ABD senatosunun skandal kararında FETÖ parmağı

Kâğıt üstünde ABD ile Türkiye müttefik, hatta stratejik ortak. Aynı ittifakta, yani NATO’da yer alıyorlar. Ancak ABD’nin tavrına ve attığı adımlara baktığınızda bırak müttefikliği tam anlamıyla hasmane bir görüntü söz konusu. Özellikle de S-400’ler ile Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına dönük hamleleri ve Temsilciler Meclisi’nden sonra, Senatosu’nun da aldığı skandal soykırım kararları dikkate alındığında... Ki bunlarda Türkiye aleyhine çalışan ve şimdilerde ortak hareket eden ABD’deki FETÖ’cüler ile Ermeni, Yahudi, Kürt lobilerinin, yani şer ittifakının payı da büyük. Çünkü onlar da birebir markajla ABD’nin yürütme ve yasama organlarını etkileyip dizayn etmeye çalışıyorlar. Nasılını Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok anlatıyor:

“ABD’deki FETÖ’cüler, Ermeniler, Yahudiler PKK’lılar hep birlikte bu tasarının geçmesi için tanıdıkları senatörlerle konuşmuşlardır. Çünkü o kadar iç içeler ki senatörlerle, milletvekilleriyle. Hemen hemen her gün yüz yüze konuşuyorlar. Bu Ermeni tasarısı da Türkiye’nin aleyhine olduğu ve bir ittifak halinde hareket ettikleri için kesinlikle senatörlere baskı yapmışlardır, çıkması için senatörleri ikna yoluna gitmişlerdir.”

Şer ittifakı devrede yani?

“Evet. Şu anda bütün bu lobiler arasında müthiş bir iletişim var. Birlikte toplantılar, görüşmeler yapılıyor. Bunları organize eden de FETÖ çünkü şu anda ABD’de en etkin ve en yaygın olan onlar. Dolayısıyla, Türkiye aleyhine çıkarılan bütün kararlarda etkili oluyorlardır. Senatörleri, milletvekillerini yönlendirerek orada üst düzey bürokratlarla ilişkilerini kullanarak Türkiye aleyhine olabilecek her türlü faaliyeti destekliyorlardır.”

Türiye-ABD ilişkilerindeki gerilimde ve özellikle FETÖ’nün parmağı olduğuna dikkat çeken Üçok, devam ediyor:

“Fetullahçı Terör Örgütü Türkiye’nin aleyhine olan her alanda her noktada sınırsız bir destekle o şeye katılım sağlıyor. Kim olursa olsun Türkiye’nin aleyhine kim bir şey yapıyorsa onu destekliyor. Eğer destekleyecekleri kimse yoksa kendileri Türkiye aleyhine bir şeyler yaratıyorlar. Mesela hatırlayın Enes Kanter durduk yerde benim can güvenliğim yok, Kanada’ya gidemiyorum diye ABD’yi, NBA’yı ayağa kaldırdı. Yani Türkiye’yi böyle zor durumda bırakacak her türlü eylemi bu FETÖ’cülerden bekleyecekseniz.”

Yeni kirli tezgahlar olabilir anlamında mı

“Olabilir. Silahlı Kuvvetler’in NATO’da görev yapan birçok üst düzey generali amirali FETÖ’cü çıktı ve bunlar da Türkiye’ye dönmediler. Bunların ellerindeki bilgileri istihbarat birimlerine verdiği şüphesiz. Çünkü daha öncede hatırlayın Türkiye’den kaçan bir polis Reza Zarrab ile ilgili bilgileri götürüp Amerikan savcılarına vermişti. Yani Türkiye’den kaçanların bildikleri ve yanında götürdüklerini o ülkenin istihbarat birimlerini devrettiğine ilişkin bilgiler de var.”

Ne gibi?

“ABD’liler gerçi bu bilgilerin çoğuna vakıftır ama resmi bir hale getirmesi önemli bir olay. Örneğin diyelim ki harekat başkanlığında görevli bir general Türkiye’nin uluslararası ülkelere yapacağı harekat planlarına vakıf ve bunları giderken yanında götürdü, gittiği yerde de bunları kendisini pazarlama gücü olarak kulandı. Yani adamların gittikleri ülkelerde sığınmak için bu tür bilgileri oradaki istihbarat servislerine aktardığına ilişkin istihbari bilgiler mevcut şu anda Türkiye’nin elinde...”