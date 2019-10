Zorlu yıl kârlı yıl

THY’nin bu yıl operasyonlar ve bilanço cephesinde “İstanbul Havalimanı’na taşınma” ve “Boeing krizi” etkisini hissettiğini belirten İlker Aycı, zorlu 2019’u kârlı yıla çevirmeye kararlı olduklarını söyledi



Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2016’daki yaşanan büyük krizden sonra; 2017 ve 2018’in art arda rekorlarla geçildiğini; 2019’un “taşınma operasyonu” ve “Boeing Max krizi” dolayısıyla zorlu bir yıl olduğunu söyledi. Aycı, tüm bu yaşananlara karşın sene sonunu kârla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Dün THY’nin Yeşilköy’deki genel merkezinde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Aycı; “Hiçbir mazeret olmaksızın yıl sonunda kâr açıklamak için mücadelemizi yapıyoruz” dedi.









Son çeyrekte daha sıkı tasarruf tedbirleri alacaklarını da bildiren Aycı, bu sayede yıl toplamında faaliyet karını 200 milyon dolar iyileştirmeyi planladıklarını da ifade etti.



% 94 ‘take off’



İstanbul Havalimanı’na taşınmanın sorunsuz gerçekleştirildiğini yineleyen İlker Aycı, “Nisanda ilk operasyon başladığında zamanında kalkış yüzde 60’lardaydı. İki ayda bunu yüzde 85’e çıkardık. Şu anda take off performansı yüzde 94 seviyelerinde… Taşınmadan 8 hafta sonra bayram operasyonu yaptık. 2 milyonun üzerinde yolcuyu sorunsuz taşıdık. Bu rakamlar THY’nin işini ne kadar iyi yaptığının göstergesidir. Londra Heathrow’da 5’inci terminal açılırken birçok sıkıntı yaşanmıştı. Dolayısıyla THY operasyonel anlamda zor bir yılı iyi yönetti. Önümüzdeki kış operasyonu da çok önemli olacak” diye konuştu.



Aycı, şirket olarak kargo taşımacılığında 88 ülkeye uçtuklarını ve dünyada en çok uluslararası noktaya uçan havayolu olduklarının altını çizdi.



Bu uçakları ‘otoparka koyalım’ diye almadık









İlker Aycı, uçuşları askıya alınan 24 adet Boeing 737 MAX-8 tipi uçaklarla ilgili Boeing’e net mesaj verdi.

Şirketin operasyonlarını aksatmamak için B planını devreye alarak kiralama yaptıklarını, 2020 için de tüm kiralamaların tamamlandığını belirten Aycı, “Bu iş çözülmezse bir adım öteye geçer C planını devreye alırız. Sürecin nereye gideceğini Boeing’in tavrı belirleyecek” dedi.



‘Oldukça moral bozucu’



24 MAX 8’in 12’sinin yerde, 12’sinin de Seattle’da olduğunu hatırlatan İlker Aycı, şunları kaydetti:



“Uçakların yerde olması beni rahatsız ediyor. Bu uçakları ‘otoparka koyalım’ diye almadık. Uçaklar durdukça bakım maliyetleri de oluyor. 737 MAX 8’ler nedeniyle iç hatlarda yüzde 40, dış hatlarda yüzde 60 uçuş kestik, hedeflerimizi revize ettik. Daha önce yüzde 7 olarak açıkladığımız kapasite artışını yüzde 4’e çektik. Önceki hedefimiz 80 milyon yolcu taşımaktı. Bu sayı 76 milyona düştü. Satış geliri rakamımızı da 14.1 milyar dolardan 13.4 milyar dolara indirdik. 24 uçak yerde, 25 tanesi de gelecek. 50 uçak bir havayolu için fotoğrafı epey değiştirir. Biz önümüzdeki yılın bütçesini nasıl yapacağız? Avrupa’daki birçok havayolu firması da bu olaydan dolayı yıllık hedeflerini küçülttü. Temennimiz bu işi Boeing’in bir an önce çözmesi. Çünkü 24 uçağımın yerde durması moral bozucu.”



C planına geçilebilir



MAX uçakların yerine operasyonu sürdürmek için B planını devreye aldıklarını ve uçak kiralamasına gittiklerini anlatan Aycı, “Boeing ile müzakereleri sürdürüyoruz. İyi niyet var. Onların da başkanları değişti. Kendilerine de ilettik. Bu iş çözülmezse gerekirse C planını devreye alırız. Sürecin nereye gideceğini Boeing’in tavrı belirleyecek. Müzakerelerin sonunda aklıselim galip gelecektir” dedi. Aycı, bu uçakların tekrar kullanılıp kullanılmayacağına yönelik sorulara da şu yanıtı verdi: “Software yazılımları güncellenip, testleri tamamlanır ve gerek uluslararası otoritelerden gerek Türk otoritelerden bize uçuş izni gelirse olur” ifadesini kullandı.





Regülatörler devreye girsin

THY’nin 737 MAX 8’ler yüzünden bazı hatlarda uçuş kestiği yönündeki eleştirenleri yanıtlayan İlker Aycı, “Bizim 24 uçağımız yerde… MAX krizi yaşamayan şirketler neden iç hat uçuşlarını kesti, onu açıklasınlar. İç hatlarda yaşanan sıkışmanın sebebi sadece THY değil, başka sorumluları da var. Bugüne kadar suskunluğumuz edebimizden geliyor. Umarım regülatörler bu konuda tedbir alır” dedi. Aycı, uçak biletleri için belirlenen 452 TL’lik tavan fiyatın şu an için normal olduğunu ancak gelecek yıl bunun yetmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Boğaz’daki THY oteline yabancı talip



THY’nin Başkanı İlker Aycı, bilançoyu rahatlatma tarafında gelir yaratıcı işlemlere de hazırlandıklarını açıkladı. Bu kapsamda; yeni DO&CO anlaşmasıyla birlikte THY’de kalan İstanbul Ortaköy’deki lüks otel projesinin satışının gündemde olduğunu anlatan Aycı, “Taliplileri de var. Yabancılar özellikle istiyorlar” dedi.









Boğaz hattındaki 6 yıldızlı proje, Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının 125 milyon lira bedelle 25 yıllığına kiralanması sonrası yapıldı. 96 odalı proje için 150 milyon liralık restorasyon çalışması yapıldı. Otel, bir aysberg gibi deniz seviyesinin 5 kat altına iniyor.



‘3’üncü pist açılacak, taksi süresinde 15 dk. görülecek’



Yeni havalimanındaki yeni pistin (3. Pist) haziran-temmuz aylarında açılacağını, hatta bunun daha da erken olabileceğini bildiren Aycı, “Yüksek sezonda hazır olursa operasyonel anlamda bize katkısı daha fazla olur. Özellikle iç hatlarda büyük bir rahatlama olacak” dedi. Zaman zaman eleştirilen taksi süreleri konusunda da açıklamalarda bulunan Aycı, şöyle devam etti:



“Havalimanında ilk operasyona başladığımızda taksi süreleri 28-29 dakikaydı. Şu anda bu süre inişte 12, kalkışta 21 dakikaya indi. Yeni pist açıldıktan sonra kalkışta bu süre 15-16 dakikaya iner.”



‘Bu yıl 10 bin kişiyi işe aldık’









THY Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay, 2019’da 10 bin kişilik yeni işe alım rakamını geçtiklerini ifade ederken, bunun 6.500’ünün THY, kalanının iştirakler tarafında gerçekleştiğini söyledi. Yeni havalimanına taşınmayla birlikte istihtamda böylesine güçlü bir artış rakamı yakalandığı bildirildi. THY olarak 30 bin çalışan sayısına yaklaştıklarını, iştirakler katıldığında bu rakamın 66 bini bulduğunu kaydeden Çay, 2020 yılında da bu yıl kadar yüksek olmasa da istihdama devam edeceklerini söyledi.