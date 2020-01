Murda&Ezhel zirveye oynamaya devam

Türkçe rap’in aşk şarkıları ayrı bir kulvar olmaya başladı. Pop şarkılarında hep aynı atarlı lafları dinlemekten sıkılanlar için yepyeni hikâyeler, keşfedilmemiş topraklar...









Ezhel ve Murda birlikte şarkı yapmayı çok sevdi. Her hafta ya Ezhel ya Murda ya da ikisi birlikte muhakkak bir şarkı yapıp internete koyuyor. Bu şarkılar çoğu zaman haftanın en çok stream edilen şarkısı oluyor ve gündeme oturuyor. Latin, Karayip esintili, trap soslu romantik şarkıları seviyor her ikisi de.



Ezhel çok farklı yönlere gidebilen çok yönlü bir isim. Şu ara birlikte çalıştığı isimlerden Ufo ile farklı, Murda ile farklı bir tarzı var. Geçmişinde reggae, rock, funk dâhil pek çok türde işler yapmıştı. Çok da şaşırtıcı gelmemeli. “Sonraki Hayatında Gel” romantik bir aşk şarkısı. Türkçe rap’in aşk şarkıları ayrı bir kulvar olmaya başladı. Pop şarkılarında hep aynı atarlı lafları dinlemekten sıkılanlar için yepyeni hikâyeler, keşfedilmemiş topraklar...



Şarkıda Bodrum sahilinde sevişmekten bahsediliyor. Bana çok “90’lar” geldi. Bodrum hâlâ gözde ve romantik bir “destination” demek ki! En azından Murda’ya göre.



Jabbar’dan “3leme”









Chill-pop besteleriyle hayli büyük bir hayran kitlesine sahip Jabbar’ın üç şarkılık mini albümünün adı “3leme”. “Yaz Beni”ye kendisi gibi İzmir çıkışlı olan Grogi eşlik ediyor. Funky ritimler romantik sözler. “Hep Olsan” ağır başlayan, ardından dans ritimlerine bağlanan duygusal bir diğer şarkı. Bu mini albümde öne çıkan parça “Sen Git” olarak belirlenmiş. Videosuyla birlikte geldi bu romantik şarkı. Pek yakında muhtelif remiksleri de gelirse şaşırmam. Haftanın en dikkat çekici özenli işleri arasında yer alıyor bu albüm.





Haftanın EP’si: “ABSENCE” - FARAZİ









Farazi “ABSENCE” adlı enstrümantal bir mini albüm yayınladı. 5 şarkılık çalışma ambient/downbeat etkisinde kayıtları içeriyor. Türk hip hop müziğinin önemli beat maker’larından Farazi’nin böyle arada kafasına göre EP yayınlamasını çok seviyorum. Son iki yılda “RUSTIQUE” ve “CRAFT” adlarında iki EP’si daha çıktı. Bir yazarın not defterlerini yayınlaması gibi görüyorum. Arada pek çok projeye müzik yapıyor Farazi ama kendi kişisel gündemine dair müzikal notlar tutmayı ve EP olarak yayınlamayı da ihmal etmiyor. Teşbihte kusur olmaz.



90’lara selam çakıyor









Calvin Harris süperstarlığa eş zamanlı olarak alternatif işler de yapayım diye düşünmüş olmalı ki, “Love Regenerator” adlı yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu hafta bu isim altında ilk şarkısını yayınladı. House/elektronik ağırlıklı parça Harris’in EDM hit’leri gibi tınlamıyor. Daha çok 90’lara ait, deep house esintili bir sound’u var. Harris EDM’in köklerine doğru şöyle bir selam çakmış gibi geldi. “Hypnagogic (I Can’t Wait)” adlı bu parçanın devamını da merakla beklemeye başladık. İkinci parçanın adı “CP-1”. Sürecin sonunda albüm de var. Bu yaz Calvin Harris hit şarkılar yapmazsa müzik sektörünün hâli ne olur onu bilemem.



Geçen haftadan 5 şarkı



Mura Masa’nın geçen hafta yayınlanan uzunçaları “R.Y.C”de yer alan “Live Like Your Dancing” kulağımdan eksik olmuyor. Georgia ile ortak yapılan bu şarkı genç Brit prodüktörün albümünün çıkış parçası aynı zamanda.









Becky Hill şu ara hangi şarkıya sesiyle destek verse o şarkı hit oluyor. The Voice ses yarışmasıyla adını duyurmuştu. “Better Off Without You” son dönemin en güçlü EDM şarkılarından biri.



Gorgon City’nin “Roped In”i geçen kasım ayında internete düştü. İlk dinleyişte büyülendiğim bu parçanın değeri yeni anlaşılmaya başlandı. Radyolarda “after hours” saatlerin en sevilen şarkılarından biri. Heavy rotation’da şu ara.



The Chats’in The Clap’i geçen hafta yayınlanan en net, temiz parçalardan biri. Avustralyalı punk rock’çılarla tanışmadıysanız hemen harekete geçin.



Real Estate, Sylvan Esso ile birlikte yaptıkları yeni bir parçayı, geçen hafta yayına verdi. “Paper Cup” klasik Real Estate sound’undan hafifçe uzaklaşıp Tame Impala sularına giriyor. “The Main Thing” adlı albüm şubat sonunda geliyor.