MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYazarlar Kredilerdeki artış büyümeye destek
Yaman Törüner

Yaman Törüner

yaman.toruner@milliyet.com.tr

Kredilerdeki artış büyümeye destek

9 Aralık 2019

“Türk ekonomisinde kredi aktivitesi büyümeyi destekliyor. 2020 yılında bu destek daha da belirginleşecek...”

Ekonomimizde büyüme artış trendine girerken, kredi aktivitesi de büyümeyi destekliyor. Bu destek, 2020 yılında daha da belirginleşecek.

BDDK, TÜİK ve Akbank kaynaklı grafikler, bankacılık sektöründeki kredi büyümesini; büyüme ve kredi paralelliğini ve kamu bankaları kredi miktarını gösteriyor.

Kredilerdeki artış büyümeye destek

Büyüme kompozisyonunda normalleşme

2020’de, birikmiş talebin etkisiyle, tüketimde toparlanma göreceğiz. Sadece, yüksek işsizlik, talep artışını sınırlayabilecek. Yeni Ekonomik Plan, özel tüketim büyümesini yüzde 4.9 beklerken; büyüme, bu oranın yüzde 1 altında, yüzde 3.9 seviyelerinde gerçekleşebilecek.

Öte yandan, ihracat Avrupa Birliği’ndeki büyüme ve toparlanma durumuna göre ivme kazanacak. En alttaki grafiklerde, ipotekli konut satışları ve hafif ticari araç satışlarındaki ivmelenmeyi görüyoruz. Enflasyon ve faizlerin düşme eğilimine girmesi ve büyüme trendinin yükselmesi, İstanbul Borsası endekslerine de yansıdı. ABD - Çin ticaret görüşmelerinde ciddi sonuç alınamaması ve ABD’nin Brezilya, Arjantin ve Fransa’ya bazı ürünler için “tarife” uygulanacağını açıklaması, ABD borsalarında düşüşe neden oldu. Paranın, yeni yılla birlikte gelişmekte olan ülkelere akmaya başlayacağını değerlendiriyoruz.

Kredilerdeki artış büyümeye destek

 

Yaman Törüner

Yaman Törüner

Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İYİLİK HAREKETİNİ DESTEKLEDİLERAtilay Kandemir İYİLİK HAREKETİNİ DESTEKLEDİLER
TURİZMDE YENİ UMUTLARSüreyya ÜzmezTURİZMDE YENİ UMUTLAR
Teknoloji Bolu’da pişiyor!Songül HatısaruTeknoloji Bolu’da pişiyor!
Sosa’sız Trabzonspor!Aksal YavuzSosa’sız Trabzonspor!