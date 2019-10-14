Kara propaganda ve sahadaki gerçekler

Fırat’ın doğusuna harekât olasılığının konuşulduğu bir kaç gün öncesinde bazıları diyordu ki; Zor, bölgedeki PYD/YPG/PKK’lılarda son derece modern silahlar var. Hem ABD’de TSK’nın müdahalesine yeşil ışık yakmaz. Rağmen yapılırsa da hava sahasını kapatır...

An itibarıyla yaşanan durum ise ortada? Harekâtın başladığı ilk andan itibaren Türk savaş uçakları nokta atışlarıyla hedefleri vurdu, vuruyor, İHA ve SİHA’lar bölgede cirit atıyor. Komandolar da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi Fırat’ın doğusunda terörist temizliği yapıyor, postal basılan yerler de tek tek özgürleştiriliyor. Hem de her türlü kara propaganda, asparagas haber ve alçakça provokasyonlara rağmen... Yani TSK sadece PYD/YPG/PKK’lı teröristlerle mücadele etmiyor bir yandan da tahrik ve siviller hedef alınıyor gibisinden tezgâhlara karşı teyakkuz halinde. Ancak Türkiye’nin bu kararlılığını hala anlamayan ya da anlamak istemeyenler de var ve sahadaki bu gerçekleri görmek yerine “Bu sınırlı bir harekât, sorunu çözmez, zaten YPG/PKK çekildi” diye konuşuyorlar. Evet, çekilme var ama buna tüyme demek daha doğru. Çünkü çekilmeselerdi TSK’nın karşısında hepten yok olacaklardı. Nitekim Trump’da kalan teröristlere tavsiye niteliğindeki “Umarım çekilirler çünkü yenmek çok zor” sözleriyle bunu açıkça ifade etti.. Dolasıyla da bu harekâtın önemini ve ne anlama geldiğini bir kez daha irdelemekte yarar var. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, anlatıyor:

“35-40 kilometre derinliğe iniyoruz. Kobani’den girmesek bile orası da bizim kontrolümüzde kalacak. Sınırımızdan PYD/PKK’yı uzaklaştırdık, birliklerimizle orada üs kurduk. Bu Türkiye’nin emniyetini 35-40 kilometre ilerden sağlamak demektir. Bunların havanlarla diğer mühimmatlarla Türkiye’ye taarruz etmesini önlemiş oluyoruz ve YPG’yi ortadan kaldırmak için bir adım daha atmış oluyoruz. Konjonktüre bakacağız ABD’yle mi olacak, yoksa Suriye ile anlaşmayla mı olacak oraya kadar geliyoruz. Dolayısıyla eninde sonunda böyle bir çatışma olacak. Bir de onların yapmış olduğu etnik temizliğe karşı o bölgeye sığınmacıları getiriyoruz. Böylece etnik temizlik konusu da ortadan kalkıyor. Yani daha ne olacak? Bir hareketle bütün sorunlarınızı çözemezsiniz. Zaman içerisinde stratejiler kapsamında olayları değerlendirip ona göre hareket etmek gerekiyor. Şimdi bir hamle yaptık. Belki bundan sonra ikinci üçüncü hamlelerde YPG/PKK’yı ortadan kaldıracak bir harekât yapacağız.”

Şu anki hamle Türkiye’yi ne kadar rahatlatır?

“Uzun süre rahatlatır. En azından yeni Anayasa yapılırken Türkiye diyecek ki Anayasayı çıkarın tamam ama buradan PYD/PKK çıkmadığı bunların silahları toplanmadığı sürece ben hem Fırat’ın doğusu hem Fırat’ın batısındaki varlığımı devam ettireceğim. Kim çıkaracak ki?”

ABD ve Rusya çık derse?

“Diyemezler, nasıl diyecekler. ABD, Rusya’ya evet anlaşma yaparken ya da girerken bazı şeyler söyleniyor, onlar da dikkate alınıyor ama emir eri değiliz ki çık, gir falan. Yapamazlar böyle bir şey. Türkiye’nin de kendine göre ABD ve Rusya’ya sağladığı bir takım kolaylıklar var. ABD niye razı oldu buna çünkü Türkiye kendi başına bir harekât yapacaktı. Ve ABD’nin oyunu bozulacaktı. ABD karşı çıkarsa da Türkiye’yi biraz daha Rusya’ya itecek, NATO’da bir çatlak meydana gelecekti.”

ABD karşı çıkamazdı yani?

“Çıkamazdı tabi... Zaten çıksaydı da yine girerdik...”