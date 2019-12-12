MİT’ten bir nokta operasyonu daha

Suruç Belediye Başkan Vekili’ne suikast hazırlığındaki PKK/PYD/YPG’lı teröristin takip edilerek yakalanması Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının yanı sıra imkân ve kabiliyetini bir kez daha çok net ortaya koydu. Çünkü terörle, teröristle mücadelede başarı güvenlik güçlerinin donanımı ve kullanılan teknoloji kadar, istihbaratın etkinliğiyle de bağlantılı bir durum. Yani caydırıcılık açısından var olan vurucu güçle birlikte özellikle güvenilir, net bilgi elde etmek ve doğru ya da nokta hedeflere yönelmek de gerekiyor. Hem arananlar listesindekileri paketlemek hem de eylem hazırlığındaki teröristleri harekete geçmeden enselemek açısından. Bu bağlamda da son dönemlerde MİT ve güvenlik güçlerinin iş birliğiyle Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi eylem hazırlığındaki çok sayıda terörist yakalandı. Yerleri bulunamaz, hele de kendileri açısından karargâh olarak gördükleri bir yerde onlara kimse erişemez diye gizemli havaya sokulan lider kadrosundaki teröristler de etkisiz hale getirildi. Hem de doğrudan insan istihbaratıyla... Yani PKK’nın iliklerine kadar sızan MİT teröristlerin toplantı yapacağını, zamanını ve yerini öğrendi, sonrasında da İHA’larla teknik takipleri yapıldı ve TSK’nın nokta atışıyla da işleri bitirildi. Terör örgütünün en tepe isimleri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve diğerleri için ise kum saati çalışıyor. Dolayısıyla da son dönemlerde yakalanan, etkisiz hale getirilen terörist sayılarına baktığımızda şu anda istihbarat olarak Türkiye’nin çok önemli bir yerde olduğu çok açık. Hele de hem teknik yetersizlik hem de teşkilat bünyesindeki FETÖ’cü hainlerden kaynaklanan geçmişte yaşanmış kötü örnekler anımsandığında... Dün bu durumu konuştuğum üst düzey bir istihbarat yetkilisi gelinen durumu şöyle özetliyor:

“Bu bizim istihbarat teşkilatımızın Suriye’de ne denli etkili olduğunu, ne denli yerleştiğini gösteriyor. Tabii istihbarat teşkilatı gidip kendi yerleşmiyor. MİT’in o bölgede görevlendirdiği beyin, yerel haber elemanlarıyla bu işleri takip ediyor. Bu bizim istihbaratta yapılandırılan dış operasyonlar bölümünün, yetki verilen birimin artık Suriye’ye, Irak’a veya başka bir yere, belki Avrupa’ya iyice nüfuz ettiğini, buralarda istediği bilgileri aldığını, istediği kişileri takip ettiğini ve fırsatını yaratarak bu insanları yakaladığını gösteriyor. Bu çok önemli bir yeterlilik. Özellikle de istihbarat savaşlarının yaşandığı bir bölge için.”

Daha önce sızamıyor muydu?

“Sızamıyordu çünkü imkânlarımız dardı. O bölgelerde Suriye Muhaberat’ı, PKK/PYD/YPG daha etkindi. Şu anda o bölgede çok sayıda haber kaynağı, elemanı elde etti istihbaratçılarımız ve bizzat alanda bu işleri yapmaya başladılar. Oradaki haber kaynaklarından doğru bilgi aldığınız, koordinatı doğru verdiğiniz zaman, elinizdeki imkânlarla rahatlıkla yakalama ve vurma imkânı var. Bu duruma geldi Türkiye şu an...”

Bir de CIA ve MOSSAD’ın teröristlere haber uçurma konusu var, onlar nasıl engelleniyor?

“Uçuramazlar. Siz doğrudan kendi istihbaratınızı kullanıyorsunuz. ABD’den bilgi almıyorsunuz, kimseye bilgi vermiyorsunuz, doğrudan kendi haber ağınızdan adamların yerini öğreniyorsunuz ve gidip gerekeni yapıyorsunuz...”