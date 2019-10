YPG teslim oldu mu?

Emekli diplomat Onur Öymen Ortadoğu sohbetimize kimi meslek anılarıyla başlıyor:



- Biz deneyimli diplomatlar olarak Ortadoğu ülkelerinde görev alacak genç diplomatlara öncelikle şu tavsiyede bulunurduk:



“Bize her gün orada ne olup bittiğini yazın ancak geleceğe ilişkin yorum yapmayın. Çünkü o dünyada yarın ne olacağını kimse bilemez, tahminde bulunanlar da mahcup olur.”



Nitekim Suriye cephesinde rüzgârın yönü her gün değişiyor. Son durum...



ABD müttefiklerine ihanet etme suçlamasını da göze alarak çekiliyor. Kürt devleti projesi suya düşüyor. Şam rejimi ülkeye hakim olma yolunda ilerliyor. Rusya oyuna hakim oluyor.



Oyunun perde gerisindeki hakimi bugüne dek İsrail idi. Bütün gelişmeler İsrail’e yarıyordu. Suriye parçalanacak, İran-Suriye arasındaki Şii hattı kırılacak, İsrail’e yardımcı bir Kürt devletçiği kurulacaktı. Şemsiye tersine döndü.



Onur Öymen, Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Bessam Abu Abdullah’ın mesajına dikkati çekiyor.



PKK/YPG ile Suriye yönetimi arasında yapıldığı iddia edilen anlaşma sorulunca Abu Abdullah:



- YPG, Beşar Esad’ın liderliği altında Suriye ordusunun kontrolüne gireceğini ve Suriye bayrağı çekeceğini söyledi, diyor. “Teslim oldular” demek istiyor. Eğer durum gerçekten buysa Suriye’de savaşın sonu göründü denebilir.



CİNS



Kanada Havayolları karar aldı.



Bundan böyle uçak yolcularına yapılan anonslarda:



“Baylar ve bayanlar” diye hitap edilmeyecek...



Yani anonslar “Ladies and gentlemen” ya da Fransızca “Mesdames et messieurs” diye başlamayacak. Ya ne denecek?



Anonslar “Everybody” yani “Herkes” diye başlayacak.



Şirket bunun sebebini:



- Kendini iki cinsiyetten de hissetmeyenler alınmasın, kendilerini dışlanmış hissetmesin, diye açıklıyor...



Peki, insanlar kendilerine “Herkes” diye hitap edilmesinden hoşlanır mı? Sizce?



ZOR



Beyin kitabının yazarı David Eagleman, alışkanlıklarınızın devamlı dışına çıkıp, beyninizi zorlayın diyor...



Mesela...



“Yarın sabah dişlerinizi diğer elinizle fırçalayın, saatinizi diğer kolunuza takın, eve farklı yoldan gidin.”



Bunlar kolay görevler tabii...



Ya, “Cep telefonunuzdan her gün yarım saat ayrı kalmayı deneyin” gibi zor görevler verse ne yapacaktık?



DEVE



Geçenlerde Bodrum’un merkezinden Yalıçiftlik’e gidiyorduk. Yan tarafta geniş bir alan gözümüze ilişti. Kapısında da şu tabela:

“Deve Güreşi Arenası”...



Önceki Başkan Mehmet Kocadon Bodrum’a birkaç kilometre uzaklıkta bir deve güreşi arenası yaptırmış. Burada zaman zaman deve güreşi yapılıyormuş. Biz oradayken yağmur yağdı. Bodrum’u her yıl olduğu gibi yine sel bastı. Bodrum’un deve güreşi arenası bile var ama yağmur sularına karşı çaresi maalesef yoktu.



Umarız yeni başkan Ahmet Aras bu müzmin derde bir çare bulur.



Büyükşehir vaadi



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kapıyı çalan İstanbul depremiyle ilgili önlemleri açıkladı.



Deprem sonrası toplanma alanlarının en az 500 metrekare olması ve binalara en fazla 500 metre mesafede olması gerektiğini kaydeden Başkan diyor ki:



- İlk 24 saat içerisinde kullanılacak bu alanların mutlaka iletişimden içme suyuna, atık sudan elektrik hizmetlerine kadar tüm temel ihtiyaçları karşılamak üzere donatılmış olması gerekmektedir.



Ve ekliyor:



- Bu alanlarla ilgili altyapı çalışmalarını 3 ay içerisinde bitirecek ve İstanbulluya tanıtacağız...



Çok iddialı bir girişim. Çok zor görev üstleniyor Büyükşehir Belediyesi.



Umarız, verilen sözü yerine getirmekte zorlanmaz.