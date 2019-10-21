KREDİLERDE ARTIŞ

Gelecek yıl banka kredilerinde görülecek % 13 civarındaki bir artış, % 3.5 civarında bir ekonomik büyüme getirecek. Kredilerde beklenen bu artış, kaçınılmaz olarak, bankaların dış borçlanmasını da arttıracak.

Geçen yıl ortasından itibaren, yabancı para mevduatları artmış ve yabancı para üzerinden istenilen/verilen krediler düşmüştü. Bu gelişmenin sonucu olarak, bankalar dışarıdan aldıkları kredilerin bir bölümünü, yenilemektense, geri ödedi. Bu nedenle, gelecek yıl için beklendiği gibi kredilerde artış eğilimi sürerse, bankaların dışarıdan sağladıkları kredi miktarı da artacak ve dış kredilerin “roll-over rasyosu”, yükselecek.

Merkez Bankası, BDDK ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafik, bu eğilimi gösteriyor.

Normalleşme

2020 yılında, büyümenin kompozisyonunda da normalleşme bekleniyor. Faizlerin gerilemesi ile, özel tüketim artacak ve bu durum büyümeye pozitif katkı sağlayacak.

Kamu tüketiminin destekleyici rolü, kaçınılmaz olarak devam edecek. 2019’a göre daha düşük olsa da, net ihracatın, büyümeye pozitif katkısı devam edecek. Doğal olarak, ihracatımızdaki gelecek yılki artış, Avrupa Birliği’ndeki büyüme durumuna göre yükselip, azalabilecek.

Aşağıdaki grafik, beklenen değişimi ve yatırımlardaki daralmanın oldukça düşeceğini gösteriyor.