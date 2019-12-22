Dinleyen değil, anlatan

Bu haftaki yazım “Ortada fol yok, yumurta yok, bunlar neden boşanıyor?” diyenlere gelsin





Bir taraf iyi bir dinleyici, diğer taraf iyi bir anlatıcıysa, her ilişki öyle ya da böyle bir noktaya kadar sürer çünkü zıtlıklar aşkı besler. Kırılma noktası ise, dinleyici olan tarafın artık anlatmak istemesidir. Bir uyanıştır bu; anlatanı şok eden bir uyanış. Netflix yapımı “Marriage Story” de iyi bir dinleyici ile (Scarlett Johansson) iyi bir anlatıcı (Adam Driver) arasındaki çekişmeli boşanma sürecini ele almış.



“Tüm ödülleri toplayacak bir sanat filmiyim ben” edasıyla çekilmiş, büyük repliklerle bezenmiş “Portrait de la Jeune Fille en Feu” (Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi), bana aradığım gerçekliği veremedi diyordum ki imdadıma “Marriage Story” (Evlilik Hikayesi) yetişti. Woody Allen yapıtları havasında geçen, son derece iyi yazılmış, gerçekçi oynanmış bu hikayenin altında Noah Baumbach’ın imzası var. Ve son dönem boşanmalarının sebebi olan “Kendi kanatlarımla uçmak istiyorum” cümlesini mükemmel bir şekilde ekrana taşıyor.



Yirmili yaşlarda evlilik



Süt liman gider gözüken bir evlilikte, hem de ortada bir çocuk varken neden boşanmak ister insan? Etrafıma baktığımda genel sebebin erken yaşta yapılan evlilikler olduğunu görüyorum. Yani çiftler 20’lerinin başında evleniyor, çocuk sahibi oluyor ve ilerleyen yıllarda “İçimde şu ukde kaldı” diye hayıflanıyor. Etrafa baktıklarında kariyer yapanları, dünyayı gezenleri, kendini yaşayanları gördüklerinde de diyorlar “Neden bu ben olmayayım?” “Marriage Story”de Scarlett’in hayat verdiği karakter de benzer bir model. Yıllarca eşinin kanatlarının altında yaşamış. Evlerini, yaşayacakları şehri, yapacakları işi hep eşi seçmiş. Kadın da dinlemiş dinlemiş, bir noktada patlamış.



“Konuşmamak”, zehirli bir durum çünkü bilim insanları henüz zihin okumayı keşfetmedi. Beğenmediğin, sana uymayan bir noktada fikrini söylemek, “Hayır” diyebilmek ilişkinin can damarı bence. Yine söz konusu filmden yola çıkalım, kadın yıllarca durup durup bir anda “Ben boşanmak istiyorum” şeklinde bir çıkış yapınca, adam şoka giriyor. Kadının içinde biriktirdiklerini dinleyince, “Sen de hayatımızdan mutluydun sanıyordum” diyor. Aşık olmasına rağmen, kadının boşanma konusundaki ciddiyetini anlayınca da çekişmeli bir boşanma sürecine giriyorlar, işler hepten çirkinleşiyor. Halbuki en başında konuşsalardı... Ah bir konuşsalardı işler bu noktaya gelmezdi...