Yeni istihbarat oyunu Suriyeliler mi?

Fırat’ın doğusuna operasyon beklentisi, İdlib’de yükselen tansiyon ve yeni göç dalgası olasılığı arasında sayıları 4 milyonu (kayıtlı, kayıtsız) bulan Suriyeli sığınmacılar konusu da hararetlendi. Özellikle de İstanbul’a gelip “kaçak” olarak yerleşen Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmeleri kararına gösterdikleri tepki nedeniyle… Çünkü gitmek istemiyorlar ve direnç söz konusu, dahası başka kentlerde de sığınmacılarla yerel halk arasında sürtüşme sinyalleri geliyor. Dolayısıyla da ülkenin huzuru ve güvenliği açısından son derece tehlikeli bir tırmanış söz konusu. Hele de yapılan son araştırmalarda halkın nerdeyse yarısının sığınmacıların varlığından memnun olmadığı dikkate alındığında… Yani Türkiye’yi zor duruma sokmak adına kirli hesaplar peşinde olan CIA ve MOSSAD başta olmak üzere gizli servislerin olası manipülasyonları için ortam son derece müsait. Ya da böyle bir ortamın doğrudan onlar tarafından oluşturulduğunu söylemek de olası... Nasılını Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, anlatıyor:

“Bu sığınmacılar geldiği andan itibaren normalde istihbarat örgütleri bunların içerisine adamlarını sokarlar. Bunlar bir şekilde orada dururlar bir şey yapmazlar ondan sonra yavaş yavaş hareket geçerler. Sıkıntılar baş gösterdiği zaman siz onlarla

ilgili düzenleme yapmak istersiniz, o düzenlemeyi yaptırmayız diye karşı çıkar, gösteri yaparlar. O gösteriye sizin vatandaşlarınız dâhil olur dünyanın gözü önünde bir sürü sorun çıkar karşılıklı. Daha evvel Paris’te oldu biliyorsunuz araçları yaktılar, çevreyi tahrip ettiler bir sürü sorun çıktı. Onun için Türkiye’nin çok dikkatli olması lazım. Şu ana kadar bir şey yok ama bu istihbarat servisleri için çok uygun, kullanacakları bir ortam. Şimdiye kadar Türkiye’nin istikrarını bozmak için neler yaptıklarını görüyoruz. FETÖ’nün yaptıklarını 17-25 Aralık, arkasından darbe girişimi falan şimdi de bunlar var Suriyelileri kullanacaklar.”

Son zamanlardaki tırmanışın nedeni servis odaklı mı?

“Ondan kaynaklanıyor, servislerden kaynaklanıyor. Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. İki tarafı da manipüle ediyorlar, insanların dengelerini bozuyorlar. Türkiye’de iç politik düzeni, stabilizasyonu bozmaya çalışıyorlar. Böylece de Türkiye’yi dış politikada daha rahat etkilemek ve taviz veren bir ülke haline getirmek istiyorlar.”

MİT bunları bilmiyor mu?

“Biliyor, yapıyorlar bir şeyler. Bu işleri karıştıranları ayırmaya çalışıyorlar bir şekilde. Göndermeye çalışıyorlar başka bir yere”

Servis derken CIA, MOSSAD mı?

“İngiliz gizli servisi MI6 da olabilir. Ama CIA, MOSSAD daha çok. Bir de tabi iç siyasette etkili olmak isteyenler de var.”

Onlar farkında değil mi bu oyunun?

“Farkında olmaları lazım. Bu iş devlet sorunu devlet meselesi bunun siyasi kavgayla, çekişmeyle falan ilgisi yok. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin sorunu. Bu konuda dikkat etmek lazım, çok tehlikeli bir süreç.”

Peki bu durumda Türkiye ne yapacak ya da yapmalı? Pekin, devam ediyor:

“Bu konuyu kaşımayacaklar, bire on katarak anlatılmayacak, aralarına giren istihbaratçıları temizleyecekler... Herkesi kayıtlı olduğu yere gönderecekler, birde kayıtlı olmayanları kontrol edecekler. Bunları Suriye’ye gönderemezsiniz orada savaş devam ediyor. Geri gönderemeyeceğimize göre bir de devlet politikası geliştirmemiz lazım. Bunların ne kadarı kalacak, topluma nasıl entegre ederiz gibi. Kaldı ki Türkiye bu 3,5-4 milyon civarındaki Suriyeliyi örgütleyerek, kullanarak yapılacak Suriye Anayasası’nda söz sahibi olabilir. Bunu mutlaka yapması, bu kozu kullanması lazım...”