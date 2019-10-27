Faiz düştü, reel getiri avı başladı

Faiz düştü, paradan para kazanma marjı daraldı. Reel getiri avı başladı, artık kazançların değil, mevcut paranın korunma dönemi. Sabit getirili enstrümanlarda seçenekler azalıyor. Hisselerde ise seçicilik artacak

Piyasalarda tek haneye gerileyen enflasyon sonrasında şimdi de yüzde 14’e çekilen faizlerle birlikte reel getiri avı başladı. Borsa 100.216 seviyesinde bulunurken, dolar 5,7738, Euro/dolar 6,4011, faiz 13,08, altının onsu ise 1,504 dolar seviyesinde. Bundan sonrasında yatırımcılar daha seçici davranacak. Kasımda en önemli gündem ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye seyahati ve Suriye’de yaşanacak gelişmeler olacak. Borsada 100 bin seviyesi önemli. Endeks 100 binin üzerinde tutunabilirse 103.500-105.000 dirençlerini kısa vadede deneyebilir. Destekler ise 99.500 ve 97.500 seviyelerinde.

Değer yatırımının babası olarak bilinen Ben Graham “Yatırımcının zihinsel durumu, ümitleri, endişeleri, yaptıkları hakkında duyduğu memnunluk veya pişmanlık ve her şeyden önemlisi ileride ne yapacağında dair vereceği kararlar yakın geçmişteki deneyimi ile oluşur” diyor. Bizde de kur oynaklığında son bir yıl içerisinde yaşanılan tecrübeler ve sınır hareketliliği, Merkez Bankası’nın farklı aksiyonlar alabilme ihtimalini de gündemde tutuyordu. Geldiğimiz aşamada olumlu gelişmeler faiz indiriminde önden yüklemenin devam etmesini sağladı.

Enflasyonda düşüş sürüyor

Ekim ayı TÜFE’sinin yıllıkta yüzde 8’li bir rakama gerilemesi ve yıl sonunda yüzde 12 civarında olacağı beklentisi TCMB’ye yeni bir faiz indirimi alanı açabilir. Enflasyon Raporu toplantısı 31 Ekim’de yapılacak. Bu toplantıda Merkez Bankası’nın 2020 enflasyon hedefine nasıl ulaşılacağında dair açıklama yapması bekleniyor. Yeni Ekonomik Program’da enflasyon hedefi yüzde 8.5 olarak açıklanmıştı.

Sıra bankalarda

TCMB’nin politika faizini yüzde 14’e indirmesinin ardından bankaların da kredi maliyetlerini düşürmek adına mevduatı aşağıya çekmesini bekleniyor.

Aylık TL mevduat faizinin net olarak stopaj sonrası yüzde 10’lu seviyelere geliyor. Yatırımcıların enflasyon oranlarını da göz önünde bulundurarak hareket etmesinde fayda var.

2003’ten bu yana en yüksek indirim

Para Politikası Kurulu (PPK), 24 Ekim’de gerçekleştirdiği toplantısında 1 hafta vadeli repo faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 14 seviyesine çekti. Hatırlanacağı gibi enflasyonun Ağustos kur şoku sonrasında Eylül 2018’de yüzde 24 seviyesini aşmasının ardından politika faizini yüzde 24’e yükselten TCMB, son 3 toplantısında sırası ile 425, 325 ve 250 baz puan toplamda 1000 puan faiz indirimine gitti. TCMB Hem enflasyondaki düşüşü, hem azalan jeopolitik riskleri fırsat olarak değerlendirerek faizleri aşağı çekti. Bu peş peşe gerçekleşen faiz indirimleri 2003 yılından beri en büyük ve önden yüklemeli faiz indirimi.

Dövizde yatay hareket

TCMB’nin faiz kararı ile birlikte açıklanan bir diğer önemli veri ise haftalık para ve banka istatistikleri idi. TCMB verisine göre, 18 Ekim ile biten haftada, sektördeki toplam DTH 1,4 milyar dolar artarak 194,3 milyara çıktı. DTH’ın detayına bakıldığında şirketlerin alıcı tarafta yer aldığını görüyoruz. Faiz indiriminin devam etmesi nedeni ile yatırımcıların döviz tutma eğilimi bir süre daha devam edebilir. Dolar kurunun hareket seyrine bakıldığında faiz indirimi nedeni ile mevcut seyrini koruyacağı görülüyor. 5,72 seviyesi güçlü destek. Haftayı 5,7738’den tamamladı. Dolar kurunda 5,85 direnci kritik eşik aşılmadıkça yatay bir bantta salınım gözlenecektir.

Borsada 77 şiketin kârı % 14 geriledi

Borsa İstanbul’da şirketler dokuz aylık bilançolarını yayınlamaya başladı. Açıklanan bilançolara bakıldığında 77 borsa şirketinin karının yüzde 14 oranında gerilediği görülüyor. 2018’in dokuz aylık döneminde 19 milyar 651 milyon TL olan şirketlerin karı 16 milyar 884 milyon TL’ye geriledi. Açıklanan şirketler içerisinde dört banka var: Akbank, Denizbank, AlternatifBank ve ICBC Turkey Bank. 100 milyonun üzerinde kar açıklayan Tekfen Holding, Anadolu Cam, Aksigorta ve AvivaSA Emeklilik Hayat ise karını artırmayı başaran şirketler. Tekfen Holding’in karı yüzde 46.68 oranında artarken Aksigorta’nın karı yüzde 56,85 arttı.

Avrupa gündeminde Brexit var

İngiltere cephesinde Brexit belirsizliği devam ediyor. Başbakan Boris Johnson 12 Aralık’ta erken seçime gidilmesini teklif ederken kafalar yeniden karıştı, sterlin geriledi. Euro ise zayıf bir seyirde hareketini sürdürüyor.