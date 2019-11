Ufo361, Ezhel ve yeni albümleri “Lights Out”

Ezhel ile Türk asıllı Alman rapçi Ufo361 ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Lights Out” hem Türkiye’de hem de Almanya’da ilgi göreceğe benziyor. Rap bu iki ülkede de büyük bir dinleyici kitlesine sahip

Ezhel, bir süredir yurt dışında kendi tarzına ve kafasına uygun isimlerle ortak kayıtlara girişmişti. Önce Hollanda’da Murda ile “Boynumdaki Chain”i yaptılar. İlgi görünce aynı ikiliden “Aya” geldi. Her iki şarkı da tüm stream platformlarında büyük ilgi gördü ve ilk sıralarda yer aldı. “Aya”nın videosu 20 Eylül’den bu yana YouTube’da 50 milyon izlenmeyi geçti. Müzikalite olarak da bu yılın en başarılı ortak çalışmalarından biri. Ezhel eş zamanlı olarak Berlin sahnesinin tanınmış rapçilerinden Ufo361’le stüdyoya girdi. İkilinin ilk şarkısı “Wir Sind Kral”’ın videosu 10 Ekim’de internete kondu o da 20 milyonları aşmış durumda. Bu video’yla birlikte ikilinin 15 Kasım’da bir ortak albüm yayınlayacağını ve adının “Lights Out” olduğunu öğrenmiş olduk. 31 Ekim’de bu ikili “YKKE” isimli romantik parçayı yayına verdi. Albüme dair fikrimiz de giderek netleşti. Şimdi tamamını dinledikten sonra karşımızda üst düzey sofistike bir trap albümü olduğunu görüyoruz.

“Lights Out”, Kreuzberg’li Ufo361’in (Ufuk Bayraktar) label’ı Stay High etiketiyle yayınlandı. Ufo’nun dördüncü uzunçaları. Ezhel’in 2017 tarihli ilk albümü “Müptezhel”in ardından yer aldığı ilk uzunçalar albüm oluyor. Stay High önceki yıl Köln çıkışlı bir dağıtım şirketi olan Groove Attack’la anlaşmıştı. Şu an hayli iyi tanıtım ve dağıtım olanaklarına sahip.

Almanya’da en büyük müzik sahnesi rap

Bu albüm hem Almanya hem de Türkiye’de merakla bekleniyordu ve sanırım her iki ülkede de ilgi çekecek. Almanya’da bugün en büyük müzik sahnesi rap. Deutsche Rap’in en büyük aktörleri de göçmen kökenlerden gelen gençler. Bu “urban” müzik Amerika’daki trendleri takip etse de kendine has bir dile, sound’a ve anlatıma sahip. Farklı dillerin ve kültürlerin katılımıyla çok zengin. Aynı şekilde Fransız rap’i de kendi içinde çok büyük bir sahne ve kendine has özelliklere sahip.

12 şarkılık albümde şarkılar yarı Almanca yarı Türkçe. Ufo’nun Almanca flow’ları ve Ezhel’in bol autotune’lu melodik vokalleri var. Ezhel ilk albümü “Müptezhel”dekinden farklı bir stile sahip bugün. Artık kendine has İngilizce-Almanca-Türkçenin karışımından oluşan bir dil kullanıyor. Bu dillerdeki sözcükleri birleştirip, kesip biçerek derdini anlatıyor. Sanırım şu anda bulunduğu ortamlarda bolca duyduğu lafları, ifadeleri ve jargonları rap’ine yansıtıyor. Dört şarkının Türkçe isimleri var. Albümün tamamına Almanca hakim. Klasik trap beat’leri derin bas’lar üzerine iki isim kendi tarzlarını konuşturuyor. Ufo’nun önceki albümlerinde çokça görülen karanlık atmosfer albüme hakim. Ezhel ile hayli sofistike bir işe imza attıklarını ve popülerliğe dair endişeleri geri planda tuttukları anlaşılıyor. Çıkış şarkısı “Wir Sind Kral”, “Bir Daha”, “Lights Out”, “Schwarz & Weiss” kulak çelici. Özellikle bu sonuncuda Ezhel’in sözleri ilgiye değer.

Ezhel’in içinde bulunduğu ortam ve yayınladığı yeni albüm itibarıyla bu renkli sahneye eklemlenmeye çalıştığını ve bunu başarma potansiyeli olduğunu söyleyebilirim.

HAFTANIN KARIŞIK KASETİ

Lil Zey ismine dikkat. Geçenlerde KÖK$VL ile “Ötede Dur” adlı bir parça yapmışlardı. İzmir’de bulunan trap firması RedKey sanatçılarından bu defa Khontkar ile birlikte yaptıkları “Yolumuz Yol Değil” adlı şarkıyı yayınladılar. Khontkar çok başarılı ve bugün trap’te bir marka haline geldi. Lil Zey adını da önümüzdeki günlerde çok daha fazla duyacaksınız. Hip hop ortamlarında kadın seslere ve onların müziğe getirecekleri yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. Lil Zey bu hafta Mix Festival kadrosunda yer alan sanatçılardan biri aynı zamanda. Festival bugün de devam ediyor.

Tuğçe Kandemir daha önce YouTube’a koyduğu “Yağmur” isimli şarkısını şimdi uygun formatlarda stream platformlarında yayınladı. Arabesk/romantik tınları sevenler zaten kaçırmayacaktır.

Billie Eilish’in “Everything i Wanted” adlı yeni şarkısı global olarak bu haftaki en büyük çıkışlardan biri. Şarkı her zaman olduğu gibi karanlık tonlarda ve açıkçası hayli kulak dostu. Büyük bir hit olmasını bekliyorum.

Haftanın klasik arabesk şarkısı Ceylan’dan. Şarkının adı “Cennetim Ol”. Arabeskte ufaktan hareketlenmeler var. Arabesk ve rock arasındaki ilişki de giderek güçleniyor.

Soul ve R&B vokali Jesse Reyez’i ilk şarkılarından bu yana takip ediyorum. Bu hafta “Crazy” isimli şarkıyla gündemde.

Camilla Cabello’nun “Living Proof” adlı yeni şarkısı ve Khalid’in “Up All Night”ı önümüzdeki günlerde en fazla dinlenen şarkılar olmaya aday.

Kam’ın Shalgam Records etiketiyle yayınlanan “Kam” adlı uzunçalar albümü çok başarılı bir caz çalışması. Kam, trompet ve flugelhorn’da Can Ömer Uygan, elektrogitarda Cansun Küçüktürk, basta Okan Kaya, davulda Cihan Kahvecioğlu’ndan oluşuyor. 26 Kasım’da Salon’da verecekleri konseri imkanı olanlar izlemeli.

Bir diğer caz albümü tecrübeli caz müzisyeni ve besteci Kerem Görsev’den geldi. Görsev’in Amerikalı saksafoncu Ernie Watts ile yaptığı beşinci albümün adı “Perfect Balance”. Plak olarak da basıldı, meraklıları bu albümü imkanları varsa plaktan da dinlemeliler diye düşünüyorum. Koleksiyona katılsın.

Deadmau5’un “STRN” adlı hayli atmosferik synthe’lere sahip yeni parçası haftanın dinlemesi keyifli parçalarındandı.