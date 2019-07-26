Merkez faizi indirdi

TCMB Başkanı’nın değişimi ile Cumhuriyet tarihinde en fazla konuşulan faiz toplantısı haline gelen 25 Temmuz PPK toplantısında TCMB, faizi 425 baz puan indirdi. Faiz indiriminin yıl sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor.

Piyasaların günlerdir beklediği faiz toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi 425 baz puan indirdi. TCMB Başkanı’nın değişmesi ile birlikte büyük bir merakla beklenen faiz kararı dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında belirlendi.

Enflasyon oranının 15,72, gösterge faizin 17,43 olduğu bir ortamda Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirilmesine karar verdi. Kararın gerekçesi olarak enflasyon vurgusu öne çıktı.

Yapılan açıklamada, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği vurgulanurken yılın ikinci çeyreğinde işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın da katkısıyla enflasyonda belirgin bir düşüş sergilendiği belirtildi. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklendiğinin altı çizildi. Gelişmelerin yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiğine vurgu yapıldı. “Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir” denildi.

Gösterge %17.43

En son açıklanan enflasyon oranı yüzde 15,72 seviyesinde bulunurken yıl sonu beklentisinin yüzde 15, 12 ve 24 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentilerinin sırası ile yüzde 13,90 ve yüzde 11 seviyelerinde. Gösterge faiz mayıs ayında yüzde 26 seviyelerindeydi. Şimdi bakıldığında yüzde 17,43’e gerilediğini görüyoruz. Yani piyasa faizleri zaten 8,5 puan düşürmüştü. Şimdi bununla birlikte 4,25 puanlık daha düşüş için bir marj bulunuyor.

Önden yüklemeli

Kurumların da faiz de yıl sonuna kadar indirim beklentisi içerisinde olduğu görülüyor. Faiz kararı sonrasında İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yılın kalanındaki 3 toplantıda haftalık repo faizinde 100’er baz puanlık, toplamda 300 baz puan indirim beklentilerini koruduklarını belirtti. Kömürcüoğlu, önümüzdeki döneme dair para politikası duruşunda TCMB’nin, daha temkinli bir gevşemenin sinyalini verdiğini kaydetti ve “Bu bağlamda bugünkü önden yüklemeli faiz indirimi ardından yılın kalanındaki 3 toplantıda haftalık repo faizinde 100’er baz puanlık (toplamda 300 baz puan) indirim beklentimizi koruyoruz” dedi.

Turizm güçlü ihracat artıyor

PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin, iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini gösterdiği belirtildi. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğiliminin sürdüğü, özellikle turizmdeki güçlü seyrin doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklediği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası adımları atma olasılığı güçlenmiştir.”

Yatırımlara olumlu yansıyacak

TCMB’nin faiz indirimi kararı iş dünyası temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “425 baz puanlık faiz indirimi, piyasaya ve yatırımlara olumlu yansıyacak. Bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde kredi maliyetlerine yansıtması çok önemli” dedi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da TCMB’nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını umduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Zira bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin, bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.”

Piyasalar nasıl tepki verdi?

Faiz kararı öncesinde 5,71 seviyesinde olan dolar kuru karar sonrasında 5,76’ya kadar yükseldikten sonra 5,69’a geriledi. Piyasaların genel indirim beklentisi 250-300 puan aralığında idi.

Ancak 400 puanlık bir faiz indirimi de beklentiler arasındaydı. Bu nedenle kurda ilk tepki sonrası gevşeme yaşandığı görüldü. Kurdaki bu ilk hareketler sonrasında önümüzdeki günlerdeki denge fiyatları önemli olacak. Kısa vadede 5,70 seviyesinin altında kalındığı sürece 5,50 seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Piyasalardaki asıl etkinin yurtdışından geldiği görülüyor. Küresel bazda merkez bankalarının genişlemeci politikaları gelişmekte olan ülkelere yarıyor. Yurt içerisinde çok büyük bir şok olmadıkça piyasalarda fiyatların dengelendiği görülecektir. Şimdiye kadar tansiyonu yüksek tutan olası ABD yaptırım ihtimalinin zayıflaması, Hakan Atilla’nın serbest bırakılması, yumuşayan hava, baz etkisi ile düşmesi beklenen enflasyon faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor.

Temkinli duruş sürecek

Merkez Bankası’nın açıklamasında şöyle denildi:

“Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”