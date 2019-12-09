Kredilerdeki artış büyümeye destek

“Türk ekonomisinde kredi aktivitesi büyümeyi destekliyor. 2020 yılında bu destek daha da belirginleşecek...”

Ekonomimizde büyüme artış trendine girerken, kredi aktivitesi de büyümeyi destekliyor. Bu destek, 2020 yılında daha da belirginleşecek.

BDDK, TÜİK ve Akbank kaynaklı grafikler, bankacılık sektöründeki kredi büyümesini; büyüme ve kredi paralelliğini ve kamu bankaları kredi miktarını gösteriyor.

Büyüme kompozisyonunda normalleşme

2020’de, birikmiş talebin etkisiyle, tüketimde toparlanma göreceğiz. Sadece, yüksek işsizlik, talep artışını sınırlayabilecek. Yeni Ekonomik Plan, özel tüketim büyümesini yüzde 4.9 beklerken; büyüme, bu oranın yüzde 1 altında, yüzde 3.9 seviyelerinde gerçekleşebilecek.

Öte yandan, ihracat Avrupa Birliği’ndeki büyüme ve toparlanma durumuna göre ivme kazanacak. En alttaki grafiklerde, ipotekli konut satışları ve hafif ticari araç satışlarındaki ivmelenmeyi görüyoruz. Enflasyon ve faizlerin düşme eğilimine girmesi ve büyüme trendinin yükselmesi, İstanbul Borsası endekslerine de yansıdı. ABD - Çin ticaret görüşmelerinde ciddi sonuç alınamaması ve ABD’nin Brezilya, Arjantin ve Fransa’ya bazı ürünler için “tarife” uygulanacağını açıklaması, ABD borsalarında düşüşe neden oldu. Paranın, yeni yılla birlikte gelişmekte olan ülkelere akmaya başlayacağını değerlendiriyoruz.