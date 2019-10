Fikret Şeneş şarkılarına dair

“Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı iki volümlük derleme albüm, Fikret Şeneş’in sözlerini yazdığı klasikleşmiş şarkıları güncelleme iddiasında





Fikret Şeneş’in sözlerini yazdığı şarkıları bir araya getiren iki volümlük yeni albüm “Kimler Geldi, Kimler Geçti” açıkçası şarkıların azar azar, damla damla internete verildiği günümüz dünyasında üzerimize kovayla şarkı boşaltılmış izlenimi verdi.

Albüm yayınlanmayan bir dünyadayız artık alışık değiliz böyle şeylere, hangi birini dinleyeceğimizi şaşırdık. Bari iki volümlük albümün ikinci volümünü biraz bekletip verseydiniz piyasaya diye düşünmeden edemiyor insan.

Albüm doğası gereği zengin, ancak yine doğası gereği dağınık. Sezen Aksu da var, Evrencan Gündüz de, Manga da var, Nalan da. Türler farklı, düzenlemeler farklı, yorumlar farklı. Açıkçası bu kadar çok bilinen ve bu kadar güzel şarkılar bir arada insanı heyecanlandırıyor. Ama çok da havaya girmeyin. Düzenlemeler yer yer sallanmakta. Yıldız Tilbe aranjman kurbanı olmuş. Şarkı koştura koştura gidiyor, koştura koştura çıkıp gidiyor. Bitince “Az önce ne oldu” diye düşünüyor insan. Sıla’nın yorumuna “aşırı yorumlama sanatı” yorumunu yapabilirim, aynı cümle içinde aşırı yorum kullanımı yaparak. “Kimler geldi Kimler Geçti” çok güzel şarkı, albümün de adı. Buray bu şarkıyı yorumlamada başarılı ama düzenleme daha nitelikli olabilirdi. Altyapılar biraz “hazır kesim” olmuş. Biraz daha özel bir “tasarım” düşünülebilir miydi acaba?

“Uykusuz Her Gece”de Yeşim Salkım kazanamayacağı bir yarışa girmiş. İnsan ister istemez Ajda’yla kıyaslıyor duyduğu vokali. E yarışın sonucu belli. Kimsede kabahat yok; Ajda’dan daha iyi kimse söyleyemez bu şarkıyı. Can Oflaz’ın “Ben Varım” yorumu eksiksiz. “Anlamazdın”ı Rafet El Roman’dan önyargısız dinlerseniz seveceksiniz. “Palavra” maalesef düzenleme kurbanı olmuş. Fatma Turgut’un kabahati yok. Manga “Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile”ye çok ama çok zor bir yoruma girişiyor. Sonucu başarılı buldum. Evrencan Gündüz dizenlediği ve yorumladığı şarkının ruhunu iyi anlayıp doğru bir yoldan ilerlemiş. Başarılı bir iş olmuş. Doğrusu bu şarkıların orijinal versiyonlarını düzenleyen isimlerin hepsi efsaneydi. Onno Tunç’lar, Garo Mafyan’lar, Esin Engin’ler... Bu isimler müzikal açıdan profesör düzeyinde bilgili, aynı zamanda sanatçı ve yaratıcı insanlar. Çıta çok yüksek. Bunu da ifade edelim. Yani kalkışılan iş zor. Herkes elinden geleni yapmış. Aksaklıklara rağmen güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Bu tip klasiklerin belli aralıklarla yeni düzenlemelerle hatırlanması orijinalleri yaşatmaya ve şarkıların ömrünü uzatmaya yarıyor. Türk müziğinin bugününü anlamak için bu şarkıların söylendiği, bestelendiği yıllara bakmak lazım. Müzikle ilgiliyim diyen biri için bu dönemi tanımak bir görev olmalı.

Ayyuka’dan Maslak Halayı

Ayyuka’nın “Maslak Halayı” adlı yeni albümü kulaklarımızın pasını sildi. Geçen haftanın en heyecan verici haberlerinden biriydi bu albümün piyasaya çıkması. Daha önce “Komalı” adlı “Anadolu funk” tadındaki şarkıyla açılışı yapmış ve albümle ilgili ipuçlarını vermişlerdi. Ayyuka her albümünde çerçevesini tamamen kendi belirlediği bir müzikal alanda denemelere girişiyor. Kendilerine belirledikleri oyun alanı bu albümde her zamankinden daha net bir biçimde Anadolu. Türler arası gidip gelmeler, geçişler azalmış. “Kiracı Odaları” ya da “Sömestr”de daha fazla hissedilen indie/alternatif yaklaşımlar bu albümde kendini güçlü bir biçimde ifade eden Anadolu etkisinin arkasında kalmış. Anadolu rock/saykodelik geleneği kendince devam ettiren bir çizgi tutturulmuş.

Saykodelik rock’ın babalarına selam çakan dokuz şarkı arasında “FM”, “Karşılama”, “Hoppa”, ve albüme adını veren “Maslak Halayı” tekrar tekrar dinlemeye değer. Umarım beğenir ve ilginç bulursunuz.

Geçen haftadan 5 şarkı

“Ezhel & Ufo361” Wir Sind Kral: Ezhel’in Avrupa’da yaptığı bir dizi ikili çalışma içinde en alternatif olanı belki de bu. Müzikal açından çok yenilikçi ve sıra dışı bir yerlere doğru savruluyor Ezhel. Belli ki yeni tarzlar, müzikler, beat’ler arıyor. Kafasını zihnini açık tutuyor.

“Mıknatıs” - Ege Çubukçu, Güliz Ayla: Çok güzel bir yaz şarkısı. Tek eksiği sonbaharda gelmiş olması. Ege Çubukçu ve Güliz Ayla reggae beat’leri eşliğinde romantik dakikalar geçiriyor.

“Yine Daldık Hayallere” Skylark: Antalyalı genç ikili caz ve funk beat’leri üzerine takılmayı seviyor. Bu ilk single’ları. Hip hop aleminde birbirinin benzeri beat’lerde sıkılanlar için güzel bir kaçış.

“Dance X” Gesaffelstein: Fransız Dj Mike Levy’nin dans projesi Gesaffelstein geçen hafta internete yeni bir şarkı koydu. Fransız usulü electronic açılımları sevenler beğenebilir.

Nothing Else (When I Think of You): Joe Stone: Dans pistlerinden bildirmeye devam ediyorum. Joe Stone’un en yeni parçasının adı “Nothing Else” (When I Think For You). Parti playlistlerinize ekleyin.