

İstediğin futbolcuyu satmak, istediğini almak elinde.

Elbette aldıklarından ve sattıklarından nemalanmak da.

Geçmişe şöyle bir bakın.

Hiç değeri olmadığı halde kimler ne paralara transfer edilmiş.

Sonra kulüp tarafından serbest kalmış.

Menajerler en kazançlı çıkan taraf.

Çünkü; önce kendi komisyonlarını kurtarma derdindeler.



Her şeye rağmen Bucaspor’da eski yöneticilerin kendi alacaklarına karşı kulübe haciz göndermeye devam ettiğini görüyoruz.

Her şey bu kadar ortadayken, insan ister istemez merak ediyor.

Bucaspor’da eski yöneticiler hakkında yapılan bir işlem var mı?



Bucaspor tarihindeki en zor günleri yaşıyor.

Adeta dibe vurdu. Bir dönem yetiştirdiği futbolcular ve yakaladığı sportif başarılarla tüm Türkiye’ye adını duyuran “İzmir’in Fırtınası” lakaplı Bucaspor’da çöküş tam hızla devam ediyor.

Bu sezon grubunda oynadığı beş maçta puanla tanışamayan ve eksi 13 averajla son sırada yer alan, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta mücadele eden Bucaspor, taraftarını kahretmeyi sürdürüyor.



Bucaspor, ilk olarak 2008-2009 sezonunda 2. Lig’de şampiyon olup tarihinde ilk defa 1. Lig’e adını yazdırdı. Aynı sezon yeni stadına da kavuşan sarı lacivertliler, 2009-2010’da kaliteli kadrosuyla rakiplerinin korkulu rüyası olup tarihi bir başarıya imza attı ve Süper Lig’e yükseldi. İşte çöküş, büyük umutlarla gelinen Süper Lig’de başladı.

Bucaspor, Süper Lig’e çıktığı gibi küme düştü. O dönemden sonra sürekli maddi sorunlarla uğraşan ve özellikle eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA dosyalarıyla boğuşan Bucaspor, her sene transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

Artık maddi krizleri aşamayan sarı lacivertliler birçok yıldızı yetiştirdiği altyapısına da sorunları yansıttı. Eğitim gören futbolculara erzak ve malzeme bulmakta dahi zorlanan Bucaspor, 2014-2015’te 1. Lig’e veda etti. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonunda 2. Lig’de kıl payı kalan Buca, ertesi sene ise 3. Lig’in yolunu tuttu.

Geçen sezon 3. Lig’de 28 puanla sonuncu olan İzmir ekibi, 35 yıl sonra amatör kümeye döndü.

Adeta kaderine terk edilen Bucaspor, zorluklar ve apar topar kurduğu kadroyla katıldığı BAL’da da ilk beş hafta umduğunu bulamadı. Yıllar sonra yeniden Buca İlçe Stadı’na dönen takım, son olarak Küçük Yalı Yelkenspor’a 2-1 yenilerek kötü gidişatı sürdürürken hızla Süper Amatör’e paraşütsüz düşeceğe benziyor.



Sürekli artan borçlar ve bu borçlar yüzünden kulübe gelen hacizler.

Bu borçlar eninde sonunda ödenmek zorunda.

Başka çaresi yok.

Yönetimin tüm çabası bu süreci en az zararla kapatmaya çalışmak.

Bu günkü duruma gelinmesinde hesapsız, kitapsız transferler ve harcamalarla kulübü borç yükü altına sokan eski yönetimlerin ve başkanların sorumluluğu var.

Yıllar sonra bu borç çıkıyor. Acil ödenmesi veya uzlaşılması gereken bir çok dosya sırada bekliyor.



Son olarak FIFA’dan gelen yazı var. 110 bin euro ivedilikle ödenmezse altyapısından bir çok değeri Türk futboluna kazandırmış Bucaspor’a filiz lisans çıkartma cezası geliyor. Hem de üç transfer dönemi! Genç Başkan Cihan Aktaş’ın geçtiğimiz sezon Tire 1922 Spor’un yarışmacı haklarını satın alarak kurduğu Ci Group Bucaspor’u bu sezon bir üst lige çıkarıp önümüzdeki sezon amatördeki Bucaspor ismi ve arması ile ayağa kaldırıp 91 yıllık koca çınarı kurtarma hedefi var.

Peki ya bu kadar borç batağına sürüklenen Bucaspor’da eski yöneticiler elini taşın altına ne zaman koyacak?

Uzun lafın kısası beyler 91 yıllık koca çınara yazık ediyorsunuz. En azından köstek değil, destek olun.