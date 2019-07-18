FETÖ’cüler kaçıyor MİT kovalıyor

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan çok sayıda kişi var. Ve bunların hepsi de kendilerine kucak açan ülkelerin hamiliğinde Türkiye aleyhine faaliyetlere devam ediyorlar. Üstelik de Türkiye tarafın-dan ısrarla yinelenen iade edilme taleplerine rağmen. Dolayısıyla da FETÖ temizliğinde yurt içinde TSK başta olmak üzere devletin tüm kadrolarına sızan kriptoları bulmak kadar yurt dışına tüyen bu hainleri getirip adalete teslim etmek boyutu da önemli. Hem yapanın yanına kâr kalmaması hem de bu niyetteki kişilere “İhanet ettiğimiz zaman benden bunun acısını çıkartırlar” korkusunun sinmesi açısından. Nitekim bu bağlamda da geride bıraktığımız üç yılda MİT nefes kesen operasyonlar yaptı ve 18 ülkeden 100 civarında FETÖ’cüyü paketleyip Türkiye’ye getirdi... Diğerlerinin de yerleri, yurtları belli ve her an paketlenmek üzere MİT’in nefesi hepsinin enselerinde... Dahası, bu hainlerin bulun-dukları yerde etkisiz hale getirilme olasılığı bile konuşuluyor. Yani o karanlık geceden bu yana üç yıl geçmesine rağmen yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da daha görülecek çok hesap var. Ki dün bu durumu konuştuğum üst düzey bir istihbarat yetkilisinin sözleri de MİT’in bu konudaki kararlılığını çok net ifade eder nitelikteydi:

“Bunların kesinlikle cezalandırılması lazım çünkü suç işlediler. 251 kişi öldürüldü. Bunlar muhalif falan değil, fiilen suç işlediler darbeye katıldılar. Bunların getirilmesi lazım ki kamu vicdanı rahatlasın. Başta Fetullah Gülen olmak üzere liderlerinin hepsi ortalıkta yok, dolayısıyla bunlarla hesaplaşmanın bir şekilde sonuna kadar devam etmesi gerek ve edilecek.”

Peki ya bunların bulundukları yerde etkisiz hale getirilme olasılığı?

“Mümkün ama diplomatik krize sebep olurlar. Mesela İngiltere ile Rusya arasında bir zehirlenme olayı nedeniyle yaşananlar malum. Onun için Almanya’da, İngiltere’de ve ABD’de bunları yapamaz-sınız. Şu olabilir; orada bulacağınız insanlara bunları yaptırabilirsiniz ama bu örtülü olur. Resmi olma-yan birileri gider yapar, yani bir taşerona yaptırırsınız bu işi. Ancak daha sonra o taşeronlar başınıza bela olabilir. Geçmişte bunun örnekleri var. Susurluk skandalı ve mafyavari örgütlenmeler gibi. Onun için o ülkelerle daha farklı bir yöntem bulunması lazım. Sonuçta onların hepsinin elinde öldürülen 251 kişinin ve 2 bin 194 yaralının kanı var. Yani Almanya’da cinayet işlemiş, Türkiye’ye kaçmış bir adamı politik gerekçelerle Türkiye vermemezlik edemez, veriyor zaten. İki konunun ayrılması lazım; siyasi muhalif ayrı ama fiilen suçu sabitlenmiş darbeye katılanların ve elinde kan olanların mutlaka Türkiye’ye getirilmesi lazım ve onlar bu korkuyla yaşamalılar...”

Özetle; yurt dışındaki FETÖ’cüleri paketleyip getirme konusunda MİT son derece kararlı ve bu bağ-lamda da nefesi enselerinde ama o hainlerin CIA, MOSSAD, BND, MI6 gibi dünyanın sayılı gizli servis-leri tarafından korunup kollandıkları da bir gerçek... Çünkü henüz kullanım süreleri dolmuş değil. O nedenle de MİT’in işi oldukça zor ancak bu sadece hainlerin hesap verme zamanının belki biraz gecikebileceği anlamında...