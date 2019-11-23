St. Petersburg Kültür Forumu

Geçtiğimiz hafta 8. kez düzenlenen Uluslararası Kültür Forumu’na katılmak için St. Petersburg’daydım.

2019 yılı iki ülkede “Türkiye - Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı” olarak kutlanıyor.Bunun ilk adımı olarak nisan ayında Bolşoy Tiyatrosu’nda “Troya Operası” sahnelenmişti. Türkiye Petersburg’daki foruma da “Özel Ülke” olarak katılıp bir takım etkinliklere imza attı.

Forumun açılışında Rus Kültür Bakanı Vladimir Medinski, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Zhang Xu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz konuştu. Dünyaca ünlü Hermitage Müzesi’nde gerçekleşen açılışın ardından diğer tartışma, konuşma ve workshop etkinlikleri başladı. Türkiye’nin etkinlikleri şu şekildeydi: Senfoni ile Saz Eserleri Konseri, Batı’dan Doğu’ya Türk Müziği Konseri, Prof. Dr. İskender Pala ve Prof. Dr. Hüseyin Kandemir’in ve bir Rus akademisyenin katılımıyla “Türk ve Rus Edebiyatında İstanbul” Paneli, Göbeklitepe Bilim Kurulu, Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul ile Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Doğan’ın katılımıyla “Göbeklitepe Konferansı”. Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova’da sergilenen “Osmanlı Kaftanları Sergisi” de St. Petersburg Rusya Etnografya Müzesi’nde açıldı. Bu müze aynı zamanda Forum’un etkinlik mekanlarından biri de olduğu için sergiye olan yoğun ilgiyi gözlemleme imkanım oldu.

Göbeklitepe’ye yoğun ilgi

Forum kapsamında gösterilen 5 Türk filmi de yoğun ilgi gördü. “Ahlat Ağacı”, “Bizim İçin Şampiyon”, “Hadi Be Oğlum”, “Bağlılık Aslı” ve “Aile Arasında” filmlerinin gösterimiyle alakalı en fazla duyduğum yorum/talep filmlerin yönetmenlerine yönelikti. Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu’nun olması bu etkinliklerin etkisini fazlasıyla artırırdı. “Bizim İçin Şampiyon” filminin başrol oyuncusu Ekin Koç’un katılımı ise Rus sinemaseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Forumun genel bölümünde ise benim dikkatimi çeken etkinlikler şunlardı:

- Bienal Etkileri: Kent ve Uluslararası Kültürel Değişimin Önemi

- Modern Mimari Yapıtların Korunması

- Rusya’da Çağdaş Sanatta Para Kazanmak

- Medyada Sanatın Yeri

- Sanatta Yeni Teknolojiler

- Edebiyat Sanatı Olarak Gazetecilik

- Yapay Zeka Çağdaş Sanatın Neresinde?

Önceki yıllarda bu forumun methini duymuş ama gitme fırsatım olmamıştı. Bu yıl 90’dan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı son derece profesyonel ayrıntıları incelikli bir şekilde düşünülmüş bir forumla karşılaştım. Farklı alanlardaki etkinliklere ulaşım son derece kolaydı. Avrupa, Asya ve Afrika’nın sadece fiziki olarak değil kültürel alanda da bir kesişme noktası olan benzer bir forumun İstanbul’da da yapılması durumunda İstanbul’un dünya sanat haritasındaki yerinin yükseleceğini düşünmeden edemedim. Böyle bir etkinlikte Türkiye’nin misafir ülke olarak yer almasının ise tanıtımımız açısından son derece yararlı olduğunu gözlemledim. Özellikle Göbeklitepe’ye yoğun ilgi vardı sanat profesyonelleri tarafından.

Haftaya St. Petersburg çağdaş sanatı izlenimlerim ve orada bulunduğum süre boyunca ziyaret etme fırsatı bulduğum müzeleri ve gittiğim konserleri aktaracağım.

Hamiş: Yazıyı tam bitirmiştim ki Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği “Türk Filmleri Haftası” projesi kapsamında “Ahlat Ağacı”, “Kış Uykusu” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmleriyle Nuri Bilge Ceylan’ın, 22-24 Kasım’da Roma’da, 2-8 Aralık’ta Viyana’da sinemaseverlerle buluşacağını öğrendim. Çok iyi düşünülmüş, ülkemizi ve sanatımızı tanıtan bu tarz etkinlikler inşallah devam eder.