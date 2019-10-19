Trump’ın Rakka’ya uzanacak korkusu

ABD ile varılan anlaşma uyarınca Barış Pınarı Harekâtı’na verilen 120 saatlik arada geri sayım sürüyor. Öngörülen sürede terör örgütü YPG/PKK bölgeden çekilirse ve ağır silahları alınırsa harekât duracak, sonrasında da TSK’nın kontrolünde güvenli bölge oluşacak. Dolayısıyla, tam anlamıyla “Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir” özdeyişine uyan bir durum söz konusu. Çünkü Türkiye, sınırında bir terör koridoruna asla izin vermeyeceğini ve Suriyeli sığınmacıların eve dönüşleri için bir barış koridoru hedeflediğini defalarca çok net deklare etti, sabırla da önce masada çözüm aradı. Sonunda da baktı olmuyor, sahada gerekeni yaptı ve öncelikle sınırının hemen dibinde bir YPG/PKK sözde kantonlar birliğinin kurulma ihtimalini devre dışı bıraktı. Şimdi de bu fiili gerçekliği ABD’ye kabul ettirdi. Yani sahada ve masada, kararlı, güçlü hamlelerle istediğini aldı. Tabii bunlar Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK ile sorununun bittiği, biteceği anlamına gelmiyor. Özellikle de güneye çekilen teröristlerin varlığı ve terör örgütünün en son Menbiç ya da Ayn el Arap (Kobani) örneklerinde olduğu gibi kolaylıkla her ülkenin aparatı olduğu, olabileceği dikkate alındığında. Nasılını Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin anlatıyor:

“Bir kısmı güneye gitmişti zaten. Şimdi kalanlar da gidiyor. Yani ABD bunları kurtarıyor. Bir de ABD bunları Rusya ve Suriye rejiminin eline bırakmak istemiyor. YPG/PKK’lıları kendi kontrolünde kullanacak, bir kısmı büyük ihtimalle Irak’a geçer, bölgede kalanlar da olacaktır. Yani Türkiye’nin sınırındaki terör sorunu bir süre için bitecek ama YPG/PKK derdi daha sonra tekrar olacak. Onlar bölgede taşeronluk yapmaya devam ettikleri sürece birileri onları kullanır.”

Rusya bu gelişmeler nedeniyle olumsuz bir tepki verebilir mi?

“Bir şey diyemez çünkü aynı numarayı Rusya yaptı. ABD bölgeden çekiliyorum deyince, hemen YPG/PKK ile görüşmelere başladı, Suriye ile görüştürdü. Operasyona karşıyım dedi. Şimdi ona karşı Türkiye ABD ile beraber anlaştı. Diplomatik manevra yaparsanız birileri de size diplomatik manevra yapar. Onun için, Rusya da sesini çıkarmayacak. Biz Rusya ile Menbiç, Ayn el Arap, Kamışlı’yı konuşacağız. Belki İdlib konusu da görüşülecek. YPG/PKK şu an Rusya’nın kontrolünde değil, demek ki onlara da bir kazık attılar.

Nasıl yani?

“YPG/PKK Rusya’nın kontrolünde Suriye ordusunun içinde olacaktı, anlaşma yaptılar. Yeni gelişen durumda böyle bir şey olmuyor. Şimdi ağır silahları toplanacak ve ABD’nin kontrolünde kalacak. Yani ABD çekiliyorum demesine rağmen çekilmiyor, YPG/PKK için ne hali varsa görsün demesine rağmen hâlâ YPG/PKK’nın üzerinde etkili olduğunu hissettiriyor.”

Türkiye’nin bu kararlılığı ve TSK’nın başarısının ABD’nin, özellikle de Trump’ın gözünü korkuttuğunu belirten Pekin, devam ediyor:

“Trump içeride gerçekten sıkışmıştı ve Türkiye’nin dediğini yaptığını, bundan sonra da ne yapacağını gördü. Yani eğer bu anlaşma olmasaydı belki Rakka’ya kadar gidecekti. Bu onları çok korkuttu, Trump’ı bunalttı. Şimdi bu olayla, tabii burası Ortadoğu, belli olmaz ama bu bölgede bir terör devleti, federe devlet kurulma projesi en az 15-20 yıl geriye atıldı. O süre içinde de Türkiye gerekli tedbiri alacaktır...”