2020 fonların ‘altın’ yılı

Hisse senedi ve altın ağırlıklı portföylerden oluşan yatırım ve emeklilik fonları 2019’u yüksek getirilerle tamamladı. BES’te yapılacak yeni düzenlemelerle tasarruf teşvik edilirken sermaye piyasaları da büyüyecek.



Emeklilik fonlarında büyüme ivme kazanıyor. BES Katılımcı Sayısı 13 Aralık 2019 itibariyle 12.2 milyon. 2023 yılındaysa 15.2 milyon kişiye çıkarılması amaçlanıyor. Bu hedefe doğru kademeli olarak ilerleniyor. BES Fon Tutarı 2018 sonunda 96.3 milyar TL seviyesinde iken bugün 123.5 milyar TL. Bunun da 2023 yılında 296 milyar TL’ye çıkması öngörülüyor.









Hedef, yüzde 26.5 olan yurtiçi tasarruf oranını 2023 yılında yüzde 30.3 seviyesine çıkarabilmek. Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Orta vadeli hedefler arasında dövizli BES uygulaması var. Buna göre finansal sistemdeki, sistemik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarını sisteme çekebilmek. Bu gayeyle Dövizli BES uygulaması öne konan enstrümanlar arasında yer alıyor.



Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmesi sağlanacak. Bu şekilde BES’e olan ilgi artırılmaya çalışılırken bir yandan tasarrufun geliştirilmesi diğer taraftan sermaye piyasalarının büyütülmesi hedefleniyor.









Fon kategorilerinde hisse ve altın öne çıktı



2019 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde yatırımcıların da yıllık bazda getirileri belli oldu. 23 Aralık itibariyle BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 22.90 oranında yükselirken gram altın yüzde 29.82; dolar/TL ise yüzde 12.49 prim yaptı. Fonlarda da gerek yatırım gerekse bireysel emeklilik fonları gösterge yatırım araçlarının üzerinde getiri sağlamayı başardı.



Emeklilik fon kategorisinde hisse senedi fonları yılbaşından bu yana yüzde 34.46 getiri sağlarken kıymetli maden fonları yüzde 28.57 prim yaptı. Yatırım fonları kategorisinde de bu iki fon kategorisi yine ilk sırada yer alıyor. Hisse senedi fonları yüzde 42.57 oranında getiri sağlarken kıymetli maden fonları yüzde 27.75 oranında getiri elde etti.









2020 yılında hisse fonları kazandırmaya devam edecek. Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, “BES’teki yatırımcıların vadeleri diğer yatırımcılara göre daha uzun olduğu için portföy dağılımlarında vade-risk özelliklerine göre çeşitlendirilmiş bir portföy dağılımına gidilmesi yararlı olacaktır” diyor. Uzun vadeli bir bakış açısıyla hazırlanmış portföylerde hisse, dolar ve tahvil fonlarından oluşan emeklilik fonlarına yer verilebileceğini, söylüyor. Ayışık; 2020 yılına dair olumlu beklentiler nedeniyle önümüzdeki süreçte hisse fonlarına ağırlık verilebileceğini değerlendirirken riskin dağıtılması için de dolar ve tahvil fonlarından oluşan fonlara belirli ölçüde yatırım yapılmasını önermekte.



Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz ise portföyde altınla dövizi bir varlık olarak çeşitlendirme amaçlı bulundurduklarını, belirtiyor. Gerz, “Altın, yatırımcıya sigorta gibi güven duygusu verip dalgalanmalarda panik yapmasını engelleyici bir rol oynuyor. Düşük global faiz ortamı altına ve diğer emtialara yarayabilir ama altın dışında bir emtia önerimiz yok” diyor. Gerz, hisse senedi ağırlıklı olmak üzere yatırımcılara faiz ve yüzde 20 oranında da dövizi öneriyor.



En fazla kazandıran emeklilik fonları









En fazla kazandıran emeklilik fonlarında ise ilk sırada yılbaşından bu yana yüzde 55 kazandıran Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım His. Sen. EY fonu (KEH) yer alıyor.









KEH fonunu yılbaşından bu yana yüzde 54 değerlenen Bereket Emeklilik ve Hayat Katılım His. Sen. EY fonu (AGH) ve yılbaşından bu yana yüzde 47 prim yapan Vakıf Emeklilik ve Hayat Kat. His. Sen. EY fonu (VYB) takip ediyor.



Yüzde 120 getiri sağlayan yatırım fonu var



En fazla kazandıran yatırım fonları arasında ilk sırada yılbaşından bu yana yüzde 120 oranında değer kazanan Tacirler Portföy Değ. Fonu (TCD) geliyor. TCD fonunu yüzde 71 değer kazanan Actus Portföy His. Sen. Fonu (ACC) ile yüzde 67 değerlenen İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu (TTE) takip ediyor.En fazla kazandıran yatırım fonları arasında ilk sırada yılbaşından bu yana yüzde 120 oranında değer kazanan Tacirler Portföy Değ. Fonu (TCD) geliyor. TCD fonunu yüzde 71 değer kazanan Actus Portföy His. Sen. Fonu (ACC) ile yüzde 67 değerlenen İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu (TTE) takip ediyor.









Yatırım fonlarının performansı



Portföy büyüklüğü en yüksek yatırım fonlarının performansını yakından incelediğimizde ilk sırada 6.9 milyar TL portföy büyüklüğü ile İş Portföy Para Piyasası Fonu geliyor. İş Portföy Para Piyasası fonunun yılbaşından bu yana getirisi yüzde 19.97 seviyesinde. Bunu 4.7 milyar TL portföy büyüklüğü ile Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu ve İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonları takip ediyor. Bu fonların yılbaşından bu yana getirileri sırasıyla yüzde 20.33 ve yüzde 19.29 oldu.

Emeklilik fonlarının performansı









Emeklilik fonlarında 3.26 milyar TL portföy büyüklüğü ile AvivaSA Em. ve Hay. Altın EY Fonu yılbaşından bu yana yüzde 28.22 getiri ile ilk sırada. Bu fonu 3.21 milyar TL portföy büyüklüğü ile Anadolu Hayat Em. Katkı EY Fonu yüzde 31.42 getiri ile izliyor. 3 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip olan AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EY Fonu ise yılı % 26.00 getiri ile tamamladı.

Hisse ve altın fonları bu yıl öne çıkacak



Yapı Kredi Portföy Yeni seneye girerken genel olarak düşük faiz ortamında, özellikle hisse ve altın yatırımlarına yönelinebilir. Yatırımcılar toplam portföylerindeki ağırlıklarına risk algılarına göre yer vermeli. Özellikle altın ve hisse senedi yatırımlarının, sabit getirili menkul kıymetlere göre daha uzun vadeli yatırımlar olduğu unutulmamalı.



Dövizli BES ve hedefli yatırım hesabı geliyor



Dr. Alp Keler/ TSPB Başkanı



Orta Vadeli Programda ifade edildiği üzere 2020 sonuna kadar, yurtdışı yerleşik Türk vatandaşlarına uygulanacak dövizli BES uygulamasını ve emeklilik yatırım fonlarının TEFAS üzerinden alınıp satılmasına imkân verilecek olmasının piyasanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi için önemli olanaklar sağlayacağına inanıyoruz.



BİTTİ