Uçağım nerede?

“Türkiye’nin ilk milli yerli uçak projesi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan bir törenle tanıtıldı. Projeyi yürütecek STM’nin Genel Müdürü Davut Yılmaz, 32 ve 70 kişilik yerli yolcu uçakları için yaklaşık 1.5 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı. Tamamen yerli imkânlarla üretilecek olan 60-70 yolcu kapasiteli milli uçağın, yolcu uçağı haricinde ambulans uçak, deniz karakol uçağı, VİP uçak, askeri nakliye uçağı olarak da kullanılabileceği açıklandı.”



Yukarıdaki haber 18 Mayıs 2015 tarihinde, genel seçim öncesinde gazetelerde yer almıştı. Uçağın tanıtımını Başbakan Ahmet Davutoğlu yapmış, ilk partide üretilecek 10 uçağın 2019 yılında 29 Ekim’de havada olacağını söylemişti. Yıl bitiyor. Uçaktan haber yok. Neden yok? Proje sürüyor mu? Bugüne dek ne kadar para harcandı? İlk uçuş ne zaman? Bir açıklaması olmalı...



ATEŞ



Milletvekilliği yapmış olan Yılmaz Ateş, İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Ateş, bir TV programında “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” demişti. Suçu bu... Partinin eleştiriye, hele de bu eleştiri partinin zaaflarına dokunuyor, ucu Genel Başkan’a uzanıyorsa tahammülü yok. Oyunu bir türlü yüzde 25’in üzerine çıkartamayan bu parti, kendisinde eleştirilecek bir yan da görmüyor!



MÜLKİYE



Ankara’da “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu” yapıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş sempozyumun “Onur Kurulu” listesinde yer aldığı gibi açış konuşmasını da yaptı. Mülkiyeliler Birliği ise açılışı protesto etti. Yayımlanan bildiride şöyle denildi:



“Akademisyen ihraçlarında büyük rol üstlenerek Fakültemiz akademik birikimini tasfiye eden bu kişinin adının, SBF Dekanlığı tarafından, üstelik ‘onur’ duyularak Mülkiye tarihi ve Mülkiye değerleriyle yan yana getirilmesinden utanç duyuyoruz.”



Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye’nin sesidir.



BURS



Kredi Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi kullanan üniversite öğrencileri mezun olduktan iki yıl sonra kredi borcunu geri ödemeye başlıyorlar. Mezunlar borçlarını, kredi kullandıkları sürenin yarısı kadar zamanda ödemek zorundalar. Yani ayda 550 lira kredi alan öğrencinin borcunu öderken aylık taksiti 1100 lira oluyor. Üstelik borç, yıllık enflasyon oranında artıyor. İş bulamayan yeni mezunlar kredi borcunu ödeyemiyorlar. İcra takibi başlıyor. Bankalar konut kredi faiz oranlarını düşürdü. Öğrenciler için de borç erteleme ve faiz kolaylığı düşünülmeli.



ETİMİZ BOLDUR!



Bu hafta Beştepe’de düzenlenen Tarım Orman Şûrası’nda canlı hayvan ithalinin azaltılması konuşulmuş...



Ancak bir de (hayli komik) ihracat sorunumuz var. Plansız ithalat yüzünden Et ve Süt Kurumu depolarında 50 bin tona yakın kırmızı et birikti. Kurum, 46 bin ton karkas ve lop etin ihraç kaydıyla satışı için eylül ve ekim aylarında iki kez ihale açtı. İki ihalede de alıcı çıkmadı. Kurum eti iç piyasaya veremiyor çünkü o takdirde fiyatlar düşecek. Besici kesim zamanı geldiği halde hayvanını kestiremediği için beslemeye devam ediyor. Böylece fazladan masrafa giriyor. Plansızlık hayatımızın her alanını tehdit ediyor. Hikâyenin ayrıntısını Tarım Dünyası adlı internet sitesinde okuyabilirsiniz.



TANK



TBMM’de en çetin tartışmalar Tank Palet Fabrikası konusunda sürüyor...

İktidar, bunun bir özelleştirme olmadığını, mülkiyetin devredilmediğini, sadece işletme hakkının Türk-Katar ortaklığına verildiğini bildiriyor.

CHP ise şu üç konu üzerinde duruyor:



- İşletme hakkı neden ihalesiz verildi? Ne karşılığında verildi? Neden bir yabancı ortak işin içine sokuldu, sorularını soruyor.



Tartışma sürüyor...