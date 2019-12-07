Doğanın mucizesi tıbbi bitkiler

Doğanın mucizeleri olan tıbbi bitkileri hangi sorunlarda, nasıl, nelere dikkat ederek kullanacağımızı bilimsel referanslarla anlatan bir kaynak raflarda yerini aldı.



Bitkilerin tedavi amacıyla kullanılması insanlık tarihi kadar eski. Ancak modası geçmiyor, konu günümüzün de “trend topic”leri arasında yer alıyor. Ben de bir fitoterapi (bitkilerle tedavi) bilim uzmanı olarak bu konuda sayısız soruyla karşılaşıyorum. Hangi bitkiyi hangi sağlık sorununda kullanabiliriz? Bitkinin yaprak, çiçek, kök gibi kısımlarından hangisinden fayda elde edebiliriz? İlgili kısmının; çayından mı, tentüründen mi yoksa ekstresinden (özütünden) mi yararlanabiliriz? Sorular bitmiyor. Üstelik her sorunun cevabı yeni bir soru işaretini beraberinde getiriyor. Örneğin çay olarak tüketmek gerekiyorsa; bitkinin faydalı kısmından hazırlanacak çayın demleme, kaynatma veya ıslatma yöntemlerinden hangisiyle hazırlamak gerekiyor?





A’dan Z’ye Tıbbi Bitkiler Hayy Kitap’tan çıktı.



Altı profesör



Tüm bu soru işaretlerini giderecek bir kaynak kitap yayınlandı: A’dan Z’ye Tıbbi Bitkiler (Hayy Kitap). Bu alanın uzmanı altı profesör, kitabı tamamen bilimsel çalışmalardan yola çıkarak hazırlamış. Üstelik sadece ne zaman ve nasıl kullanmanız gerektiğini değil; hangi durumlarda o bitkiyi kullanmamamız gerektiğini de yazmışlar. Örneğin kış çaylarının içinde yer alan adaçayı yaprağının hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmaması gerektiğini kitapta okuyorsunuz.



Sinamekinin süresi



Kitabı okudukça “Doğalsa zararsızdır” algısının da ne kadar yanlış olduğunu görüyorsunuz. Bazı bitkilerle ilgili uyarılar bölümü diğer bölümlerden çok daha uzun! Onlardan biri de sinameki meyvesi… Sinamekinin 2 haftadan daha uzun süre kullanılması halinde bağırsakta işlev bozukluğuna ve bağırsak tembelliğine yol açabileceğine dair yer alan uyarı bu bölümdeki en dikkat çekici bilgiler arasında bulunuyor.



Zencefilin dozu



Bitkileri de ilaçlar gibi düşünmemiz gerekiyor. Yani ideal etkiyi alabilmek adına doğru dozda kullanmamız öneriliyor. Örneğin hamile birinin bulantı ve kusma şikayetleri için zencefil kökü kullanacaksa günde 2 gramın üzerine çıkmaması gerektiği kitapta yazıyor. İdeal dozun ise hekim tarafından belirlenmesi gerekiyor. Aksi taktirde hamileler düşük tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor.









Rezene çayı



Kitapta; mide bağırsak sisteminde şişkinlik, hazımsızlık, kasılma gibi hafif şikayetlerde rezene meyvesinden yararlanabileceğimiz yazıyor. Soğuk algınlığında balgam söktürücü olarak ve süt artırıcı olarak rezene meyvesinden faydalanabileceğimiz de kitapta yer alıyor. 12 yaşın üstündeki kişiler 1.5-2.5 gram ezilmiş rezene meyvelerinin üzerine 250 mililitre kaynar su ekleyip, 5-10 dakika demleyip süzdükten sonra rezene çayını içebilir. Taze hazırlanan çaydan günde 3 kez içilebilir. 12 yaşın üstündeki kişilerde ise bu çayın 2 haftadan uzun süre tüketilmemesi gerekiyor.



Arı poleni ve propolis



A’dan Z’ye Tıbbi Bitkiler’de, 222 tıbbi bitkinin yanı sıra günümüzde sıklıkla kullanılan iki hayvansal ürün olan arı poleni ve propolise dair bilgiler de yer alıyor. Arı poleninin bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı antimikrobiyal etkisi olduğu, antioksidan ve iltihap giderici etki gösterdiği belirtiliyor. Süt, meyve suyu, bal veya yoğurt gibi ürünlere katılarak tüketilebiliyor. Erişkinlerde günlük 20-40 gram, çocuklarda ise günlük 7.5-15 gram öneriliyor. 1-3 ay, özellikle de mevsim geçişlerinde kullanılabiliyor.