Merkez istikrarı gördü, faiz indi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirdi. Böylece son 3 toplantıda toplam 1000 puanlık faiz indirimi gerçekleşti. Politika faizi son 3 toplantıda yüzde 24 seviyesinden yüzde 14’e gerilemiş oldu.

TCMB’nin iyimser faiz indiriminde enflasyon beklentileri öne çıktı. Yapılan açıklamada enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu vurgulandı. Yılsonu itibarıyla enflasyonun, Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin belirgin olarak altında kalabileceğine işaret ettiğini vurgulayan kurul, bu çerçevede enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar verdiğini açıkladı.









Enflasyon düşüyor



TCMB öncü göstergelerde iyileşme olduğunu ve bunun sürebileceğini dile getiriyor. Enflasyon tek haneli rakamlarda ve ekim ayı enflasyonu da düşük seyrini devam ettirecek. Eylül ayında tüketici enflasyonu güçlü baz etkisiyle de birlikte özellikle temel mal ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemişti. Bu düşük seyir ekimde devam edecektir. Ancak ekim sonrasında baz etkisinin sağladığı avantaj tersine dönebilir. Burada ekonomistlerin en fazla üzerinde durduğu konu baz etkisi geçtiğinde ne olacağı? Kış ayları geliyor. Enflasyonla mücadele noktasında ciddi adımların atılma beklentisi ise sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11.2. YEP yılsonu enflasyonu yüzde 12. Yüzde 11.2 referans alınırsa reel faiz 2.8 puan. Enflasyon bu seviyelerde kaldığında problem yok. Ancak yükselmeye başladığında faiz etkisi daha sert gerçekleşme riski taşıyor.









Dolar yatay seyirde



Dolar/TL’de Barış Pınarı harekâtında yaşanan mutabakat sonrası sakin bir seyir görülüyor. 5.85 seviyesinin üzerine çıkılmadığı sürece kurda zayıf yatay bir seyir görülebilir. Güçlü destek noktası 5.73’te bulunuyor.



Avrupa sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi Başkanlığı’ndaki son toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Mevduat faizi eksi yüzde 0.5, politika faizi yüzde 0’da bırakıldı. ECB sözlü yönlendirmesinde de değişikliğe gitme. Görünen o ki, fiyatlarda toparlanma olduğuna dair güçlü kanıtlar görülene kadar faiz oranları bu seviyelerde veya daha düşük seviyelerde kalacak.









Gösterge faiz dipte



Faiz kararı sonrasında borsa 100.583 seviyesinde seyrederken Dolar/TL 5.77, Gösterge faiz ise 13.60 seviyesinde bir seyir izledi. TCMB’nin faiz indirimi ile birlikte, gösterge faiz Mart 2018’den bu yana en düşük seviyelere geriledi. 2 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 13.60 ile 12 Mart 2018’den beri en dip seviyesine, 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 13.37 ile 3 Mayıs 2018’den beri en düşük seviyesine geriledi.









Faiz indirimi elbette reel ekonomi üzerinde etkide bulunacaktır. Ancak piyasalar ve yatırımcılar beklentileri satın alır. Şu ana kadar faiz indirimi ve enflasyonda düşüş beklentileri alındı. Barış Pınarı harekatı öncesindeki seviyelere gelindi. Enflasyonun düşük seyredeceğine dair oluşabilecek beklentiler önemli olacak. Enflasyon ve buna bağlı olarak faizlerin yükseleceği beklentisi hakim olursa reel ekonomiye etkisi sınırlı olabilir.



Para girişi beklentisi

TCMB’nin iyimser adımı yeni para girişi ile desteklenirse piyasada fiyatların seyri farklılaşabilir. Türkiye’nin risk primi 357 seviyesinde ve henüz yüksek. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde Türkiye risk priminin yüksekliği ile Arjantin’den sonra ikinci sırada. Yabancılar işlem yaparken bunu göz önünde bulunduruyor. Para girişi ancak hedge fonların kısa süreli giriş ve çıkışları ile gerçekleşiyor.