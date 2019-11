Dua Lipa, Ezhel ve diğerleri

Haftanın şarkıları, yeni single’lar ve gelecek albümlerden haberler

Daft Punk hariç neredeyse bütün Daft Punk ekibi şu anda Dua Lipa ile çalışıyor. Ekibin 2013 tarihli “Random Access Memories” albümünde yer alan Pharrell Williams ve Nile Rodgers Dua Lipa’ya muhtemelen yine bir dizi büyük hit hazırlıyorlar. 2020’de bu albümden çıkan şarkıların ve bunlara yapılan remikslerin etkisinde olacağız kesinlikle.

Yılın en büyük pop albümlerinden biri olacak olan “#DL2”den yayınlanan ilk single “Don’t Start Now” cuma günü internete verildi. Dua Lipa güncellenmiş bir disco kraliçesi görünümünde. Şarkı revize edilip mükemmelleştirilmiş bir ‘70’ler disco sound’unu andırıyor. Kılık kıyafet de gayet değişmiş. Sanırım imaj olarak Donna Summer gibi disco efsanelerine selam çakılıyor. Arka planda hayli karakteristik rol oynayan funky bas riff’lerini de hesaba kattığımızda disco meselesi tamam. Zaten hoca olarak bu konuda Nile Rodgers’dan daha iyi çok az prodüktör/müzisyen var bugün dünyada.

Disco demişleken hemen araya gireyim. Yılların Cerrone’u da yeni albüm yaptı ve o da azar azar single’lar yayınlamaya başladı. ‘70’lerin en popüler disco prodüktörlerinden sayılan Fransız DJ bugün 70’lerinde ama disco hâlâ moda.

Ezhel ve Ufo 361 (Ufuk Bayraktar) birlikteliği Berlin’de tam gaz devam ediyor. 15 Kasım’da bu iki isim birlikte bir albüm yayınlayacak. Adı “Lights Out” olan albümden daha önce “Wir Sin Kral” single olarak yayınlanmıştı. Bu hafta gelen şarkı bir romantik rap baladı olan “YKKE”. İkilinin sözlerinin yarısı Almanca yarısı Türkçe. Albüm hem Almanya hem Türkiye’de çok büyük olacak bu yıl.

Bon Jovi’nin taklidi gibi

Bon Jovi yeni bir single ile çıkageldi. “Unbroken”. Sesi çok farklı. Çok pes. Sanki Bon Jovi değil onun taklidi gibi. Bon Jovi sesini kaybetmiş olabilir. Ancak elbette albümün tamamını dinlemeden bir şey söylemek zor. Romantik Bon Jovi şarkılarını sevenler için bir rock baladı bu. Bakalım devamında neler gelecek. “Bon Jovi 2020” adlı albümde Bon Jovi sosyal konulara dair mesajlar vereceklerini açıklamıştı. Bu konular arasında Amerikan liselerinde yaşananan silahlı şiddet olayları da yer alıyor.

Tame Impala’nın yeni albümü 14 Şubat 2020’de gelecek. Adı “The Slow Rush”. “Yavaşça acele” çağın ruhuna uygun güzel bir isim. Herkesin çok acelesi var. Kevin Parker’ın pek yok gibi duruyor. Son albüm “Currents”ın yayınlanmasından önce bir video paylaşmıştı Parker. Bu videoda onu çalışırken görüyoruz. Adeta bahar güneşi altında Arles kırsalında hasat yapan köylüleri resmeden Van Gogh gibi o da Avustralya kırsalındaki stüdyo/evde yeni besteler yapıyordu. Bu videonun bir benzeri The Slow Rush için de geldi. 33 yaşında olmasına rağmen Parker bu albümde artık genç olmadığından bahseden sözleri yazmış. “It Might Be Time”da bir şeyler yanlış gibi duruyor. Ama değil. Sadece zaman geçiyor” demekte. Müzikalite “Currents”ın devamı niteliğinde. Beni bu yıl en fazla heyecanlandıran albümlerden.

Güzel bir geri dönüş

Metronomy’nin yeni single’ı Fransız şarkıcı Clara Luciani’nin “Le Grenade” adlı şarkısının aynı adlı cover’ı. Luciani, Metronomy’nin en büyük hit’lerinden “The Bay”i “La Baie” adıyla coverlamıştı. Yıllar içinde bir şekilde grupla tanışan ve dost olan Luciani’ye Metronomy’nin beyni Joseph Mount güzel bir geri dönüş yapmış. Şarkı harika. Orijinali de cover’ı da. Clara Luciani de bu haftanın bonus ismi olsun takibe almak için.

Müslüm Gürses’ten yeni/eski şarkı

Müslüm Gürses’in 90’ların sonunda kaydettiği bir dizi şarkı henüz yayınlanıyor. “Geceler” geçen hafta yayınlanan “Mahzendeki Şarkılar 2” adlı albümde yer alan bir yeni / eski şarkı. Geçen hafta Leonard Cohen’in yayınlanmamış şarkılarından oğlu tarafından organize edilerek hazırlanan albümden bahsetmiştim. Büyük sanatçıların ölümlerinin ardınan gelen bu tip klasik çalışmalar sıkça karşımıza çıkıyor. Müslüm Gürses’inki de bu konseptte bir albüm.

Yeni keşiflere uygun

Beck’in “Uneventful Days”i sanatçının he zaman kendini yenileyen yeni ufuklar ve keşifler peşindeki tarzına son derece uygun bir single. Şarkının videosunu Devonte Hynes (Blood Orange) yönetiyor. Evan Rachel Woods ve Alia Shawkat başrollerde. “Hyperspace” adlı yeni albüm 22 Kasım’da çıkacak. Albümde başka sürprizler de var.

Yenilerini eklemiş

La Roux, 80’ler esintili indie pop şarkılarına yenilerini eklemiş. “International Woman of Leisure” kulağa çok iyi geliyor ama bir “Bulletproof” değil. Bir “In for the Kill” de değil.