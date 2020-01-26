BEKÇİLER TOMMİKS OLURSA...

İnsanlara meslek kazandıran İSMEK’te Yönetici Asistanlığı kursu toplam 344 saat sürüyor.

Bahçe Bakımı kursu 216, Danışma Görevlisi kursu da 177 saat sürüyor.

Elinde silah kullanma yetkisi olan ve yetkilerinin çok daha fazla artması gündemde olan bekçilerin çoğu 20 iş günü eğitim aldı.

Her gün aralıksız 8 saat ders aldıklarını düşünsek, toplam 160 saat ediyor.

Şimdi eğitim 40 iş gününe yani 320 saate çıktı ve bu sürede ceza hukuku, disiplin hukuku gibi dersler ve silah eğitimi alacak bekçi adayları.

Geceden sabaha sokakta dolaşmak için yeter belki ama şimdi bekçilere adli görevlerle birlikte çok daha büyük yetkiler verilecek.

Daha önce de söylenen “Polis devleti oluyoruz”, “İktidar kendi ahlak zabıtasını kuruyor” gibi, niyet okumalı cümlelere girmeyeceğim hiç.

Bekçilik uygulaması bazı suç oranlarını aşağıya düşürdü ama bir de katlanarak artan şikâyetler var.

Umarım ekibindeki birileri, Elazığ’daki depremden önce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, sosyal medyada dolaşan, polis-jandarma-bekçi caps’lerini göstermiştir.

Kolluk kuvvetlerinin görevi suç işleyenleri yargı karşısına çıkarmak ya, kimi bekçiler, suç işlediğini düşündüğüne ceza veren kişi olarak görüyor kendisini.

Daha kötüsü, bir restoranın önünde sigara içenlere dağılan demek gibi tamamen kişisel keyif odaklı vakaların sayısı arttıkça artıyor.

Şimdi araba durdurup, aramak, delil toplamak gibi bir sürü yetki verecek siyaset bu genç insanlara.

Tam eğitimini vermeden, “Vatandaşa potansiyel suçlu muamelesi yapamazsınız” diye öğretmeden bunca hakkı vermek önce vatandaşa, sonra bekçilere haksızlık olur.

Yapmayın, bekçileri Tommiks haline getirmeyin efendiler...

BU NE Kİ? DAHA BÜYÜK SALGINLAR GELİYOR...

Felaket tellalı olmayı sevmem ama yeni, büyük ve kitlesel ölümlere neden olacak bir sürü salgın var kapımızda.

Alaska tundralarında 1918 İspanyol gribi virüsünün kalıntıları bulundu bir süre önce.

Tibet Platosu’nda, 15 bin yıllık bir buzulun içinden 28’i daha önce hiç bilinmeyen 33 farklı virüs grubu ortaya çıkarıldı.

Sibirya, Yamal’da, 12 yaşındaki bir çocuk, 75 yıl önce şarbondan ölen bir geyik cesedinden çözülen buzlar nedeniyle yine şarbondan öldü.

Yine Sibirya’da, 1890 yılında, çiçek hastalığından ölen binlerce insan, donmuş toprakların üst tabakasına gömüldü.

Şimdi buzullar eriyor ve çiçek hastalığı o topraklarda tekrar görülebilir diyor bilim insanları.

2007’de, Antarktika’da, buzulların altında donmuş 8 milyon yıllık bir bakteriyi yeniden hayata döndürdüler.

NASA, Meksika’da bir madende 10-15 bin yıllık mikroplar buldu.

New Mexico’daki bir mağarada da 4 milyon yıllık bakterileri ortaya çıkardı bilim insanları.

Bugün buzullar erimeye devam ettikçe, Kuzey Buz Denizi’ndeki erime nedeniyle, o alanlarda petrol bulma çabaları sürdükçe başka salgınlar çıkacak.

Uzaylılar değil bizzat dünyalılar getirecek dünyanın sonunu...

YİNE FATİH TERİM KAZANDI

Cuma günü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yardımcıları, Fatih Terim’e cevap vermek için apar topar basın toplantısı düzenlediler.

Bir zamanlar, yönetimin futbolculara verdiği para cezasını eleştiren Lucescu’yu aynı gün yollayan Galatasaray’dan, 22 saatte cevap verebilen Galatasaray’a geldik.

Fatih Terim, futbol siyasetini çok iyi bildiği için, yönetimi sır tutmayı bilmeyen, istediklerini yapmayan adamlar haline getirdi taraftarın gözünde.

Bu sene olası bir başarısızlıkta, taraftara faturayı nereye kesmesi gerektiğini de gösterdi yani.

Mustafa Cengiz durumu kurtarmak adına “Hoca ne istiyorsa yaptık, 30 futbolcu, bilmem kaç milyon euro harcayarak aldık “desin, artık fark etmez. Kendisi konuşurken, iki yanındaki başkan yardımcıları cep telefonlarıyla ilgilenen bir başkan vardı karşımızda.

Fatih Terim bu kadar önemli bir basın toplantısı düzenlese, yardımcıları cep telefonlarıyla ilgilenebilir mi?

O yüzden Florya’da yine Terim kazandı...