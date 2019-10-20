Uçağımla evlenip hangarda yaşayacağım

Köbke isimli Alman arkadaşımız, beş yıldır Boeing 737-800 uçağı ile sevgili olduğunu kamuoyuna açıkladı

Köbke’nin açıklamasına göre çok çekici, muhteşem yapılı , güzel ve zarif bir uçak olan malum Boeing, hanım kızımızın en büyük aşkıymış. Erkeklerle kuramadığı yakınlığı uçakla kurmuş, uçağa sadece onunla uçtuğunda ya da hangarda yakın olabiliyormuş, uçağın cam elyaftan yapılmış bir maketi de varmış ve uçağına “Schatz”, yani “Sevgilim” şeklinde sesleniyormuş. Şimdi kiminiz içinizden diyorsunuz, “Bu kadın tertemiz delirmiş”, ama bence işin aslı günümüz insanlarının dikkat çekmek için her şeyi göze aldığıdır. Çünkü hangimiz dikkat çekmek istemiyoruz ki deliler gibi?

Şaşırma eşiğimiz düştü

Gelinlik giyip kendi kendine düğün yapan mı istersiniz, beline ip bağlayıp örümcek adam gibi gökdelene tırmanan mı, Chanel defilesinde kendini podyuma atan mı, cenazede selfie çekmeye çalışan mı? Artık öyle tuhaflıklar yaşıyoruz ki gördüklerimiz karşısında şaşırma eşiğimiz iyice düştü, hatta TikTok videoları bile hafif kaldı. Özellikle sosyal medyada takipçi kazanmak ve aradan sıyrılmak isteyen kararlı tipler hiçbir çılgınlıktan geri kalmıyor. Kafalar hep şu denklem üzerine çalışıyor: Konuşulmak. Yani Kökke kardeşimiz tutup da “Bir adama aşık oldum” deseydi, kimse onu konuşmazdı. Fakat söz konusu bir uçak olunca haber gazeteye bile taşınıyor.

Hikikomori

“Hikikomori”, sosyal medyadan elini ayağını çekme isteği anlamına gelen bir kelime, yani “FOMO”nun (gelişmeleri kaçırma korkusu) tam tersi. Kimileri diyor ki bu tertemiz delirmeler sonunda hepimiz Hikikomori olacağız ve bu mecrayı cümleten terk edeceğiz. Bakınız, sosyal medyanın dünyaca ünlü yıldızlardan Selena Gomez’i ve Demi Lavato’yu nasıl çıldırttığına... Hatta yakın zaman önce intihar eden 25 yaşındaki Güney Koreli yıldız Sulli bile “Ben size ne yaptım da böyle kötü yorumlar yazıyorsunuz?” şeklinde bir soru atmıştı ortaya. Hikayelerin başlangıcı ise hep aynıydı, ilk başta dikkat çekmek istiyorsun, takipçi istiyorsun, sonra da bu ağırlığın altında eziliyorsun.

Bir uçağa aşık olmak ve bunun haber yapılması kısa bir süreliğine OK, lakin sonraki adım ne? Nasıl popüler olacağız? Gözümüz ne kadar kara ve elde ettiğimiz şey, buna değecek mi? Var mı bilen?

HAFTANIN GÜZELLİKLERİ

Vaniköy Mutfak: Geçen hafta aldım benim bebeği, Şah Yaycı ve Akasya Asıltürkmen’in yanına, Vaniköy’e kahvaltıya gittim. Uzun zamandır ettiğim en keyifli ilk öğündü. Özellikle sahanda çırpılmış yumurtası ve bal-kaymağı aklımda kaldı. Ne diyeyim, bebek bahane, gezmek şahane!