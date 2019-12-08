E-BEBEĞİM EEE!

Imperial Collage Business School’un yaptığı araştırma, 2030’dan itibaren doğacak bebek ebeveynlerinin yüzde 40’ının online platformlarda tanışacağını gözler önüne serdi

Dijital dünyanın ortaya çıkardığı online arkadaşlık, kriterlerimize uygun kişileri bulmamızı kolaylaştırdı. 21. yüzyılda aşkı bulmanın yeni dönemi resmi olarak başlıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde doğan bebeklerin yüzde 40’ı e-bebek olacak. 2030’a geldiğimizde ise ilişkilerin neredeyse yarısı online başlayacak” diyor Dr. Paolo Taticchi. Kendisi Imperial Collage Business School’un araştırma ekibinin başında görev alıyor. Ne dersiniz, bizlere iyi haber mi veriyor, kötü haber mi?

ONLINE OLGUN AŞKLAR

Nerede o kafede göz göze bakışırken, köşeyi dönüp çarpışırken, arkadaş ortamında kikirdeşirken tanışmalar? Yeni dünya düzeni istesek de istemesek de gümbür gümbür geldi ve aşk hayatımızın metodolojisini de değiştirdi. Örneğin, İngiltere çıkışlı eharmony isimli online arkadaşlık sitesinin tespitlerine göz atalım: Geçtiğimiz 10 yılda, 18-64 yaş arası kişilerin internet kullanımları ikiye katlanmış. Online arkadaşlık yapan kişilerin yüzde 52’si akıllı telefondan, geri kalanlar da masa üstü bilgisayardan olaya giriş yapıyormuş. Özellikle 55-64 yaş arası kullanıcıların online arkadaşlık serüveninde yüzde 30’luk bir artış varmış. Ve 2007’den bu güne, arkadaş grubu ve iş arkadaşları arasında aşk yaşanma oranı yüzde 18’den yüzde 12’ye düşmüş.

AİLEYLE YAŞAMAK “IN”

Bir başka online arkadaşlık sitesi, Badoo’nun yaptığı son araştırmaya göre bu tarz platformlarda aşk arayanların en çok önem verdiği iki kriteri açıklayayım: Güven ve aileyle yaşamak! Buyurun buradan yakın. Yahu hani hayatta tek tabanca mücadele etmek makbuldü? Hani koca insan olup da halen ailesinin dizinin dibinde yaşayanlara “Bu neden böyle ki?” diye bakılıyordu? Demek ki online’lık seviyesi arttıkça gelenekselcilik de artmış. Aileyle beraber yaşamak, karşı tarafa bir çeşit güven aşılıyor olmalı.

PEKİ NE DEĞİŞECEK?

“Hakikaten ne değişecek e-bebekler çoğalınca? Yani bu bebekler süper bir güçle doğmuyor ki? Normal bebek işte” deyip de geçmeyin. Bakış açısı değişik olacak onların. Otonom robotlarla arkadaşlık yapacaklar. Kim bilir, belki eğitim sistemi değişecek, okullarını online okuyacaklar. Arkadaşlarımın 10 yaş civarı çocuklarına bakıyorum, hepsi Youtube’da video izliyor. Belki bu e-bebeklerin hepsinin o yaşlarda kendi YouTube (ya da ismi her neyse) kanalı olacak. Dertlerini oradan kısa kısa anlatacaklar. Böyle dümdüz, yalansız, bodoslama girecekler konuya. Hayırlısı neyse o olsun diyor ve hepimize güzel bir pazar diliyorum.

Haftanın güzellikleri

TEFTİŞÖR: Tiyatroadam’dan, “Kafkas Tebeşir Dairesi”nin ardından nefis bir oyun daha. Her oyuncunun iki, hatta bazen üç role birden girip harikalar yarattığı bir oyun. Tavsiyemdir, kaçırmayınız, kahkahalarla izleyeceksiniz.