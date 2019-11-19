Darısı Karşıyaka’nın başına

Türkiye’de futbolun ilk oynandığı kent olarak bilinen İzmir, Süper Lig hasretini Göztepe ile sonlandırırken, modern statları için de gün sayıyor.Süper Lig’in ilk yıllarından itibaren aynı anda beş takımla temsil edilen İzmir, sonraki süreçte sportif başarısızlığın yanısıra tesislerde de sorun yaşamaya devam etti.

Sonuçları elbet de ağır oldu.

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Statların inşası bazı engellerden dolayı başlayamamıştı.

Saha sorunu yaşayan İzmir kulüpleri, geçmiş yıllarda bazı maçlarını başka kentlerde oynamak zorunda kalmıştı.

İzmir merkezinde halen Atatürk, Bornova, Yeni Buca ve Menemen stadı, takımlarımıza ev sahipliği yapıyor.

Geçmişte birçok milli maça sahne olan Atatürk Stadı, tribünlerin sahaya uzaklığı ve yeterli atmosfer sağlanamadığı için pek tercih edilmese de, TFF 3 Lig. 2. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka maçlarını, mecburen bu statta oynuyor.

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Yeniden yapılan Alsancak Stadı’nın yanısıra Göztepe ve Karşıyaka için inşa edilecek statların temel atma törenine İzmir’in kurtuluş yıldönümü 9 Eylül 2017’de dönemin Başbakanı Binali Yıldırım katılmıştı.

O günden bugüne özellikle Göztepe ve Alsancak stadında büyük yol kat edildi.

Özlemle beklenen bu tesisler için bütün engeller kaldırılarak sona yaklaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Binali Yıldırım, Alsancak ve Göztepe statlarını gezdi, son durum hakkında bilgi aldı.

Kasapoğlu ve Yıldırım, yapımı süren Alsancak Stadyumu’nda çimento üzerine ayak izi ile anı bıraktı.

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Yıldırım, Göztepe’nin önce Süper Lig’e, şimdi de evine döndüğüne dikkat çekti.

Karşıyaka ve Atatürk stadyumlarıyla ilgili konularda da çalışma yapılacağını kaydeden Yıldırım, “Bugün süper şehir İzmir’in Süper Lig’de temsilcisinin Göztepe olması, biz İzmirlileri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ocak’ın 26’sında Göztepe-Beşiktaş maçında buluşmak üzere” dedi.

Evet hepimiz heyecanla o günün gelmesini bekliyoruz.

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İzmir’de kendine ait yeni stadı ilk talep eden kulüp olan Karşıyaka, soruna çözüm bulamayan tek kulüp olarak kaldı. Karşıyaka, Onursal Başkan Selçuk Yaşar’ın 1998’de, yani 20 yıl önce gündeme getirdiği KSK marina, plaza ve stat projesinden bu yana yeni stat hayaliyle yanıp tutuşurken, elindeki mevcut tesislerinden de oldu.

Burada öncelikle camianın kendi içinde ciddi, samimi, iyi niyetli ve pozitif bir özeleştiriye ihtiyacı var.

Karşıyaka bu konuda gerçekten en mağdur kulüp.

Gecikmeden dolayı büyük ekonomik kayıplara uğradı.

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2014’te Karşıyaka Yalı Stadı’nda ilk yapılan ihale sonrası zemin altı kazıklama inşaatı tamamlandı.

Daha sonra açılan davalar yüzünden yapılan iki ihale de iptal edildi.

Geçen aralık ayında stadyum için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alındı.

Otopark sorunu da çözüldü.

Çevre sakinlerinin açtığı davalarda da bilirkişi kulüp lehine karar verdi.

Son olarak Başkan Turgay Büyükkarcı, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu ile birilkte stadın kullanım hakkının uzatılması için gerekli başvuruyu yaptı.

Şimdi stadın tekrar ihaleye çıkması bekleniyor.

Türk futbolunda önemli bir yere sahip İzmir’e, Karşıyaka Stadı’nın da en kısa sürede kazandırılmasını heyecanla bekliyoruz.

Bu üç stat sadece İzmir’e değil, tüm Türkiye’ye katkı sağlayacak. Göztepe ve Alsancak tamam, darısı Karşıyaka’nın başına...