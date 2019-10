Tavsiye isterim yargıç hanım

Geçen hafta Yargıç Ruth Bader’dan evlilik konusunda tavsiye isteyen Jennifer Lopez’in kulaklarını çınlatıyoruz



Ruth Bader Ginsburg, vaktiyle Bill Clinton tarafından ABD Yüksek Mahkemesi Yargıçlığı’na atanan son derece renkli bir şahsiyet. Cinsiyet eşitsizliğini konu alan “On The Basis of Sex” isimli film, ünlü hukukçunun hayatından esinlenerek çekilmiş; Felicity Jones da başrolde. Geçmişine uzanırsak, evlenip, çocuk yapıp Harvard’da hukuk okurken, eşi kanser oluyor ve Bader hem eşine, hem çocuğuna bakıp bir yandan da mezun olmaya çalışıyor. Derken eşi de iş bulunca New York’a taşınıp Columbia Üniversitesi’ne geçiş yapıyorlar. Ruth Bader’ın kendisi de iki kez kanser atlatıyor, 2010’da çok sevdiği eşini kaybediyor ve her şeye rağmen “Durmak yok, yola devam” diyor. Bugün 86 yaşında ve hız kesmeden çalışıyor.









Bader’ı anlatmamın sebebi, geçtiğimiz hafta ünlü bir şahsiyetin kendisini ziyaret etmesi. O ünlü şahsiyet de, Jennifer Lopez. Efendim Lopez ablamız alıyor nişanlısı Alex Rodriguez’i yanına, Bader’ın kapısını çalıyor. Sebebi ziyaretleri ise uzun evliliğin sırrını öğrenmek. Evet, gördüğünüz üzere gerek JLO olsun, gerek biz olalım hepimiz uzun ilişkinin sırrını arıyoruz, ha gayret bulacağız inşallah.



Uzun evliliğin sırrı



Başından üç evlilik geçen, dördüncünün kollarında son derece mutlu olduğunu gördüğümüz JLO’nun geçmiş ilişkilerine baktığımızda eski sevgiliye dönme, ışık hızıyla ilişkiye başlama gibi durumları var ki hangimizin yok? Lakin belli ki sütten ağzı yanmış, yoğurdu üfleyerek yemek istemiş ve J-Rod kombosuyla ilgili olarak bir yargıça baş vurmuş, nişanlısını tanıştırmış. Yargıç Bader adamı gözünden anlar tabii, Alex’i sevmiştir umarım. Gelelim Bader’ın JLO’ya verdiği ilişki tavsiyesine... Kocasıyla bunalım yaşadığı günlerden birinde Bader’a kaynanası şu tavsiyeyi vermiş: “Evlilik, çoğu zaman kulakların sağırmış gibi davranmaktır.” JLO da bu tavsiye için teşekkür edip takmış Alex’i koluna, gitmiş evinin yoluna.









Duymamış gibi yapmak



Eskiler bunu gayet güzel yapıyormuş da şimdi sadece kendimize odaklı yaşadığımızdan ilk falsoda köprüleri yakmaya hazırız. Düşünüyorum da, çift terapistlerini sırasıyla ziyaret edeceğimize bazı şeylere kulak tıkasak evliliğimiz daha uzun ömürlü olabilir gerçekten. Elbette ki majör hatalardan söz etmiyorum, küçük detayları vurguluyorum. Hani bizi hamster gibi aynı dairenin içinde döndüren detaylar... Arkadaşlar, gelin bazen duymayalım. Eminim JLO da öyle yapacak.



