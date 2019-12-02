EKONOMİDE 2020 YILI İYİ GEÇECEK

“Türkiye, birkaç eksiğine rağmen, karşılaştırmalı üstünlüğü en yüksek gelişmekte olan ülke. Bu durumda, para yılbaşından itibaren Türkiye’ye akacak...”

Önümüzdeki yıl, global ölçekte enflasyonlar artacak ve parasal genişleme gerçekleşecek. Gelişmiş ülke faiz oranları çok düşük kalmaya devam edeceği ve gelişmiş ülke borsa endeksleri daha fazla yükselemeyeceği için, para gelişmekte olan ülkelere akacak.

Gelişmekte olan ülkeler arasında, Türkiye, birkaç eksiğine rağmen, “karşılaştırmalı üstünlüğü en yüksek olan gelişmekte olan ülke” konumuna geldi. Bu durumda, para yılbaşından itibaren Türkiye’ye akacak.

Dünya karışık. Her yerde sorun var. Sorunlar, paranın gelişmekte olan ülkelere akması sağlanmadan çözülemez. Bu ortamda, en iyi durumda olan ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, küresel ısınmadan en az etkilenecek gelişmekte olan ülke, Türkiye.

Faiz ve enflasyon

Tüm dünyada faiz oranları artık enflasyona göre belirlenmiyor. Klasik iktisat teorileri uygulanmıyor. Örneğin, ABD’de enflasyon yüzde 7 - 10 iken faizler düşürülüyor. Tüm dünya merkez bankaları da faiz düşürüyor.

Neyse, bizim Merkez Bankamız’ın başına da işi anlayan bir Başkan geldi de, faizler düşürülüyor. Şimdi, ilk aşamada yüzde 2, daha sonrasında ilave yüzde 3 daha faiz indirimi gerekiyor.

FONLAR TÜRKİYE’YE

TCMB, Akbank ve IIF kaynaklı üstteki grafikler, bu yıl gelişmekte olan ülkelere fon akışının çok yavaşladığını; Türkiye’nin ise daha da negatif ayrıştığını gösteriyor. Bu süreç devam edemez noktaya geldi. Artık, Türkiye’ye fon akışı başlayacak. Rakamlarla, ülkemize son 10 yıllık fon akışı yukarıdaki grafikte görülüyor.

Önümüzdeki yıl neler bekleniyor?

Önümüzdeki yıl, Türkiye’de;

Faizler düşecek.

Bütçe açıkları, enflasyona neden olmayacak biçimde gerçekleşecek.

Enflasyon gerileyecek.

‘Cari Dış Açık - Fazla’daki dengeli seviye sürdürülecek.

Ekonomide, yavaş fakat istikrarlı bir düzelme yaşanacak.

Büyüme yüzde 4 civarında gerçekleşecek.

HİSSELERDE ARTIŞ

Akbank ve Bloomberg kaynaklı yukarıdaki grafik ve tablo, ABD, Gelişmekte Olan Ülkeler ve İstanbul Borsası Endekslerinin seyrini gösteriyor. Art niyetler bir kenara bırakılırsa, yeni yılla birlikte borsamız hisse senetleri fiyatlarının artması kaçınılmaz olarak öngörülebilir.