Anlat bana ilk aşkını!

Selena Gomez, yeni single’ı “Lose You to Love Me”de ilk aşkını anlattığını açıklayarak Justin Bieber’ı bir kez daha andı



Yani, biz öyle düşünüyoruz çünkü Selena-Justin aşkı tam anlamıyla dillere destandı; ikili çok küçükken bu ilişkiye başlamıştı; aralarına fındıklar fıstıklar girmişti ama biz evleneceklerine inanıyorduk. Öyle olmadı tabii. Justin gitti Hailey’e vardı, Selena da son bir şarkı yaptı.



Hey gidi ilk aşk



“Her zaman kör bir şekilde içine girerdik.../ Kendimi bulmak için seni kaybetmem gerekti... /Bu dans ediş beni hafifçe öldürüyordu... /Kendimi bulmak için senden nefret etmem gerekti...” demiş güzel şarkıcı dizelerinde. Son verdiği röportajda da konunun altını çizmiş, “İlk aşk, hayatımızın zehirli bir evresi” diye. Hep derim insan defalarca aşık olabilir lakin hiçbiri ilk aşk gibi olmaz diye. Çünkü ilk defa yağmuru hissetmek, ilk defa kara dokunmak, ilk defa denize girmek nasıl tarifsiz bir duyguysa, ilk aşk da öyle tarifsizdir, içgüdüseldir, bilemezsin nasıl tepki vereceğini.



Rota oluşturuldu



Kalbiniz size iyi yolculuklar diler. İlk aşkınızı nasıl yaşarsanız, diğerleri için örnek teşkil edeceğine inananlardanım. Fırtınalı bir ilk aşk, diğer aşklara rüzgarını savurur, sanırız ki aşk dediğin fırtınadan, inişlerden, çıkışlardan ibarettir. Ya da mükemmel bir ilk aşk tattıysanız, bundan sonraki aşklarınızın da aynı mükemmellikte yaşanması gerektiğine inanırsınız. İlk aşkımızla ilgili hep deriz, “Şimdiki aklım olsa daha başka davranırdım” diye de, adı üzerinde, ilk aşk, insan bilmiyor ki ne yapması gerektiğini, doğrusu yok, yanlışı hiç yok. Selena-Justin örneğinden yola çıkacak olursak, küçük yaşta başlarına düşen ilk aşk, ikisini de güzelce bir salladı, sonra yuvarladı. Ayrılmaları gereken noktada ayrılmayıp yola devam ettiler ve aşk harcandı gitti. Psikolojik açıdan isimlendirecek olursak, onların aşkı tam bir “Storge” idi.



Aşkın halleri



Kanadalı psikolog John Lee, aşkı şahane sınıflandırır. Mesela “Eros” adını verdiği aşk türü, birine duyulan hem fiziksel hem duygusal anlamdaki aşktır. “Ludos”, bir oyun ya da fetih gibi oynanan aşktır. “Storge”da aşk, arkadaşlıktan doğar, zaman içinde oluşur. “Mania”, Eros ve Ludos kombinasyonundan oluşan saplantılı bir aşktır.



“Pragma” ise, pratiğe yönelik bir aşktır. Taraflar ilişkiye amaçlarının bilincinde olarak başlarlar, ilişkiden beklentiler gerçekçi ve pratiğe dönüktür. Son olarak “Agape”, kapsayıcı ve özverili bir aşktır. Söylesenize, sizin ilk aşkınız bunlardan hangisiydi?

HAFTANIN GÜZELLİKLERİ

CAELİ: Madem konumuz aşk, buyurun size cennet kapısından geçerek aşık olabileceğiniz bir otel. Hiç üşenmeden arabanıza atlayıp Çanakkale’deki bu huzurlu, dingin mekanı deneyimleyin derim.

SİANJİ: Ve Bodrum’da aşık olunacak bir otel... Formsante’nin davetiyle gidip cumartesi gecesi ateşini “Çevrimdışı Aşk” partisiyle yaktım. Tüm fitness alemi oradaydı. Sağlıklı yaşamla ilgili tüm tüyoları cebime koyup zıpkın gibi döndüm İstanbul’a.