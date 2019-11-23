Haftanın albümleri, single’ları ve kişisel öneriler

Pop cephesinde Murat Dalkılıç, Bengü, Gökhan Türkmen yeni albüm ve şarkılarla gündemde. Teneke Trampet’in “Yeter”i haftanın tek rock albümü. Kişisel önerim ise İngiltere’den bir yeni nesil soul albümü.



Murat Dalkılıç’ın yeni albümü “Afeta” haftanın en taze pop albümü. Daha doğrusu pop albümü olarak elimizdeki tek örnek. Albüm zaten pek yok, pop albümü tamamen nesli tükenen bir tür. Dalkılıç rock’tan reggae’ye, elektroniğe tarzlar arasında dolaşarak klasik Türkçe pop sınırlarını hafifçe esnetiyor. Bunu yaparken müzikalite ve düzenlemelerde titiz bir iş çıkarmışlar. Hakkını verelim. Murat Dalkılıç’ın yeni albümü “Afeta” haftanın en taze pop albümü. Daha doğrusu pop albümü olarak elimizdeki tek örnek. Albüm zaten pek yok, pop albümü tamamen nesli tükenen bir tür. Dalkılıç rock’tan reggae’ye, elektroniğe tarzlar arasında dolaşarak klasik Türkçe pop sınırlarını hafifçe esnetiyor. Bunu yaparken müzikalite ve düzenlemelerde titiz bir iş çıkarmışlar. Hakkını verelim.









Albümün çıkış şarkısı, bir videosu da bulunan (siz bu satırları okurken çıkmış olacağını tahmin ediyorum) “Kim Kafa Tutabilmiş Aşka”. “Müjgan” başarılı bir pop/rock denemesi. Albümle aynı adı taşıyan “Afeta” klasik pop formuna en yakın duran şarkı. Tarzlar ve türler arasında gezinirken çok büyük iniş çıkışlar kullanılmamış. Sound’lar farklı olsa da vokal tarzından ileri gelen bir bütünlük (ya da aynılık) hakim. Dalkılıç’ın vokali ‘90’ların pop sound’unu hatırlatıyor. Daha doğrusu ‘90’lar erkek pop vokallerinin bir özeti gibi. Şu ara dinleyecek klasik formatta bir pop albümü arayanlar kulak verebilir.



Klasik pop demişken Bengü’nün “Günaydın” isimli yeni single’ını da hatırlatayım. Şarkı Türkçe Pop’a giriş dersinde okutulmak üzere hazırlanmış gibi. Şu ritim, şu akor yapısıyla ve şu efektlerle yapılmış o kadar çok şarkı var ki.



Gökhan Türkmen’in “Sır” adlı şarkısı yumuşak akustik sound’uyla Dalkılıç ve Bengü’ye göre daha yeni bir pop dalgasını temsil ediyor. Açıkçası akustik yapıda hüzünlü şarkılar bugünlerde her zamankinden daha fazla ilgi görüyor. “Sır” da bu popülerlik dalgasına kendini bırakmış. Ama sıradan olmamak için de bayağı uğraşmış. Kısa trompet solosuyla şık bir şarkı.



Haftanın rock albümü









Haftanın rock albümü Teneke Trampet’ten geldi. Adı “Yeter”. “Kaç Kurtul”, “Yaşamımın Kenarları”, “Cihangir Kedileri”, “Silahsız” bu albümde yer alan ve önceden yayınlanan şarkılardı. Teneke Trampet Alman Lisesi çıkışlı bir grup. ‘90’ların sonundan bu yana aralar vermiş olsalar da hâlâ bir aradalar. Dünyada kent ozanları nasıl hikayeler anlatıyorsa onlar da aynı yoldan ilerliyor. Bazen naif ve didaktik görünseler de kent yaşamından, insanından, o insanın kafasından geçenlerden bahsediyor, kendilerince güncel sorulara yanıtlar arıyorlar.









Çağdaş bir klasik



Kuzey Londra çıkışlı soul vokali ve besteci Michael Kiwanuka’nın “Kiwanuka” adlı yeni albümü daha bir haftadır piyasada ama şimdiden yeni nesil soul müziğinin önemli kilometre taşlarından biri olarak gösteriliyor. Kiwanuka bu üçüncü albümünde klasik soul’dan hafifçe ve çok şık bir biçimde sıyrılıp modern ve eklektik bir dünyanın sınırlarını keşfetmeye girişmiş. Modern -ve popüler- sound’lar üretme konusunda hayli başarılı olan prodüktörlerden Danger Mouse destek veriyor. Londralı hip hop prodüktörü Inflo onu daha “urban” sulara çekmiş. Müziğine kent dokusu katmış. Ancak bu yeni konseptin kökleri hayli derinlerde. Bir ucunda Hendrix, diğer ucunda Marvin Gaye bulunan siyah müzik geleneğine elbette saygıda kusur edilmiyor. Bu yönüyle de bu çağdaş soul albümü klasikleşmeye de aday.

Kiwauka’nın hayli kirli ve eski usul tınladığı yerler var ve bence albümün en güzel yerleri de buraları. “You Ain’t The Problem” çağdaş bir klasik. Sharon Jones’un, Charles Bradley’nin bire bir yaşattığı klasik soul’u Amy Winehouse, Leon Bridges gibi isimler popülerleştirmiş, Mark Ronson gibi soul kültürüne fanatik derecede hayran prodüktörler de çeşitli tarzlara monte etmeyi denemişti. Kiwanuka aynı referanslarla hareket ederek kendi tarzını konuşturuyor. Şüphesiz yılın en iyi albümlerinden biri.