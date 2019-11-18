CIA’dan FETÖ’ye yeraltı taktikleri

Türkiye ısrarla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi istiyor, ABD ise inatla anlamazlıktan geliyor ve bu talepleri yanıtsız bırakıyor. Bunun son örneğini de Erdoğan-Trump zirvesinde yaşadık. Trump, daha önceki dosyalara ilaveten önüne konulan yeni belgelere rağmen FETÖ’yü yine kulak arkası yaptı. Dolayısıyla ABD’nin terör örgütleriyle kirli ilişkileri bir kez daha tescillendi. Tıpkı PKK/PYD/YPG sevdası ısrarında olduğu gibi. Yani ABD, FETÖ’yü de kullanım süresi dolana dek alenen korumak ve kollamak niyetinde. Dahası Türkiye’deki FETÖ temizliğinden rahatsızlık duyduğu da çok açık. O nedenle ABD’nin yönlendirmesi ve CIA taktikleriyle cesaretlenen FETÖ’cülerin mutasyon hesaplarıyla yeni kirli oyunlar peşinde koşması gibi bir durum da söz konusu. Niyesini ve nasılını Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, anlatıyor:

“FETÖ’nün Türk kamu kurum ve kuruluşlarındaki yaklaşık 200 bin idari hukuk anlamındaki ajanı tasfiye edildi. Bence ABD’nin en kızdığı taraf bu çünkü bürokrasi bütün yürütmenin eylemlerinin yapıldığı kontrol edildiği bir alan burada ne kadar çok adamınız varsa o kadar etkili olursunuz, zaman zaman alınacak kararları aldırmazsınız, yavaşlatırsınız, değiştirirsiniz. Kendi inisiyatifinizle yapabileceğiniz işlerde o ülkenin aleyhine olabilecek işlemler yapabilirsiniz... Dolayısıyla yapılan FETÖ temizliğiyle ABD’nin kontrolü azaldı. O nedenle de ABD bundan rahatsızlık duyuyor.”

CIA haber elemanlarını kaybetti anlamında mı?

“200 bin kişi CIA’nın haber elemanıdır demek doğru değil ama CIA kimi kontrol ediyor Fetullah Gülen’i, O kimleri kontrol ediyor Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları içerisinde bulunan kendi üyelerini. Yani bu dolaylı bir ilişki gerekiyorsa buradan haber istiyorsa haber ya da mesela Türkiye’nin yapacağı herhangi bir ekonomik faaliyetle ilgili bilgi istiyorsa o kurum ve kuruluşta mutlaka FETÖ’nün elemanı vardır. Oradan birinci kaynaktan bu bilgileri alıyorlardır, almışlardır. Bunda hiçbir tereddüdüm yok. Çünkü bunların müthiş bir örgüt yapısı var, yukarıdan gelen talimatları kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz yerine getiriyorlar. Dolayısıyla herhangi bir bürokratı FETÖ bir şey istediği zaman bunu en iyi şekilde yerine getirir. Bunu da nerede gördük askerler kendi ülkesinin silahlarıyla kendi ülkesinin meclisini bombaladılar kendi ülkesinin halkına tanklarla tüfeklerle ateş ettiler, onları öldürdüler, yani istediği bilgiyi hayli hayli alırlar. Çok da kolay vermişlerdir.”

FETÖ’nün ABD’nin cesaretlendirmesiyle şimdilerde yeni taktikler peşinde olduğunu belirten Üçok, devam ediyor:

“Genellikle diğer cemaatlere, STK’lara adapte oluyorlar, yani yer altına inmiş durumdalar. Onun için zaman zaman Atatürk’çü zaman zaman ‘a’ ya da ‘b’ harekâtının veya herhangi bir STK’nın adamı olarak görünüyorlar. Yani kendilerini kaybettirmeye çalışıyorlar. Bu süreci atlattıktan sonra eğer mücadele devam ettirilmezse bunların tekrar ortaya çıkacağını düşünüyorum.”

FETÖ mutasyona mı uğradı diyeceğiz?

“FETÖ ona renklendirme diyor mutasyondan ziyade. Mutasyon değişim demek, değişmiyorlar sadece görüntüleri o şekilde oluyor. Yani akıl olarak düşünce olarak FETÖ’den ayrılmıyorlar. Aynı adam aynı düşünce ama görüntüsü farklı.”

Fetullah Gülen taktiği mi bu?

“Fetullah Gülen bu örgütün kuruluşunda önemli bir kişiydi ama şu andaki yönetiminde tamamıyla tek başına bu organizasyonu kurduğunu söyleyemeyiz. Bunun arkasında CIA, MOSSAD BND gibi dünyanın en güçlü istihbarat örgütlerinin desteği, yapılandırması, yöntemi var. Yani o taktikler falan hepsi istihbarat örgütlerinin yıllardır çeşitli ülkelerde uyguladığı yöntemler, onların önerileri doğrultusunda yapılıyor bunlar...”