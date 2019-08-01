Başkanlar dikkat etmek zorunda!

Bu dönem CHP’nin Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana gibi illerde iktidar olması, gözleri CHP belediyeciliğine çevirdi. Ne de olsa iktidarın yolu yerel yönetimlerden geçiyor! Başkanların performansları bu açıdan çok önemli. Dolayısıyla yaptıkları/yapmadıkları yakından takip ediliyor.

CHP’nin en güçlü olduğu illerin başında hiç şüphesiz İzmir geliyor. Parti, Büyükşehir ve 24 ilçede iktidar.

Geçen haftalarda Karaburun Belediye Başkanı CHP’li İlkay Girgin Erdoğan’ın kendisini şirket müdürü olarak ataması ve maaş alması, parti içinde büyük sıkıntıya neden oldu. Başkanın hamlesi bana kalırsa acemilikten kaynaklanan, büyük bir hata. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından parti genel merkezi devreye girdi. Erdoğan görevinden ayrıldı, aldığı maaşı da hayır kurumuna bağışladığını açıkladı. Erdoğan’ın en büyük yanlışı, şirketten para alması! Bu yasal olarak mümkün olan, ancak etik açıdan sorunlu bir durumdu.

Bu olay sıcaklığını korurken Torbalı Belediye Başkanı CHP’li İsmail Uygur’un oğlunu belediyeye bağlı şirkete müdür yardımcısı olarak ataması patlak verdi. Bu atamayı bir kelimeyle özetlersek, ‘skandal’ diyebiliriz. Nereden bakarsanız bakın, kabul edilmesi mümkün olmayan bir durum. Uygur’ın atamanın ortaya çıkmasının ardından yaptığı, “Güvenecek başka kimse yoktu” açıklaması, gerçekten inanılır gibi değil. Başkan’ın bir danışman ekibi yok mu? Bu açıklamayı basın bülteni olarak nasıl geçersiniz? Benim aklım almıyor!

Geçen Pazar günü ortaya çıkan bu atamanın ardından telefonum bir dakika susmadı. Abartmıyorum, 2-3 saat telefonla konuştum. CHP’liler, “Doğru mu atama?” diye soruyordu ve onlar bile inanamıyordu.

1 değil 10 düşünmeliler!

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in, bu noktada iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Sakin davrandı. Uygur’la görüştü. Bilgi aldı ve konuyu hemen CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’la paylaştı. Torun, “Bu kabul edilemez. Başkan, gereğini hemen yapsın” dedi. Uygur da yapması gerekeni yaptı ve oğlunu görevden aldığını açıkladı.

Bu durum, CHP açısından gerçekten ders niteliğinde! Başkanların ne yapmamaları, ağızlarından çıkan her kelimeye nasıl dikkat etmeleri gerektiğini onlara gösterdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerdeki atamaların liyakate göre yapılması, eş dost ve akrabalarla işlerin götürülmemesi noktasında kesin talimatı olduğunu herkes biliyor.

Bu atamalarla ilgili konular unutulur gider!

Ancak İzmir’deki CHP’li başkanlar, atacakları her adım öncesi 1 değil 10 düşünmelidir! Çünkü, bu dönem gözler onların üzerinde.